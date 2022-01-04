https://ria.ru/20220104/koronavirus-1766537088.html

В Москве на аппаратах ИВЛ находятся 522 человека

В Москве на аппаратах ИВЛ находятся 522 человека - РИА Новости, 04.01.2022

В Москве на аппаратах ИВЛ находятся 522 человека

За сутки в Москве госпитализированы 737 человек с COVID-19, на ИВЛ находятся 522 человека, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с... РИА Новости, 04.01.2022

2022-01-04T11:45

2022-01-04T11:45

2022-01-04T11:45

распространение коронавируса

общество

москва

здоровье - общество

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. За сутки в Москве госпитализированы 737 человек с COVID-19, на ИВЛ находятся 522 человека, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице."В столице выявлено 1 967 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализированы 737 человек. На ИВЛ находятся 522 человека",- говорится в сообщении.Также сообщается, что в городе выздоровели еще 2 274 пациента после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 877 851. В столице скончались 68 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19.

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