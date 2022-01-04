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Вооруженный мужчина забаррикадировался в американском университете
Вооруженный мужчина забаррикадировался в американском университете - РИА Новости, 04.01.2022
Вооруженный мужчина забаррикадировался в американском университете
Человек забаррикадировался в отеле при Индианском университете в американском городе Блумингтон, сообщает образовательное учреждение в Twitter. РИА Новости, 04.01.2022
2022-01-04T09:22
2022-01-04T09:22
2022-01-04T11:33
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ВАШИНГТОН, 4 янв — РИА Новости. Человек забаррикадировался в отеле при Индианском университете в американском городе Блумингтон, сообщает образовательное учреждение в Twitter."Полиция ведет с ним переговоры", — говорится в твите.Администрация призывает всех не приближаться к отелю.Как заявил телеканалу Fox59 представитель полиции, человек сам позвонил в отделение и сказал, что находится в отеле. Позже стало известно, что его задержали. При этом никто не пострадал.В университете сейчас каникулы, занятия возобновятся только 10 января.
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в мире, сша
09:22 04.01.2022 (обновлено: 11:33 04.01.2022)
Вооруженный мужчина забаррикадировался в американском университете
Мужчина забаррикадировался в отеле университета Индианы в США, полиция ведет переговоры