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Москвичей предупредили о низком атмосферном давлении
Москвичей предупредили о низком атмосферном давлении - РИА Новости, 04.01.2022
Москвичей предупредили о низком атмосферном давлении
Атмосферное давление к вечеру среды опустится в Москве до 728 миллиметров ртутного столба, что на 20 единиц ниже нормы, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник... РИА Новости, 04.01.2022
2022-01-04T18:29
2022-01-04T18:34
общество
москва
евгений тишковец
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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Атмосферное давление к вечеру среды опустится в Москве до 728 миллиметров ртутного столба, что на 20 единиц ниже нормы, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос " Евгений Тишковец.Ранее синоптик сообщил агентству, что в среду циклон "Аннет" принесет в Москву 20% месячной нормы снега, сугробы вырастут до 30 сантиметров. При этом, потеплеет до минус 3- минус 5 градусов, а вечером до нуля, что на 2-4 градуса выше многолетней нормы."Показания барометров рухнут к 18 часам до 728 миллиметров ртутного столба, а это почти на 20 единиц ниже нормы, что в условиях уменьшения содержания кислорода в воздухе негативно скажется на самочувствии метеозависимых людей: гипотоников, гипертоников, сердечников, с заболеваниями органов дыхания", - сообщил Тишковец.Кроме того, в среду в Москве потеплеет до минус 3 - минус 5 градусов, а вечером до нуля, что на 2-4 градуса выше многолетней нормы, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."При этом днем потеплеет до минус 3- минус 5, а поздним вечером столбики термометров устремятся к нулевой отметке, благодаря чему температурный фон окажется на 2-4 градуса выше многолетней нормы", - рассказал Тишковец.
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общество, москва, евгений тишковец
18:29 04.01.2022 (обновлено: 18:34 04.01.2022)
 
Москвичей предупредили о низком атмосферном давлении

Синоптик Тишковец: атмосферное давление опуститься до 728 миллиметров ртутного столба

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанкМосква
Москва - РИА Новости, 1920, 04.01.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в фотобанк
Москва
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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Атмосферное давление к вечеру среды опустится в Москве до 728 миллиметров ртутного столба, что на 20 единиц ниже нормы, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос " Евгений Тишковец.
Ранее синоптик сообщил агентству, что в среду циклон "Аннет" принесет в Москву 20% месячной нормы снега, сугробы вырастут до 30 сантиметров. При этом, потеплеет до минус 3- минус 5 градусов, а вечером до нуля, что на 2-4 градуса выше многолетней нормы.
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"Показания барометров рухнут к 18 часам до 728 миллиметров ртутного столба, а это почти на 20 единиц ниже нормы, что в условиях уменьшения содержания кислорода в воздухе негативно скажется на самочувствии метеозависимых людей: гипотоников, гипертоников, сердечников, с заболеваниями органов дыхания", - сообщил Тишковец.
Кроме того, в среду в Москве потеплеет до минус 3 - минус 5 градусов, а вечером до нуля, что на 2-4 градуса выше многолетней нормы, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"При этом днем потеплеет до минус 3- минус 5, а поздним вечером столбики термометров устремятся к нулевой отметке, благодаря чему температурный фон окажется на 2-4 градуса выше многолетней нормы", - рассказал Тишковец.
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