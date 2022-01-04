https://ria.ru/20220104/mid-1766579658.html
МИД назвал объявление в Косово россиянина персоной нон грата самоуправством
МИД назвал объявление в Косово россиянина персоной нон грата самоуправством - РИА Новости, 04.01.2022
МИД назвал объявление в Косово россиянина персоной нон грата самоуправством
В МИД РФ назвали самоуправством объявление Косово российского сотрудника миссии ООН персоной нон-грата, Москва рассчитывает на категоричный отпор ООН. РИА Новости, 04.01.2022
2022-01-04T20:31
2022-01-04T20:31
2022-01-04T21:02
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МОСКВА, 4 янв - РИА новости. В МИД РФ назвали самоуправством объявление Косово российского сотрудника миссии ООН персоной нон-грата, Москва рассчитывает на категоричный отпор ООН.В комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, размешанном на сайте дипломатического ведомства, говорится, что 31 декабря 2021 года "министерство иностранных дел" Косово объявило "persona non grata" представителя Миссии ООН по делам временной администрации в Косово (МООНК) в Лепосавиче, Звечане и Зубин-Потоке являющегося российским гражданином."Рассчитываем, что это самоуправство Приштины получит должный категоричный отпор со стороны руководства ООН", - указывается в заявлении.Кроме того, Россия призвала Миссию ООН по делам временной администрации в Косово (МООНК) обеспечить безопасность российского и всех других сотрудников ооновской миссии, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя объявление "persona non grata" сотрудника Миссии ООН в Косово."Министерство иностранных дел" Косово 31 декабря объявило "persona non grata" представителя Миссии ООН по делам временной администрации в Косово в Лепосавиче, Звечане и Зубин-Потоке А.Н.Антонова, являющегося российским гражданином."Особо подчеркиваем необходимость того, чтобы реакция международного сообщества на факты нарушения статуса сотрудников развернутых по решению СБ ООН ооновских миссий в различных частях мира от Африки и Европы до Азии и Латинской Америки была четкой и без двойных стандартов, в полной мере соответствуя объективному подходу ООН к вопросам обеспечения мира и безопасности в соответствии с принципами и целями Устава ООН", - добавила представитель ведомства.Также Москва рассматривает объявление властями Косово российского дипломата персоной нон грата как провокацию, направленную на обострение межнациональных отношений в регионе, говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД РФ."Рассматриваем очередную выходку Приштины как продолжение провокационной линии на обострение межнациональных отношений в крае, дискредитацию всемирной организации и, не в последнюю очередь, конструктивной роли России на Балканах", - говорится в сообщении.Подчеркивается, что таким образом власти Косово стремятся избавиться от тех, кто может объективно зафиксировать деструктивную политику Приштины, проводимую в сербонаселенных районах края.
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в мире, приштина, оон, косово, москва
20:31 04.01.2022 (обновлено: 21:02 04.01.2022)
МИД назвал объявление в Косово россиянина персоной нон грата самоуправством
МИД призвал ООН отреагировать на объявление в Косово россиянина персоной нон грата
МОСКВА, 4 янв - РИА новости.
В МИД РФ назвали самоуправством объявление Косово
российского сотрудника миссии ООН
персоной нон-грата, Москва рассчитывает на категоричный отпор ООН.
В комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой
, размешанном на сайте дипломатического ведомства, говорится, что 31 декабря 2021 года "министерство иностранных дел" Косово объявило "persona non grata" представителя Миссии ООН по делам временной администрации в Косово (МООНК) в Лепосавиче, Звечане и Зубин-Потоке являющегося российским гражданином.
"Рассчитываем, что это самоуправство Приштины
получит должный категоричный отпор со стороны руководства ООН", - указывается в заявлении.
Кроме того, Россия призвала Миссию ООН по делам временной администрации в Косово (МООНК) обеспечить безопасность российского и всех других сотрудников ооновской миссии, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя объявление "persona non grata" сотрудника Миссии ООН в Косово.
"Министерство иностранных дел" Косово 31 декабря объявило "persona non grata" представителя Миссии ООН по делам временной администрации в Косово в Лепосавиче, Звечане и Зубин-Потоке А.Н.Антонова, являющегося российским гражданином.
"Призываем МООНК и международные Силы для Косово в рамках своих полномочий по указанной резолюции СБ ООН обеспечить безопасность российского и всех других сотрудников ооновской миссии", - говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на портале
МИД РФ.
"Особо подчеркиваем необходимость того, чтобы реакция международного сообщества на факты нарушения статуса сотрудников развернутых по решению СБ ООН ооновских миссий в различных частях мира от Африки и Европы до Азии и Латинской Америки была четкой и без двойных стандартов, в полной мере соответствуя объективному подходу ООН к вопросам обеспечения мира и безопасности в соответствии с принципами и целями Устава ООН", - добавила представитель ведомства.
Также Москва рассматривает объявление властями Косово российского дипломата персоной нон грата как провокацию, направленную на обострение межнациональных отношений в регионе, говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД РФ.
"Рассматриваем очередную выходку Приштины как продолжение провокационной линии на обострение межнациональных отношений в крае, дискредитацию всемирной организации и, не в последнюю очередь, конструктивной роли России на Балканах", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что таким образом власти Косово стремятся избавиться от тех, кто может объективно зафиксировать деструктивную политику Приштины, проводимую в сербонаселенных районах края.