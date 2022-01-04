https://ria.ru/20220104/kazakhstan-1766586611.html

В Алма-Ате силовики оттеснили основную часть митингующих

В Алма-Ате силовики оттеснили основную часть митингующих - РИА Новости, 04.01.2022

В Алма-Ате силовики оттеснили основную часть митингующих

Подразделения правоохранительных органов вытеснили основную часть митингующих с площади "Республики" в центре казахстанской Алма-Аты, передает корреспондент РИА РИА Новости, 04.01.2022

2022-01-04T22:31

2022-01-04T22:31

2022-01-04T23:36

в мире

алма-ата

мангистауская область

жанаозен

актау

касым-жомарт токаев

акции протеста в казахстане

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АЛМА-АТА, 4 янв - РИА Новости. Подразделения правоохранительных органов вытеснили основную часть митингующих с площади "Республики" в центре казахстанской Алма-Аты, передает корреспондент РИА Новости.На центральной площади города расположен акимат (мэрия) Алма-Аты, а в нескольких сотнях метров - Алма-Атинская резиденция главы государства.Силовики применили для разгона демонстрантов светошумовые гранаты и слезоточивый газ. Группы протестующих рассредоточились по примыкающим к площади улицам, где их задерживают полицейские.В первые дни нового года жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области Казахстана (нефтедобывающий регион на западе страны) вышли на митинги, протестуя против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ. Минэнерго страны объяснило, что с 1 января цена на газ формируется на электронных биржевых торгах на основании спроса и предложения. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил сформировать правительственную комиссию для рассмотрения ситуации.

https://ria.ru/20220104/kazakhstan-1766581833.html

алма-ата

мангистауская область

жанаозен

актау

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в мире, алма-ата, мангистауская область, жанаозен, актау, касым-жомарт токаев, акции протеста в казахстане