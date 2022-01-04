https://ria.ru/20220104/opek-1766563039.html

Источник: главы делегаций ОПЕК+ определят объемы добычи нефти на февраль

Источник: главы делегаций ОПЕК+ определят объемы добычи нефти на февраль - РИА Новости, 04.01.2022

Источник: главы делегаций ОПЕК+ определят объемы добычи нефти на февраль

Заседание всех глав делегаций ОПЕК+ началось в формате видеоконференции, участники определят на нем параметры нефтяной сделки на февраль, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 04.01.2022

2022-01-04T16:44

2022-01-04T16:44

2022-01-04T16:44

экономика

опек

цены на нефть

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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Заседание всех глав делегаций ОПЕК+ началось в формате видеоконференции, участники определят на нем параметры нефтяной сделки на февраль, сообщил РИА Новости источник в одной из делегаций альянса.Чуть ранее завершилась встреча министерского мониторингового комитета ОПЕК+. Официальной информации о его итогах пока нет. Между тем источник РИА Новости сообщил, что комитет не дал рекомендации по уровню добычи на февраль.Сейчас ОПЕК+ ежемесячно наращивает на 400 тысяч баррелей в сутки добычу, которую в мае 2020 года сократил на 9,7 миллиона баррелей в сутки из-за падения спроса на нефть, вызванного пандемией. Альянс рассчитывает к концу сентября 2022 года постепенно выйти из своих обязательств по ограничению производства. На январь же они составляют 3,36 миллиона баррелей в сутки.На прошлом заседании, в декабре, альянс не стал притормаживать с увеличением добычи нефти, несмотря на появление штамма коронавируса "омикрон". Однако ОПЕК+ тогда сообщил, что продолжит следить за рынком и при необходимости предпримет меры для стабилизации ситуации.

https://ria.ru/20220104/neft-1766548798.html

https://ria.ru/20220103/opek-1766494962.html

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экономика, опек, цены на нефть