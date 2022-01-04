https://ria.ru/20220104/shtamm-1766571998.html

В России не выявили новый штамм COVID-19, обнаруженный в Марселе

В России не выявили новый штамм COVID-19, обнаруженный в Марселе - РИА Новости, 04.01.2022

В России не выявили новый штамм COVID-19, обнаруженный в Марселе

Случаев инфицирования вариантом коронавируса, обнаруженным в Марселе, в России не выявлено, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. РИА Новости, 04.01.2022

2022-01-04T18:49

2022-01-04T18:49

2022-01-04T18:49

распространение коронавируса

в мире

камерун

марсель

франция

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье - общество

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/06/1571037864_0:183:2993:1866_1920x0_80_0_0_daf7c79236132463bb408f543b25b081.jpg

МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Случаев инфицирования вариантом коронавируса, обнаруженным в Марселе, в России не выявлено, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.Ранее о новом штамме сообщили ученые из Института инфекционных заболеваний в Марселе (IHU). В опубликованном на портале препринтов научных статей в области медицины MedRxiv исследовании говорится о новом штамме коронавируса, который, вероятно, возник в Камеруне.Согласно исследованию, у 12 жителей города на юго-востоке Франции тесты на определение мутаций, связанных с вариантами коронавируса, показали "нетипичную комбинацию". Впервые новый вариант коронавируса, который обозначили как B.1.640.2, был выявлен в ноябре 2021 года у человека, который вернулся из Камеруна. Анализ вирусного генома выявил 46 мутаций, сообщают ученые."В России случаев инфицирования вариантом B.1.640.2 не выявлено", - говорится в сообщении.Роспотребнадзор держит ситуацию на контроле, подчеркнули в ведомстве.

https://ria.ru/20220104/shtamm-1766543591.html

https://ria.ru/20220104/koronavirus-1766567492.html

камерун

марсель

франция

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, камерун, марсель, франция, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии