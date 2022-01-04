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В МИД заявили о намерении России работать с нынешними властями Гвинеи
В МИД заявили о намерении России работать с нынешними властями Гвинеи - РИА Новости, 04.01.2022
В МИД заявили о намерении России работать с нынешними властями Гвинеи
Россия понимает сложность переходных процессов в Гвинее, намерена работать с нынешним руководством страны и не разрывать дипотношения, заявил директор... РИА Новости, 04.01.2022
2022-01-04T12:07
2022-01-04T12:08
в мире
гвинея
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
западная африка
альфа конде
россия
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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Россия понимает сложность переходных процессов в Гвинее, намерена работать с нынешним руководством страны и не разрывать дипотношения, заявил директор департамента Африки МИД РФ Всеволод Ткаченко."В Гвинее произошло смещение власти силовым путём, арестован президент, которого, как мы считаем, необходимо освободить и должна быть обеспечена его неприкосновенность. Затем были сформированы переходные органы власти, ведь страна не может жить в вакууме, в том числе внешнеполитическом, это понимают все: и африканцы, и другие партнёры. В этой связи работать надо с теми властями, которые сейчас контролируют государственный аппарат. И призывать их к возвращению в конституционное поле, помогать им пройти этот сложный переходный период – как раз задача тех, кто взаимодействует с ними", - сказал Ткаченко.По его словам, "никто же не разрывает дипломатические отношения с Гвинеей, об этом речи не идёт"."Мы исходим из того, что есть определённый алгоритм действий, который обещали реализовать переходные гвинейские власти, им в этом помогает Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС), который рекомендует провести в скором времени выборы и осуществить ряд других мероприятий, которые приблизили бы возвращение страны к гражданской форме правления. Мы выступаем за то, чтобы движение в этом направлении осуществлялось планомерно и последовательно, с учётом интересов самих гвинейцев", - пояснил Ткаченко.Ранее полковник Мамади Думбуя заявил о роспуске правительства, отмене конституции и закрытии границ. Мятежники задержали президента Гвинеи Альфу Конде и объявили о введении хартии переходного периода. Думбуя, приведенный к присяге как президент переходного периода, отметил, что обязуется сохранять приверженность суверенитету страны и исполнять функции в интересах населения. ЭКОВАС приостановило членство Гвинеи и потребовало освобождения президента.Читайте полный текст интервью Всеволода Ткаченко &gt;&gt;
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в мире, гвинея, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), западная африка, альфа конде, россия
12:07 04.01.2022 (обновлено: 12:08 04.01.2022)
 
В МИД заявили о намерении России работать с нынешними властями Гвинеи

МИД: Россия намерена работать с нынешними властями Гвинеи и не разрывать дипотношения

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 04.01.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Россия понимает сложность переходных процессов в Гвинее, намерена работать с нынешним руководством страны и не разрывать дипотношения, заявил директор департамента Африки МИД РФ Всеволод Ткаченко.
"В Гвинее произошло смещение власти силовым путём, арестован президент, которого, как мы считаем, необходимо освободить и должна быть обеспечена его неприкосновенность. Затем были сформированы переходные органы власти, ведь страна не может жить в вакууме, в том числе внешнеполитическом, это понимают все: и африканцы, и другие партнёры. В этой связи работать надо с теми властями, которые сейчас контролируют государственный аппарат. И призывать их к возвращению в конституционное поле, помогать им пройти этот сложный переходный период – как раз задача тех, кто взаимодействует с ними", - сказал Ткаченко.
По его словам, "никто же не разрывает дипломатические отношения с Гвинеей, об этом речи не идёт".
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"Мы исходим из того, что есть определённый алгоритм действий, который обещали реализовать переходные гвинейские власти, им в этом помогает Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС), который рекомендует провести в скором времени выборы и осуществить ряд других мероприятий, которые приблизили бы возвращение страны к гражданской форме правления. Мы выступаем за то, чтобы движение в этом направлении осуществлялось планомерно и последовательно, с учётом интересов самих гвинейцев", - пояснил Ткаченко.
Ранее полковник Мамади Думбуя заявил о роспуске правительства, отмене конституции и закрытии границ. Мятежники задержали президента Гвинеи Альфу Конде и объявили о введении хартии переходного периода. Думбуя, приведенный к присяге как президент переходного периода, отметил, что обязуется сохранять приверженность суверенитету страны и исполнять функции в интересах населения. ЭКОВАС приостановило членство Гвинеи и потребовало освобождения президента.
Читайте полный текст интервью Всеволода Ткаченко >>
 
В миреГвинеяМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Западная АфрикаАльфа КондеРоссия
 
 
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