https://ria.ru/20220104/lavrov-1766574002.html

Лавров обсудил с главой МИД Индии двусторонние отношения

Лавров обсудил с главой МИД Индии двусторонние отношения - РИА Новости, 04.01.2022

Лавров обсудил с главой МИД Индии двусторонние отношения

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар по телефону обсудили практические вопросы двустороннего сотрудничества и... РИА Новости, 04.01.2022

2022-01-04T19:16

2022-01-04T19:16

2022-01-04T19:29

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мид индии

россия

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сергей лавров

субраманиам джайшанкар

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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар по телефону обсудили практические вопросы двустороннего сотрудничества и подтвердили настрой укреплять отношения в экономике, ядерной энергетике, космосе и здравоохранении, сообщает МИД РФ.Уточняется, что телефонный разговор состоялся во вторник по инициативе индийской стороны."Обсуждались практические вопросы двустороннего сотрудничества в развитие итогов российско-индийского саммита в Нью-Дели 6 декабря 2021 года. Подтвержден настрой на последовательное укрепление отношений особо привилегированного стратегического партнерства между двумя государствами в сферах экономики и инвестиций, ядерной энергетики, космоса, высоких технологий, здравоохранения", - говорится в сообщении.В МИД добавили, что министры также согласовали дальнейшие шаги по расширению взаимодействия в региональных и международных делах, в том числе сотрудничества в ШОС, БРИКС, РИК (Россия-Индия-Китай), а также в ООН и ее Совете Безопасности.

https://ria.ru/20211228/tank-1765794712.html

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в мире, мид индии, россия, нью-дели, сергей лавров, субраманиам джайшанкар