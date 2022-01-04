https://ria.ru/20220104/mersedes-1766585662.html

СМИ: Mercedes отзывает 800 тысяч автомобилей из-за опасной неисправности

СМИ: Mercedes отзывает 800 тысяч автомобилей из-за опасной неисправности - РИА Новости, 04.01.2022

СМИ: Mercedes отзывает 800 тысяч автомобилей из-за опасной неисправности

Mercedes отзывает более 800 тысяч автомобилей по всему миру из-за неисправности, которая в отдельных случаях может привести к риску возгорания, сообщает издание РИА Новости, 04.01.2022

2022-01-04T22:12

2022-01-04T22:12

2022-01-04T22:12

в мире

авто

mercedes

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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Mercedes отзывает более 800 тысяч автомобилей по всему миру из-за неисправности, которая в отдельных случаях может привести к риску возгорания, сообщает издание Bild со ссылкой на попавшее в его распоряжение письмо, направленное клиентам.По данным издания, в насосе охлаждающей жидкости выявлена неисправность, при которой "в отдельных случаях нельзя полностью исключить опасность возгорания". При этом сообщается, что на данный момент автомобилисты не смогут обратиться в сервисные центры из-за дефицита необходимых запчастей на фоне пандемии коронавируса.Как пишет издание, речь идет о дизельных моделях, произведенных с января 2017 года по октябрь 2021 года: GLC, GLE, GLS, классы С, Е и S, CLS с двигателями OM654 или OM656.Как следует из текста письма, производитель советует владельцам затронутых автомобилей "водить особенно осторожно" и по возможности как можно реже пользоваться автомобилем.В компании изданию сообщили, что работают над решением проблемы.

https://ria.ru/20211231/avtomobili-1766268443.html

https://ria.ru/20210213/mercedes-1597376079.html

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в мире, авто, mercedes