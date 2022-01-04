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Минчанина осудили на четыре года колонии за участие в беспорядках
Минчанина осудили на четыре года колонии за участие в беспорядках - РИА Новости, 04.01.2022
Минчанина осудили на четыре года колонии за участие в беспорядках
Житель Минска осужден на четыре года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии усиленного режима за участие в массовых беспорядках и возведение баррикад... РИА Новости, 04.01.2022
2022-01-04T15:55
2022-01-04T16:35
белоруссия
минск
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МИНСК, 4 янв – РИА Новости. Житель Минска осужден на четыре года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии усиленного режима за участие в массовых беспорядках и возведение баррикад после президентских выборов в Белоруссии в 2020 году, сообщается во вторник на сайте генеральной прокуратуры."Прокуратура Московского района Минска поддержала в суде государственное обвинение по уголовному делу в отношении 22-летнего местного жителя, ему инкриминировано участие в массовых беспорядках… Суд Московского района Минска постановил обвинительный приговор", - говорится в сообщении.Поясняется, что мужчине "назначено наказание в виде лишения свободы на срок четыре года с отбыванием в исправительной колонии в условиях усиленного режима"."Как установлено в ходе судебного разбирательства, (обвиняемый – ред.) в ночь с 10 на 11 августа 2020 года на пересечении столичных улиц Куйбышева, Сурганова и Леонида Беды принял активное участие в массовых беспорядках". "Совместно с иными гражданами он возводил баррикады, в том числе путем демонтажа элементов благоустройства придорожной территории. На законные требования сотрудников органов внутренних дел прекратить противоправные действия не отреагировал", - говорится в сообщении.
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белоруссия, минск
15:55 04.01.2022 (обновлено: 16:35 04.01.2022)
 
Минчанина осудили на четыре года колонии за участие в беспорядках

Жителю Минска дали четыре года колонии за участие в массовых беспорядках после выборов

© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов во время акции протеста в Минске
Сотрудники правоохранительных органов во время акции протеста в Минске - РИА Новости, 1920, 04.01.2022
© Sputnik / Виктор Толочко
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МИНСК, 4 янв – РИА Новости. Житель Минска осужден на четыре года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии усиленного режима за участие в массовых беспорядках и возведение баррикад после президентских выборов в Белоруссии в 2020 году, сообщается во вторник на сайте генеральной прокуратуры.
"Прокуратура Московского района Минска поддержала в суде государственное обвинение по уголовному делу в отношении 22-летнего местного жителя, ему инкриминировано участие в массовых беспорядках… Суд Московского района Минска постановил обвинительный приговор", - говорится в сообщении.
Поясняется, что мужчине "назначено наказание в виде лишения свободы на срок четыре года с отбыванием в исправительной колонии в условиях усиленного режима".
"Как установлено в ходе судебного разбирательства, (обвиняемый – ред.) в ночь с 10 на 11 августа 2020 года на пересечении столичных улиц Куйбышева, Сурганова и Леонида Беды принял активное участие в массовых беспорядках". "Совместно с иными гражданами он возводил баррикады, в том числе путем демонтажа элементов благоустройства придорожной территории. На законные требования сотрудников органов внутренних дел прекратить противоправные действия не отреагировал", - говорится в сообщении.
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