Молдавскому олигарху Плахотнюку предъявили новое обвинение
В Молдавии предъявили новое обвинение олигарху Плахотнюку из-за вывода миллиарда долларов
© Sputnik / Мирослав Ротарь / Перейти в фотобанкЛидер Демократической партии Молдавии Владимир Плахотнюк
© Sputnik / Мирослав Ротарь
Лидер Демократической партии Молдавии Владимир Плахотнюк
КИШИНЕВ, 4 янв – РИА Новости. Находящемуся в розыске молдавскому олигарху Владимиру Плахотнюку предъявлено новое обвинения по делу о выводе миллиарда долларов из банковской системы страны, сообщила пресс-служба генпрокуратуры Молдавии.
В 2014 году в Молдавии стало известно, что три банка - Banca de Economii, Banca Sociala и Unibank, владеющие почти третью банковских активов страны, вывели за пределы государства около миллиарда долларов. Множество различных эпизодов по этому делу объединены в одно целое под общим названием "Банковская кража".
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"Владимир Плахотнюк обвиняется в новом эпизоде, связанном с "Банковской кражей", ему предъявлены обвинения в создании и управлении преступной организацией, мошенничестве в особо крупном размере и отмывании денег с помощью ОПГ в особо крупном размере", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте генпрокуратуры.
В ведомстве отметили, что Плахотнюк с 24 ноября 2014 года по 29 июня 2015 годы как глава преступной организацией получил через фирмы-посредники около 21 миллиона долларов, выведенных мошенническим путем из Banca de Economii.
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Прокуратура установила, что на эти средства Плахотнюк купил самолет, который использовал в своих личных интересах и в интересах преступной организации.
Плахотнюк - экс-депутат и один из богатейших бизнесменов Молдавии. В ноябре 2017 года Басманный суд Москвы заочно арестовал и объявил Плахотнюка в международный розыск по делу о покушении на убийство. В феврале 2019 года МВД России сообщило, что полиция пресекла деятельность международного преступного сообщества, которое в 2013-2014 годах вывело за пределы России более 37 миллиардов рублей. МВД РФ в апреле 2020 года заочно предъявило обвинение молдавскому политику Ренато Усатому по делу о выводе из России совместно с Плахотнюком 500 миллиардов рублей. На родине Плахотнюка обвиняют в отмывании денег и незаконном обогащении, олигарх незаконно покинул Молдавию в июне 2019 года. Суд в Кишиневе несколько раз выдавал ордер на заочный арест Плахотнюка, прокуратура Молдавии настаивает на его экстрадиции на родину.