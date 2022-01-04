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Правительство Гаити подтвердило информацию о покушении на премьер-министра

Правительство Гаити подтвердило информацию о покушении на премьер-министра - РИА Новости, 04.01.2022

Правительство Гаити подтвердило информацию о покушении на премьер-министра

Офис премьер-министра Гаити Ариэля Анри подтвердил РИА Новости сообщения о покушении на главу правительства на северо-западе страны в годовщину независимости. РИА Новости, 04.01.2022

2022-01-04T01:45

2022-01-04T01:45

2022-01-04T01:56

в мире

гаити

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ариэль анри

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ПОРТ-О-ПРЕНС, 4 янв — РИА Новости. Офис премьер-министра Гаити Ариэля Анри подтвердил РИА Новости сообщения о покушении на главу правительства на северо-западе страны в годовщину независимости.Накануне телеканал VTV передал, что Анри пережил покушение во время празднования независимости страны, он не пострадал.Первого января Анри и его сопровождающим пришлось покинуть церковь Сен-Шарль-де-Бороме в Гонаиве, рядом с которой шла стрельба из автоматического оружия. По информации СМИ, в перестрелке погиб один человек и несколько получили ранения.Сообщалось, что действующая в этом районе вооруженная банда предупреждала гаитянского лидера, чтобы он не появлялся в Гонаиве на праздновании независимости.После покушения власти отменили другие мероприятия, запланированные в рамках празднования независимости Гаити от Франции, провозглашенной 1 января 1804 года.

https://ria.ru/20220102/podozrevaemyy-1766398817.html

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в мире, гаити, франция, ариэль анри