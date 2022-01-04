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"Вызов", посадка на Марсе и световой меч: лучшие космические фото 2021 года
"Вызов", посадка на Марсе и световой меч: лучшие космические фото 2021 года - РИА Новости, 04.01.2022
"Вызов", посадка на Марсе и световой меч: лучшие космические фото 2021 года
Ria.ru предлагает вниманию пользователей фотографии, которые знакомят с тайнами и загадками Вселенной. В этой галерее — космические открытия ушедшего года. РИА Новости, 04.01.2022
2022-01-04T09:00
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фото
наса
хаббл
космос - риа наука
марс
солнце
юпитер
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Ria.ru предлагает вниманию пользователей фотографии, которые знакомят с тайнами и загадками Вселенной. В этой галерее — космические открытия ушедшего года.
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фото, фото, наса, хаббл, космос - риа наука, марс, солнце, юпитер, юлия пересильд, космос, извержение вулкана на острове пальма, полет первого "киноэкипажа" в космос
09:00 04.01.2022 (обновлено: 10:02 04.01.2022)
 

"Вызов", посадка на Марсе и световой меч: лучшие космические фото 2021 года

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Ria.ru предлагает вниманию пользователей фотографии, которые знакомят с тайнами и загадками Вселенной. В этой галерее — космические открытия ушедшего года.
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Первый в мире киноэкипаж отправился на орбиту в 2021 году для съемок фильма "Вызов". Актриса Юлия Пересильд призналась, что, несмотря на все трудности, прощаться с космосом не хотелось.

Член основного экипажа 66-й экспедиции на МКС актриса Юлия Пересильд перед стартом космического корабля Союз МС-19 на космодроме Байконур
1 из 20

Первый в мире киноэкипаж отправился на орбиту в 2021 году для съемок фильма "Вызов". Актриса Юлия Пересильд призналась, что, несмотря на все трудности, прощаться с космосом не хотелось.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© ESA/Hubble & NASA, Z. Levay

Телескоп "Хаббл" получил великолепное изображение туманности Вуаль — огромного остатка сверхновой в созвездии Лебедя. При обработке изображения ученые применили методики, позволяющие рассмотреть нити ионизированного газа.

Изображение туманности Вуаль, сделанное телескопом Хаббл
2 из 20

Телескоп "Хаббл" получил великолепное изображение туманности Вуаль — огромного остатка сверхновой в созвездии Лебедя. При обработке изображения ученые применили методики, позволяющие рассмотреть нити ионизированного газа.

© ESA/Hubble & NASA, Z. Levay
© AP Photo / CNSA

Китайский марсоход "Чжужун" в мае опустился на поверхность Красной планеты. Ученые надеются с его помощью получить ключ к разгадке происхождения Солнечной системы.

Фото с камеры китайского марсохода Чжужун
3 из 20

Китайский марсоход "Чжужун" в мае опустился на поверхность Красной планеты. Ученые надеются с его помощью получить ключ к разгадке происхождения Солнечной системы.

© AP Photo / CNSA
© Фото : CNSA

Первый снимок китайского зонда с Марса.

Первый снимок Марса с китайского зонда
4 из 20

Первый снимок китайского зонда с Марса.

© Фото : CNSA
© NASA/ESA

Звезда в облаке Ориона выбрасывает два узких пучка светящейся материи, что делает ее похожей на двойной световой меч из "Звездных войн".

Световой меч в облаке Ориона
5 из 20

Звезда в облаке Ориона выбрасывает два узких пучка светящейся материи, что делает ее похожей на двойной световой меч из "Звездных войн".

© NASA/ESA
© Фото : Роскосмос/petr.v.dubrov

Солнечное затмение с борта Международной космической станции.

Солнечное затмение с борта МКС
6 из 20

Солнечное затмение с борта Международной космической станции.

© Фото : Роскосмос/petr.v.dubrov
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

В ноябре жители Земли наблюдали самое продолжительное за последние 500 лет затмение Луны. Оно длилось больше трех часов и стало "почти полным", так как практически весь спутник зашел в тень Земли.

Луна во время затмения
7 из 20

В ноябре жители Земли наблюдали самое продолжительное за последние 500 лет затмение Луны. Оно длилось больше трех часов и стало "почти полным", так как практически весь спутник зашел в тень Земли.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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© NASA/JPL-Caltech/SwRI/MSSS/Kevin M. Gill

Космический аппарат "Юнона" зафиксировал на Юпитере два больших вращающихся шторма.

Два больших шторма на Юпитере, снятых камерой JunoCam
8 из 20

Космический аппарат "Юнона" зафиксировал на Юпитере два больших вращающихся шторма.

© NASA/JPL-Caltech/SwRI/MSSS/Kevin M. Gill
© Фото : Космонавт Олег Новицкий/Роскосмос

На острове Пальма осенью произошло мощное извержение вулкана, не прекращавшееся почти три месяца. Так это выглядело с борта МКС.

Вид на извержение вулкана на острове Пальма с борта МКС
9 из 20

На острове Пальма осенью произошло мощное извержение вулкана, не прекращавшееся почти три месяца. Так это выглядело с борта МКС.

© Фото : Космонавт Олег Новицкий/Роскосмос
© NASA / JPL - Caltech/Thomas Appéré

Вертолет Ingenuity, который должен был совершить несколько полетов на Красной планете, превзошел ожидания создателей и выполняет все более сложные задачи, помогая научным операциям марсохода Perseverance.

Вертолет Ingenuity на Марсе
10 из 20

Вертолет Ingenuity, который должен был совершить несколько полетов на Красной планете, превзошел ожидания создателей и выполняет все более сложные задачи, помогая научным операциям марсохода Perseverance.

© NASA / JPL - Caltech/Thomas Appéré
© ESA/Thomas Pesquet

Французский астронавт Тома Песке сфотографировал с борта МКС гигантский тающий ледник Упсала в Патагонии.

Ледник Упсала в Патагонии на южноамериканском континенте, снятый астронавтом Тома Песке
11 из 20

Французский астронавт Тома Песке сфотографировал с борта МКС гигантский тающий ледник Упсала в Патагонии.

© ESA/Thomas Pesquet
© REUTERS / Irakli Gedenidze

Международная космическая станция пролетает мимо Солнца.

Международная космическая станция пролетает мимо Солнца
12 из 20

Международная космическая станция пролетает мимо Солнца.

© REUTERS / Irakli Gedenidze
© Chandra/NASA/CXC/RIKEN/T. Sato et al/NuSTAR/Hubble/STScI

Астрономы, используя данные обсерватории "Чандра", обнаружили на остатке сверхновой Кассиопея A стабильный титан, хром и железо.

Кассиопея A (Cassiopeia A) — остаток сверхновой в созвездии Кассиопея
13 из 20

Астрономы, используя данные обсерватории "Чандра", обнаружили на остатке сверхновой Кассиопея A стабильный титан, хром и железо.

© Chandra/NASA/CXC/RIKEN/T. Sato et al/NuSTAR/Hubble/STScI
© Роскосмос/Сергей Кудь-Сверчков

Вид на Землю с борта МКС.

Вид на Землю с борта МКС
14 из 20

Вид на Землю с борта МКС.

© Роскосмос/Сергей Кудь-Сверчков
© NASA/ESA/STScI

"Хаббл" получил детальный снимок одной из самых ярких звезд Млечного Пути — AG Киля.

Звезда в созвездии Киля AG Киля
15 из 20

"Хаббл" получил детальный снимок одной из самых ярких звезд Млечного Пути — AG Киля.

© NASA/ESA/STScI
© AP Photo / Steve Gribben

Солнечный зонд НАСА Parker впервые "коснулся" Солнца и начал движение в его короне, замерив частицы и магнетические поля.

Солнечный зонд НАСА Parker
16 из 20

Солнечный зонд НАСА Parker впервые "коснулся" Солнца и начал движение в его короне, замерив частицы и магнетические поля.

© AP Photo / Steve Gribben
CC BY-SA 3.0 IGO / ESA /

Миссия "Коперник Сентинел-2" показала, как выглядит из космоса штат Белый Нил в Судане.

Фото части штата Белый Нил в Судане, сделанное миссией Коперник Сентинел-2
17 из 20

Миссия "Коперник Сентинел-2" показала, как выглядит из космоса штат Белый Нил в Судане.

CC BY-SA 3.0 IGO / ESA /
© AFP 2021 / United Arab Emirates Space Agency

Космический зонд марсианской миссии Объединенных Арабских Эмиратов передал первый снимок Красной планеты, на котором запечатлены три щитовых вулкана и гора Олимп — самая высокая в Солнечной системе.

Фото Марса, сделанное автоматической межпланетной станцией космического агентства ОАЭ (UAESA)
18 из 20

Космический зонд марсианской миссии Объединенных Арабских Эмиратов передал первый снимок Красной планеты, на котором запечатлены три щитовых вулкана и гора Олимп — самая высокая в Солнечной системе.

© AFP 2021 / United Arab Emirates Space Agency
© X-ray: NASA/CXC/SAO; Optical: Adam Block/Mount Lemmon SkyCenter/University of Arizona

Астрономы показали завораживающий снимок туманности Лагуна в созвездии Стрельца. Этот своеобразный звездный "детский сад" находится на расстоянии около 4000 световых лет от нас.

Туманность Лагуна (также известна как NGC 6523, М8, Messier 8) в созвездии Стрельца
19 из 20

Астрономы показали завораживающий снимок туманности Лагуна в созвездии Стрельца. Этот своеобразный звездный "детский сад" находится на расстоянии около 4000 световых лет от нас.

© X-ray: NASA/CXC/SAO; Optical: Adam Block/Mount Lemmon SkyCenter/University of Arizona
© EHT Collaboration

Телескоп Event Horizon сделал новый снимок массивной черной дыры в центре галактики Мессье 87 (M87).

Черная дыра в центре галактики Мессье 87 (M87)
20 из 20

Телескоп Event Horizon сделал новый снимок массивной черной дыры в центре галактики Мессье 87 (M87).

© EHT Collaboration
 
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