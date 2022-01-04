https://ria.ru/20220104/pozhar-1766538519.html
В Тюмени потушили пожар на нефтеперерабатывающем заводе
В Тюмени потушили пожар на нефтеперерабатывающем заводе - РИА Новости, 04.01.2022
В Тюмени потушили пожар на нефтеперерабатывающем заводе
Пожар на Антипинском НПЗ потушили, сообщили РИА Новости в пресс-службе главка МЧС по Тюменской области. РИА Новости, 04.01.2022
2022-01-04T12:03
2022-01-04T12:03
2022-01-04T13:25
происшествия
тюменская область
антипинский нпз
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
александр моор
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/04/1766529781_0:188:2000:1313_1920x0_80_0_0_da4b00b9c9de006914012517bf747003.jpg
ТЮМЕНЬ, 4 янв — РИА Новости. Пожар на Антипинском НПЗ потушили, сообщили РИА Новости в пресс-службе главка МЧС по Тюменской области.О возгорании фракционной колонны на территории завода стало известно в 07:42 мск (09:42 по местному времени). Там добавили, что обстоятельства и причины возгорания будут устанавливаться в межведомственном взаимодействии.На месте работали 84 человека и 26 единиц техники.Губернатор Тюменской области Александр Моор провел с руководством регионального МЧС, полиции и собственниками предприятия совещание и поставил ситуацию на особый контроль.
тюменская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/04/1766529781_0:170:1773:1500_1920x0_80_0_0_bc4bc0327d05f95d0db47476613a706a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, тюменская область, антипинский нпз, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), александр моор
12:03 04.01.2022 (обновлено: 13:25 04.01.2022)
В Тюмени потушили пожар на нефтеперерабатывающем заводе
Пожарные потушили огонь на нефтеперерабатывающем заводе в Тюмени