https://ria.ru/20220104/minsk-1766558787.html

Минчанина осудили на четыре года колонии за участие в беспорядках

Минчанина осудили на четыре года колонии за участие в беспорядках - РИА Новости, 04.01.2022

Минчанина осудили на четыре года колонии за участие в беспорядках

Житель Минска осужден на четыре года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии усиленного режима за участие в массовых беспорядках и возведение баррикад... РИА Новости, 04.01.2022

2022-01-04T15:55

2022-01-04T15:55

2022-01-04T16:35

белоруссия

минск

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МИНСК, 4 янв – РИА Новости. Житель Минска осужден на четыре года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии усиленного режима за участие в массовых беспорядках и возведение баррикад после президентских выборов в Белоруссии в 2020 году, сообщается во вторник на сайте генеральной прокуратуры."Прокуратура Московского района Минска поддержала в суде государственное обвинение по уголовному делу в отношении 22-летнего местного жителя, ему инкриминировано участие в массовых беспорядках… Суд Московского района Минска постановил обвинительный приговор", - говорится в сообщении.Поясняется, что мужчине "назначено наказание в виде лишения свободы на срок четыре года с отбыванием в исправительной колонии в условиях усиленного режима"."Как установлено в ходе судебного разбирательства, (обвиняемый – ред.) в ночь с 10 на 11 августа 2020 года на пересечении столичных улиц Куйбышева, Сурганова и Леонида Беды принял активное участие в массовых беспорядках". "Совместно с иными гражданами он возводил баррикады, в том числе путем демонтажа элементов благоустройства придорожной территории. На законные требования сотрудников органов внутренних дел прекратить противоправные действия не отреагировал", - говорится в сообщении.

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белоруссия, минск