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"Вызов", посадка на Марсе и световой меч: лучшие космические фото 2021 года

"Вызов", посадка на Марсе и световой меч: лучшие космические фото 2021 года - РИА Новости, 04.01.2022

"Вызов", посадка на Марсе и световой меч: лучшие космические фото 2021 года

Ria.ru предлагает вниманию пользователей фотографии, которые знакомят с тайнами и загадками Вселенной. В этой галерее — космические открытия ушедшего года. РИА Новости, 04.01.2022

2022-01-04T09:00

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фото

наса

хаббл

космос - риа наука

марс

солнце

юпитер

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Ria.ru предлагает вниманию пользователей фотографии, которые знакомят с тайнами и загадками Вселенной. В этой галерее — космические открытия ушедшего года.

марс

космос

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