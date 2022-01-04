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Володин спросил у подписчиков в Telegram о длительности новогодних каникул
Володин спросил у подписчиков в Telegram о длительности новогодних каникул - РИА Новости, 04.01.2022
Володин спросил у подписчиков в Telegram о длительности новогодних каникул
Председатель Госдумы Вячеслав Володин опубликовал опрос в своем Telegram-канале, где спросил подписчиков, устраивает ли их длительность новогодних каникул. РИА Новости, 04.01.2022
2022-01-04T13:31
2022-01-04T13:31
2022-01-04T13:31
общество
владимир жириновский
вячеслав володин
госдума рф
лдпр
новый год
telegram (приложение)
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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин опубликовал опрос в своем Telegram-канале, где спросил подписчиков, устраивает ли их длительность новогодних каникул.Всего в опросе представлено три варианта ответа: "Пусть все остается, как есть сейчас", "Выходные слишком длинные, их необходимо сократить" и "Хорошо бы отдыхать эти дни в теплое время года".Большинство участников выбрали первый вариант ответа (58%), посчитали, что выходные слишком длинные около 20%, захотели отдыхать в теплое время года порядка 22%.В опросе спикера ГД на данный момент приняли участие более 13 тысяч человек.Ранее Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил позволить россиянам присоединить новогодние выходные к отпускам.
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общество, владимир жириновский, вячеслав володин, госдума рф, лдпр, новый год, telegram (приложение)
Володин спросил у подписчиков в Telegram о длительности новогодних каникул
Спикер Госдумы Володин спросил подписчиков в Telegram о длительности новогодних каникул