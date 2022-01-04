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Советники Франции, Германии и Украины обсудят ситуацию на границе с Россией
Советники Франции, Германии и Украины обсудят ситуацию на границе с Россией - РИА Новости, 04.01.2022
Советники Франции, Германии и Украины обсудят ситуацию на границе с Россией
Внешнеполитические советники Франции, ФРГ и Украины во вторник проведут видеозвонок, в ходе которого обсудят ситуацию на границе России с Украиной и шаги,... РИА Новости, 04.01.2022
2022-01-04T18:38
2022-01-04T18:38
в мире
украина
германия
франция
дмитрий песков
донбасс
ситуация в днр и лнр
россия
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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Внешнеполитические советники Франции, ФРГ и Украины во вторник проведут видеозвонок, в ходе которого обсудят ситуацию на границе России с Украиной и шаги, направленные на реализацию минских соглашений.В понедельник официальный представитель Германии Штеффен Хебештрайт сообщил на брифинге, что на этой неделе пройдет встреча на уровне внешнеполитических советников ФРГ, Франции и Украины, однако не уточнил дату."Уже во вторник должен состояться видеозвонок между внешнеполитическими советниками Германии, Франции и украинской стороной. Они обсудят напряженность на границе России с Украиной, а также шаги, направленные на реализацию минского соглашения для Восточной Украины", - сообщает агентство Рейтер со ссылкой на правительства стран.Ранее в правительстве ФРГ подтвердили РИА Новости, что встреча внешнеполитических советников России, Германии и Франции состоится 6 января.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
https://ria.ru/20220104/amerika-1766559426.html
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в мире, украина, германия, франция, дмитрий песков, донбасс, ситуация в днр и лнр, россия
18:38 04.01.2022
 
Советники Франции, Германии и Украины обсудят ситуацию на границе с Россией

Советники Франции, Германии и Украины обсудят ситуацию на границе и Минские соглашения

© AP Photo / Andriy DubchakУкраинская военная техника в Луганской области
Украинская военная техника в Луганской области - РИА Новости, 1920, 04.01.2022
© AP Photo / Andriy Dubchak
Украинская военная техника в Луганской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Внешнеполитические советники Франции, ФРГ и Украины во вторник проведут видеозвонок, в ходе которого обсудят ситуацию на границе России с Украиной и шаги, направленные на реализацию минских соглашений.
В понедельник официальный представитель Германии Штеффен Хебештрайт сообщил на брифинге, что на этой неделе пройдет встреча на уровне внешнеполитических советников ФРГ, Франции и Украины, однако не уточнил дату.
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"Уже во вторник должен состояться видеозвонок между внешнеполитическими советниками Германии, Франции и украинской стороной. Они обсудят напряженность на границе России с Украиной, а также шаги, направленные на реализацию минского соглашения для Восточной Украины", - сообщает агентство Рейтер со ссылкой на правительства стран.
Ранее в правительстве ФРГ подтвердили РИА Новости, что встреча внешнеполитических советников России, Германии и Франции состоится 6 января.
Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
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