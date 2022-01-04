https://ria.ru/20220104/lavrov-1766574002.html
Лавров обсудил с главой МИД Индии двусторонние отношения
Лавров обсудил с главой МИД Индии двусторонние отношения - РИА Новости, 04.01.2022
Лавров обсудил с главой МИД Индии двусторонние отношения
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар по телефону обсудили практические вопросы двустороннего сотрудничества и... РИА Новости, 04.01.2022
2022-01-04T19:16
2022-01-04T19:16
2022-01-04T19:29
в мире
мид индии
россия
нью-дели
сергей лавров
субраманиам джайшанкар
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/17/1760265174_0:35:3106:1782_1920x0_80_0_0_cd867af22a156f1a376bb2f14a896982.jpg
МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар по телефону обсудили практические вопросы двустороннего сотрудничества и подтвердили настрой укреплять отношения в экономике, ядерной энергетике, космосе и здравоохранении, сообщает МИД РФ.Уточняется, что телефонный разговор состоялся во вторник по инициативе индийской стороны."Обсуждались практические вопросы двустороннего сотрудничества в развитие итогов российско-индийского саммита в Нью-Дели 6 декабря 2021 года. Подтвержден настрой на последовательное укрепление отношений особо привилегированного стратегического партнерства между двумя государствами в сферах экономики и инвестиций, ядерной энергетики, космоса, высоких технологий, здравоохранения", - говорится в сообщении.В МИД добавили, что министры также согласовали дальнейшие шаги по расширению взаимодействия в региональных и международных делах, в том числе сотрудничества в ШОС, БРИКС, РИК (Россия-Индия-Китай), а также в ООН и ее Совете Безопасности.
https://ria.ru/20211228/tank-1765794712.html
россия
нью-дели
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/17/1760265174_377:0:3106:2047_1920x0_80_0_0_1cd56ad4555d527ac6ce6f5462b65c19.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, мид индии, россия, нью-дели, сергей лавров, субраманиам джайшанкар
19:16 04.01.2022 (обновлено: 19:29 04.01.2022)
Лавров обсудил с главой МИД Индии двусторонние отношения
Лавров и глава МИД Индии Джайшанкар обсудили вопросы двустороннего сотрудничества