https://ria.ru/20220104/kanikuly-1766545061.html

Володин спросил у подписчиков в Telegram о длительности новогодних каникул

Володин спросил у подписчиков в Telegram о длительности новогодних каникул - РИА Новости, 04.01.2022

Володин спросил у подписчиков в Telegram о длительности новогодних каникул

Председатель Госдумы Вячеслав Володин опубликовал опрос в своем Telegram-канале, где спросил подписчиков, устраивает ли их длительность новогодних каникул. РИА Новости, 04.01.2022

2022-01-04T13:31

2022-01-04T13:31

2022-01-04T13:31

общество

владимир жириновский

вячеслав володин

госдума рф

лдпр

новый год

telegram (приложение)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/16/1764851950_0:0:3509:1975_1920x0_80_0_0_835b640d6f8b74b972ad28de7e82f3ad.jpg

МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин опубликовал опрос в своем Telegram-канале, где спросил подписчиков, устраивает ли их длительность новогодних каникул.Всего в опросе представлено три варианта ответа: "Пусть все остается, как есть сейчас", "Выходные слишком длинные, их необходимо сократить" и "Хорошо бы отдыхать эти дни в теплое время года".Большинство участников выбрали первый вариант ответа (58%), посчитали, что выходные слишком длинные около 20%, захотели отдыхать в теплое время года порядка 22%.В опросе спикера ГД на данный момент приняли участие более 13 тысяч человек.Ранее Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил позволить россиянам присоединить новогодние выходные к отпускам.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, владимир жириновский, вячеслав володин, госдума рф, лдпр, новый год, telegram (приложение)