"Вызов", посадка на Марсе и световой меч: лучшие космические фото 2021 года
Первый в мире киноэкипаж отправился на орбиту в 2021 году для съемок фильма "Вызов". Актриса Юлия Пересильд призналась, что, несмотря на все трудности, прощаться с космосом не хотелось.
Первый в мире киноэкипаж отправился на орбиту в 2021 году для съемок фильма "Вызов". Актриса Юлия Пересильд призналась, что, несмотря на все трудности, прощаться с космосом не хотелось.
Телескоп "Хаббл" получил великолепное изображение туманности Вуаль — огромного остатка сверхновой в созвездии Лебедя. При обработке изображения ученые применили методики, позволяющие рассмотреть нити ионизированного газа.
Телескоп "Хаббл" получил великолепное изображение туманности Вуаль — огромного остатка сверхновой в созвездии Лебедя. При обработке изображения ученые применили методики, позволяющие рассмотреть нити ионизированного газа.
Китайский марсоход "Чжужун" в мае опустился на поверхность Красной планеты. Ученые надеются с его помощью получить ключ к разгадке происхождения Солнечной системы.
Китайский марсоход "Чжужун" в мае опустился на поверхность Красной планеты. Ученые надеются с его помощью получить ключ к разгадке происхождения Солнечной системы.
Первый снимок китайского зонда с Марса.
Звезда в облаке Ориона выбрасывает два узких пучка светящейся материи, что делает ее похожей на двойной световой меч из "Звездных войн".
Звезда в облаке Ориона выбрасывает два узких пучка светящейся материи, что делает ее похожей на двойной световой меч из "Звездных войн".
Солнечное затмение с борта Международной космической станции.
В ноябре жители Земли наблюдали самое продолжительное за последние 500 лет затмение Луны. Оно длилось больше трех часов и стало "почти полным", так как практически весь спутник зашел в тень Земли.
В ноябре жители Земли наблюдали самое продолжительное за последние 500 лет затмение Луны. Оно длилось больше трех часов и стало "почти полным", так как практически весь спутник зашел в тень Земли.
Космический аппарат "Юнона" зафиксировал на Юпитере два больших вращающихся шторма.
Космический аппарат "Юнона" зафиксировал на Юпитере два больших вращающихся шторма.
На острове Пальма осенью произошло мощное извержение вулкана, не прекращавшееся почти три месяца. Так это выглядело с борта МКС.
На острове Пальма осенью произошло мощное извержение вулкана, не прекращавшееся почти три месяца. Так это выглядело с борта МКС.
Вертолет Ingenuity, который должен был совершить несколько полетов на Красной планете, превзошел ожидания создателей и выполняет все более сложные задачи, помогая научным операциям марсохода Perseverance.
Вертолет Ingenuity, который должен был совершить несколько полетов на Красной планете, превзошел ожидания создателей и выполняет все более сложные задачи, помогая научным операциям марсохода Perseverance.
Французский астронавт Тома Песке сфотографировал с борта МКС гигантский тающий ледник Упсала в Патагонии.
Французский астронавт Тома Песке сфотографировал с борта МКС гигантский тающий ледник Упсала в Патагонии.
Международная космическая станция пролетает мимо Солнца.
Астрономы, используя данные обсерватории "Чандра", обнаружили на остатке сверхновой Кассиопея A стабильный титан, хром и железо.
Астрономы, используя данные обсерватории "Чандра", обнаружили на остатке сверхновой Кассиопея A стабильный титан, хром и железо.
Вид на Землю с борта МКС.
"Хаббл" получил детальный снимок одной из самых ярких звезд Млечного Пути — AG Киля.
"Хаббл" получил детальный снимок одной из самых ярких звезд Млечного Пути — AG Киля.
Солнечный зонд НАСА Parker впервые "коснулся" Солнца и начал движение в его короне, замерив частицы и магнетические поля.
Солнечный зонд НАСА Parker впервые "коснулся" Солнца и начал движение в его короне, замерив частицы и магнетические поля.
Миссия "Коперник Сентинел-2" показала, как выглядит из космоса штат Белый Нил в Судане.
Миссия "Коперник Сентинел-2" показала, как выглядит из космоса штат Белый Нил в Судане.
Космический зонд марсианской миссии Объединенных Арабских Эмиратов передал первый снимок Красной планеты, на котором запечатлены три щитовых вулкана и гора Олимп — самая высокая в Солнечной системе.
Космический зонд марсианской миссии Объединенных Арабских Эмиратов передал первый снимок Красной планеты, на котором запечатлены три щитовых вулкана и гора Олимп — самая высокая в Солнечной системе.
Астрономы показали завораживающий снимок туманности Лагуна в созвездии Стрельца. Этот своеобразный звездный "детский сад" находится на расстоянии около 4000 световых лет от нас.
Астрономы показали завораживающий снимок туманности Лагуна в созвездии Стрельца. Этот своеобразный звездный "детский сад" находится на расстоянии около 4000 световых лет от нас.
Телескоп Event Horizon сделал новый снимок массивной черной дыры в центре галактики Мессье 87 (M87).
Телескоп Event Horizon сделал новый снимок массивной черной дыры в центре галактики Мессье 87 (M87).