https://ria.ru/20220104/koronavirus-1766536119.html
В России за сутки выписали 27 071 человек после COVID-19
В России за сутки выписали 27 071 человек после COVID-19 - РИА Новости, 04.01.2022
В России за сутки выписали 27 071 человек после COVID-19
За сутки в России выписаны 27 071 человек после COVID-19, за все время выздоровели 9 575 147, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 04.01.2022
2022-01-04T11:38
2022-01-04T11:38
2022-01-04T11:40
распространение коронавируса
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здоровье - общество
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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. За сутки в России выписаны 27 071 человек после COVID-19, за все время выздоровели 9 575 147, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 27 071 человек… За весь период выписано по выздоровлении по России – 9 575 147", - говорится в сообщении.
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общество, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19
11:38 04.01.2022 (обновлено: 11:40 04.01.2022)
В России за сутки выписали 27 071 человек после COVID-19
За сутки в России выписали 27 071 человек после COVID-19