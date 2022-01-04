02:05 04.01.2022 (обновлено: 11:19 04.01.2022)
Минобороны рассказало об обновлении состава дальней авиации в 2022 году
Минобороны России: два ракетоносца Ту-160м войдут в состав дальней авиации в 2022 году
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкСтратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160 ВКС России на аэродроме
Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160 ВКС России на аэродроме. Архивное фото
МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. В наступившем году российская дальняя авиация получит два модернизированных Ту-160м, сообщил департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны.
"В 2022 году состав дальней авиации пополнят два модернизированных стратегических ракетоносца Ту-160м", — говорится в сообщении.
Как уточнил командующий Дальней авиацией, Герой России, генерал-лейтенант Сергей Кобылаш, особенность этих самолетов заключается в том, что они оснащены средствами радиоэлектронной борьбы и современными системами навигации, новыми образцами вооружения и авионикой, а также новейшими средствами отображения информации на приборных досках экипажа.
В Минобороны добавили, что в прошлом году план боевой подготовки дальней авиации выполнили на сто процентов, а в соединения поступили четыре модернизированных стратегических ракетоносца Ту-95мс.
Ту-160 — сверхзвуковой стратегический ракетоносец-бомбардировщик с изменяемой стреловидностью крыла. Разработан в КБ Туполева в 1970-1980-х. Предназначен для поражения ядерным и обычным оружием наиболее важных объектов в глубоком тылу противника. В России его называют "Белым лебедем", по кодификации НАТО — Blackjack.
Модернизированный Ту-160м внешне не отличается от базового, но его боевые возможности существенно увеличены, в том числе за счет расширения спектра вооружения. Кроме того, для этой машины делают новую серию двигателей НК-32.
Производством занимается Казанский авиазавод. Контракт, подписанный в январе 2018 года между Минобороны и компанией "Туполев", предусматривает создание десяти самолетов стоимостью 15 миллиардов рублей каждый.
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