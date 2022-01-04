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Москвичам пообещали сильнейший снегопад с неприятным сюрпризом
Москвичам пообещали сильнейший снегопад с неприятным сюрпризом - РИА Новости, 04.01.2022
Москвичам пообещали сильнейший снегопад с неприятным сюрпризом
Циклон "Аннет" в среду принесет в Москву 20% месячной нормы снега, сугробы вырастут до 30 сантиметров, снег наибольшей интенсивности пройдёт с полудня до 15.00, РИА Новости, 04.01.2022
2022-01-04T18:25
2022-01-04T18:25
общество
москва
евгений тишковец
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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Циклон "Аннет" в среду принесет в Москву 20% месячной нормы снега, сугробы вырастут до 30 сантиметров, снег наибольшей интенсивности пройдёт с полудня до 15.00, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос " Евгений Тишковец.По его словам, в среду через Центральную Россию пройдет маршрут частного циклона по имени "Аннет", который будет раскручиваться в системе обширного североатлантического вихря. В Москве небольшие осадки начнут сыпать в темное время суток и продолжатся утром, ночная температура составит минус 7-10 градусов."С 09.00 до 11.00 часов снег станет постепенно усиливаться, видимость ухудшится до 1000-1500 метров. В период с полудня до 15 часов снегопад будет валить с максимальной интенсивностью, когда при порывах ветра до 13-18 метров в секунду начнется метель и видимость сократится до 500-1000 метров – именно в это время и ожидается наибольшая вероятность сбоев в наземном и авиационном сообщениях",- сообщил Тишковец.Он добавил, что плотный снег, немного ослабевая, будет идти до 18 часов, видимость улучшится до 1500-2000 метров, после чего ненастье примет незначительный и очаговый характер."Общее количество осадков за предстоящий световой день составит около 8 миллиметров, что соответствует 20% всей январской нормы, а высота снежного покрова в столице подрастет с 26 до 30 сантиметров, что на 1/3 больше средних показателей метеостатистики первой декады января", - сообщил Тишковец.
https://ria.ru/20220104/pogoda-1766517444.html
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общество, москва, евгений тишковец
18:25 04.01.2022
 
Москвичам пообещали сильнейший снегопад с неприятным сюрпризом

Синоптик Тишковец: циклон "Аннет" принесет в Москву сильнейший снегопад

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкЗима в Москве
Зима в Москве - РИА Новости, 1920, 04.01.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Циклон "Аннет" в среду принесет в Москву 20% месячной нормы снега, сугробы вырастут до 30 сантиметров, снег наибольшей интенсивности пройдёт с полудня до 15.00, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос " Евгений Тишковец.
По его словам, в среду через Центральную Россию пройдет маршрут частного циклона по имени "Аннет", который будет раскручиваться в системе обширного североатлантического вихря. В Москве небольшие осадки начнут сыпать в темное время суток и продолжатся утром, ночная температура составит минус 7-10 градусов.
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"С 09.00 до 11.00 часов снег станет постепенно усиливаться, видимость ухудшится до 1000-1500 метров. В период с полудня до 15 часов снегопад будет валить с максимальной интенсивностью, когда при порывах ветра до 13-18 метров в секунду начнется метель и видимость сократится до 500-1000 метров – именно в это время и ожидается наибольшая вероятность сбоев в наземном и авиационном сообщениях",- сообщил Тишковец.
Он добавил, что плотный снег, немного ослабевая, будет идти до 18 часов, видимость улучшится до 1500-2000 метров, после чего ненастье примет незначительный и очаговый характер.
"Общее количество осадков за предстоящий световой день составит около 8 миллиметров, что соответствует 20% всей январской нормы, а высота снежного покрова в столице подрастет с 26 до 30 сантиметров, что на 1/3 больше средних показателей метеостатистики первой декады января", - сообщил Тишковец.
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