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Источник: главы делегаций ОПЕК+ определят объемы добычи нефти на февраль
Источник: главы делегаций ОПЕК+ определят объемы добычи нефти на февраль - РИА Новости, 04.01.2022
Источник: главы делегаций ОПЕК+ определят объемы добычи нефти на февраль
Заседание всех глав делегаций ОПЕК+ началось в формате видеоконференции, участники определят на нем параметры нефтяной сделки на февраль, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 04.01.2022
2022-01-04T16:44
2022-01-04T16:44
экономика
опек
цены на нефть
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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Заседание всех глав делегаций ОПЕК+ началось в формате видеоконференции, участники определят на нем параметры нефтяной сделки на февраль, сообщил РИА Новости источник в одной из делегаций альянса.Чуть ранее завершилась встреча министерского мониторингового комитета ОПЕК+. Официальной информации о его итогах пока нет. Между тем источник РИА Новости сообщил, что комитет не дал рекомендации по уровню добычи на февраль.Сейчас ОПЕК+ ежемесячно наращивает на 400 тысяч баррелей в сутки добычу, которую в мае 2020 года сократил на 9,7 миллиона баррелей в сутки из-за падения спроса на нефть, вызванного пандемией. Альянс рассчитывает к концу сентября 2022 года постепенно выйти из своих обязательств по ограничению производства. На январь же они составляют 3,36 миллиона баррелей в сутки.На прошлом заседании, в декабре, альянс не стал притормаживать с увеличением добычи нефти, несмотря на появление штамма коронавируса "омикрон". Однако ОПЕК+ тогда сообщил, что продолжит следить за рынком и при необходимости предпримет меры для стабилизации ситуации.
https://ria.ru/20220104/neft-1766548798.html
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экономика, опек, цены на нефть
16:44 04.01.2022
 
Источник: главы делегаций ОПЕК+ определят объемы добычи нефти на февраль

Источник: на заседании глав делегаций ОПЕК+ определят параметры нефтяной сделки на февраль

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкШтаб-квартира ОПЕК в Вене
Штаб-квартира ОПЕК в Вене - РИА Новости, 1920, 04.01.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Штаб-квартира ОПЕК в Вене
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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Заседание всех глав делегаций ОПЕК+ началось в формате видеоконференции, участники определят на нем параметры нефтяной сделки на февраль, сообщил РИА Новости источник в одной из делегаций альянса.
Чуть ранее завершилась встреча министерского мониторингового комитета ОПЕК+. Официальной информации о его итогах пока нет. Между тем источник РИА Новости сообщил, что комитет не дал рекомендации по уровню добычи на февраль.
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 04.01.2022
14:17
Средняя цена нефти Urals выросла до 69 долларов за баррель
Сейчас ОПЕК+ ежемесячно наращивает на 400 тысяч баррелей в сутки добычу, которую в мае 2020 года сократил на 9,7 миллиона баррелей в сутки из-за падения спроса на нефть, вызванного пандемией. Альянс рассчитывает к концу сентября 2022 года постепенно выйти из своих обязательств по ограничению производства. На январь же они составляют 3,36 миллиона баррелей в сутки.
На прошлом заседании, в декабре, альянс не стал притормаживать с увеличением добычи нефти, несмотря на появление штамма коронавируса "омикрон". Однако ОПЕК+ тогда сообщил, что продолжит следить за рынком и при необходимости предпримет меры для стабилизации ситуации.
Хайтам аль-Гайс - РИА Новости, 1920, 03.01.2022
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