https://ria.ru/20220104/koronavirus-1766529283.html

В ковидных госпиталях Хабаровского края обновят аппараты ИВЛ

В ковидных госпиталях Хабаровского края обновят аппараты ИВЛ - РИА Новости, 04.01.2022

В ковидных госпиталях Хабаровского края обновят аппараты ИВЛ

Аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в ковидных госпиталях Хабаровского края заменят на новые в 2022 году, на это дополнительно выделено 189 миллионов РИА Новости, 04.01.2022

2022-01-04T09:52

2022-01-04T09:52

2022-01-04T09:52

распространение коронавируса

общество

хабаровский край

здоровье - общество

михаил дегтярев

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коронавирус covid-19

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ХАБАРОВСК, 4 янв - РИА Новости. Аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в ковидных госпиталях Хабаровского края заменят на новые в 2022 году, на это дополнительно выделено 189 миллионов рублей, сообщил губернатор Михаил Дегтярев."Аппараты ИВЛ в ковидных госпиталях будут заменены. Такое решение было принято правительством России в конце 2021. Ведь во время пандемии фиксируется колоссальный износ жизненно важного оборудования. Хабаровский край на замену и дооснащение аппаратами ИВЛ получит 189 миллионов рублей", - написал Дегтярев в своем Telegram-канале.Губернатор выразил слова благодарности федеральному центру и министру здравоохранения России Михаилу Мурашко за своевременную помощь.По словам зампреда правительства края по соцвопросам Евгения Никонова, с начала 2022 года в регионе наблюдается снижение регистрируемых новых случаев заболевания COVID-19. При этом среднее значение количества выздоровевших выросло. Продолжается прививочная кампания: мобильные пункты вакцинации открыты на протяжении всех новогодних праздников.По последним данным краевого минздрава, за время пандемии в регионе с населением в более чем 1,3 миллиона человек инфекцией заразились более 126 тысяч человек (307 случаев заболевания за последние сутки), умерли 1246. Полностью завершили вакцинацию от коронавируса более 527 тысяч жителей региона, ревакцинировано более 71 тысячи человек. Коллективный иммунитет в крае превышает 67% .

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общество, хабаровский край, здоровье - общество, михаил дегтярев, россия, коронавирус covid-19