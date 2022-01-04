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"Укрэнерго" сообщила о нехватке топлива в стране
"Укрэнерго" сообщила о нехватке топлива в стране - РИА Новости, 04.01.2022
"Укрэнерго" сообщила о нехватке топлива в стране
Из-за отсутствия топлива на Украине не могут работать 23 блока и один корпус ТЭС и ТЭЦ общей мощностью 6,85 ГВт, сообщила во вторник пресс-служба компании... РИА Новости, 04.01.2022
2022-01-04T22:17
2022-01-04T22:17
энергетика
украина
укрэнерго
центрэнерго
жкх
иван баканов
алексей данилов
россия
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КИЕВ, 4 янв – РИА Новости. Из-за отсутствия топлива на Украине не могут работать 23 блока и один корпус ТЭС и ТЭЦ общей мощностью 6,85 ГВт, сообщила во вторник пресс-служба компании "Укрэнерго"."По состоянию на 12.00 (13.00 мск) 4 января в аварийном ремонте не находится ни один блок или корпус ТЭС и ТЭЦ… По заявкам производителей, из-за отсутствия топлива не могут работать 23 блока и один корпус ТЭС и ТЭЦ общей мощностью 6,85 ГВт", - говорится в сообщении на сайте компании.Отмечается, что по состоянию на утро 4 января, общие запасы угля на складах ТЭС составляют 503,3 тысячи тонн.Ранее замглавы офиса президента Украины Ростислав Шурма заявил, что на украинских складах запасы угля составляют 450 тысяч тонн, до конца года эта цифра должна была достигнуть минимум 800 тысяч тонн. Ранее издание "Экономическая правда" сообщило, что кабинет министров Украины готовится переводить ТЭС и ТЭЦ на газ из-за дефицита угля на складах и проблем с импортом электроэнергии из Белоруссии.Министр энергетики Украины Герман Галущенко в конце сентября говорил, что страна отстает от намеченных планов по накоплению угля для прохождения отопительного сезона и намерена увеличить собственную добычу и импорт. Премьер-министр Денис Шмыгаль в середине октября заверял, что Украина полностью готова к отопительному сезону в условиях энергетического кризиса в Европе. Украинская компания "Центрэнерго" в ноябре заключила контракты на поставку 1,5 миллиона тонн угля из Казахстана, Польши, США и Австралии, чтобы не допустить веерных отключений энергии.В свою очередь секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что обратился к главе Службе безопасности Ивану Баканову с письмом, в котором просит разобраться в энергетическом кризисе в стране и выяснить, не является ли это "диверсией со стороны России и других лиц".
https://ria.ru/20220104/sodeystvie-1766576434.html
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энергетика, украина, укрэнерго, центрэнерго, жкх, иван баканов, алексей данилов, россия, денис шмыгаль
22:17 04.01.2022
 
"Укрэнерго" сообщила о нехватке топлива в стране

Компания "Укрэнерго": в стране не работают 23 блока ТЭС и ТЭЦ из-за нехватки топлива

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкНовояворовская ТЭЦ в Львовской области
Новояворовская ТЭЦ в Львовской области - РИА Новости, 1920, 04.01.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Новояворовская ТЭЦ в Львовской области
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КИЕВ, 4 янв – РИА Новости. Из-за отсутствия топлива на Украине не могут работать 23 блока и один корпус ТЭС и ТЭЦ общей мощностью 6,85 ГВт, сообщила во вторник пресс-служба компании "Укрэнерго".
"По состоянию на 12.00 (13.00 мск) 4 января в аварийном ремонте не находится ни один блок или корпус ТЭС и ТЭЦ… По заявкам производителей, из-за отсутствия топлива не могут работать 23 блока и один корпус ТЭС и ТЭЦ общей мощностью 6,85 ГВт", - говорится в сообщении на сайте компании.
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Отмечается, что по состоянию на утро 4 января, общие запасы угля на складах ТЭС составляют 503,3 тысячи тонн.
Ранее замглавы офиса президента Украины Ростислав Шурма заявил, что на украинских складах запасы угля составляют 450 тысяч тонн, до конца года эта цифра должна была достигнуть минимум 800 тысяч тонн. Ранее издание "Экономическая правда" сообщило, что кабинет министров Украины готовится переводить ТЭС и ТЭЦ на газ из-за дефицита угля на складах и проблем с импортом электроэнергии из Белоруссии.
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Министр энергетики Украины Герман Галущенко в конце сентября говорил, что страна отстает от намеченных планов по накоплению угля для прохождения отопительного сезона и намерена увеличить собственную добычу и импорт. Премьер-министр Денис Шмыгаль в середине октября заверял, что Украина полностью готова к отопительному сезону в условиях энергетического кризиса в Европе. Украинская компания "Центрэнерго" в ноябре заключила контракты на поставку 1,5 миллиона тонн угля из Казахстана, Польши, США и Австралии, чтобы не допустить веерных отключений энергии.
В свою очередь секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что обратился к главе Службе безопасности Ивану Баканову с письмом, в котором просит разобраться в энергетическом кризисе в стране и выяснить, не является ли это "диверсией со стороны России и других лиц".
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