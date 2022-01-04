https://ria.ru/20220104/koronavirus-1766536119.html

В России за сутки выписали 27 071 человек после COVID-19

В России за сутки выписали 27 071 человек после COVID-19 - РИА Новости, 04.01.2022

В России за сутки выписали 27 071 человек после COVID-19

За сутки в России выписаны 27 071 человек после COVID-19, за все время выздоровели 9 575 147, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 04.01.2022

2022-01-04T11:38

2022-01-04T11:38

2022-01-04T11:40

распространение коронавируса

общество

здоровье - общество

россия

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. За сутки в России выписаны 27 071 человек после COVID-19, за все время выздоровели 9 575 147, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 27 071 человек… За весь период выписано по выздоровлении по России – 9 575 147", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220104/koronavirus-1766523700.html

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общество, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19