https://ria.ru/20220104/proisshestvie-1766527813.html

Вооруженный мужчина забаррикадировался в американском университете

Вооруженный мужчина забаррикадировался в американском университете - РИА Новости, 04.01.2022

Вооруженный мужчина забаррикадировался в американском университете

Человек забаррикадировался в отеле при Индианском университете в американском городе Блумингтон, сообщает образовательное учреждение в Twitter. РИА Новости, 04.01.2022

2022-01-04T09:22

2022-01-04T09:22

2022-01-04T11:33

в мире

сша

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ВАШИНГТОН, 4 янв — РИА Новости. Человек забаррикадировался в отеле при Индианском университете в американском городе Блумингтон, сообщает образовательное учреждение в Twitter."Полиция ведет с ним переговоры", — говорится в твите.Администрация призывает всех не приближаться к отелю.Как заявил телеканалу Fox59 представитель полиции, человек сам позвонил в отделение и сказал, что находится в отеле. Позже стало известно, что его задержали. При этом никто не пострадал.В университете сейчас каникулы, занятия возобновятся только 10 января.

https://ria.ru/20211204/ssha-1762199034.html

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в мире, сша