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В Тюмени потушили пожар на нефтеперерабатывающем заводе

В Тюмени потушили пожар на нефтеперерабатывающем заводе - РИА Новости, 04.01.2022

В Тюмени потушили пожар на нефтеперерабатывающем заводе

Пожар на Антипинском НПЗ потушили, сообщили РИА Новости в пресс-службе главка МЧС по Тюменской области. РИА Новости, 04.01.2022

2022-01-04T12:03

2022-01-04T12:03

2022-01-04T13:25

происшествия

тюменская область

антипинский нпз

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

александр моор

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ТЮМЕНЬ, 4 янв — РИА Новости. Пожар на Антипинском НПЗ потушили, сообщили РИА Новости в пресс-службе главка МЧС по Тюменской области.О возгорании фракционной колонны на территории завода стало известно в 07:42 мск (09:42 по местному времени). Там добавили, что обстоятельства и причины возгорания будут устанавливаться в межведомственном взаимодействии.На месте работали 84 человека и 26 единиц техники.Губернатор Тюменской области Александр Моор провел с руководством регионального МЧС, полиции и собственниками предприятия совещание и поставил ситуацию на особый контроль.

тюменская область

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2022

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, тюменская область, антипинский нпз, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), александр моор