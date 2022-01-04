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В России не выявили новый штамм COVID-19, обнаруженный в Марселе
В России не выявили новый штамм COVID-19, обнаруженный в Марселе - РИА Новости, 04.01.2022
В России не выявили новый штамм COVID-19, обнаруженный в Марселе
Случаев инфицирования вариантом коронавируса, обнаруженным в Марселе, в России не выявлено, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. РИА Новости, 04.01.2022
2022-01-04T18:49
2022-01-04T18:49
2022-01-04T18:49
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в мире
камерун
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франция
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Случаев инфицирования вариантом коронавируса, обнаруженным в Марселе, в России не выявлено, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.Ранее о новом штамме сообщили ученые из Института инфекционных заболеваний в Марселе (IHU). В опубликованном на портале препринтов научных статей в области медицины MedRxiv исследовании говорится о новом штамме коронавируса, который, вероятно, возник в Камеруне.Согласно исследованию, у 12 жителей города на юго-востоке Франции тесты на определение мутаций, связанных с вариантами коронавируса, показали "нетипичную комбинацию". Впервые новый вариант коронавируса, который обозначили как B.1.640.2, был выявлен в ноябре 2021 года у человека, который вернулся из Камеруна. Анализ вирусного генома выявил 46 мутаций, сообщают ученые."В России случаев инфицирования вариантом B.1.640.2 не выявлено", - говорится в сообщении.Роспотребнадзор держит ситуацию на контроле, подчеркнули в ведомстве.
https://ria.ru/20220104/shtamm-1766543591.html
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в мире, камерун, марсель, франция, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
В России не выявили новый штамм COVID-19, обнаруженный в Марселе
Роспотребнадзор: в России не выявили случаев заражения штаммом COVID-19 из Марселя