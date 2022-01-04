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Туризм
https://ria.ru/20220104/horoscope-1766560369.html
Гороскоп: куда поехать в отпуск в 2022 году каждому знаку зодиака
Гороскоп: куда поехать в отпуск в 2022 году каждому знаку зодиака - РИА Новости, 04.01.2022
Гороскоп: куда поехать в отпуск в 2022 году каждому знаку зодиака
Навин Диттакави, основатель и генеральный директор известного сервиса для путешественников, рассказал, куда отправиться каждому знаку зодиака в 2022 году,... РИА Новости, 04.01.2022
2022-01-04T17:22
2022-01-04T17:22
туризм
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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Навин Диттакави, основатель и генеральный директор известного сервиса для путешественников, рассказал, куда отправиться каждому знаку зодиака в 2022 году, сообщает Express. Вместе с командой и экспертами по астрологии Диттакави изучил черты каждого знака, чтобы определить, куда им отправиться и получить максимум удовольствия от отпуска. Смелым и амбициозным Овнам в наступившем году оптимально спланировать путешествие на Мачу-Пикчу — древний город, расположенный в Перу, высоко в Андах.Тельцы — один из самых чувственных звездных знаков, которые ценят спокойствие и безмятежность. Для них идеальным отдыхом будет поездка во Флоренцию. Там Тельцы смогут расслабиться, насладиться вкусной едой и полюбоваться достопримечательностями. Близнецы любят суету и постоянно ищут приключения. Все это они найдут в Нью-Йорке — городе, который никогда не спит. Нежным и чувствительным Ракам нужно такое место, где они поймают дзен. И лучше всего для этого подходит райский остров Бали. Ярким и горячим Львам в этом году стоит обратить внимание на Дубай, где они смогут насладиться роскошью и похвастаться увиденным в инстаграме. Девы постоянно находятся в движении и раздумьях. Поэтому и их путешествие должно быть таким же. Идеальный вариант — Барселона, где сочетаются красивая архитектура, оживленная городская жизнь и пляжи. Весы обожают знакомиться с новыми людьми и приобщаться к культуре. Поэтому для них лучше всего взять билет в Берлин. Там они утолят свою жажду путешествий. Скорпионы — одни из самых романтичных знаков. Им больше всего понравится в Париже. Стрельцы известны своим независимым нравом и любовью к приключениям. Путешествие в Таиланд — идеальный вариант для Стрельцов, чтобы встретить новых друзей и познакомиться с местной культурой и традициями. Козероги — амбициозны и чрезвычайно трудолюбивы. Поэтому отдых, где можно расслабиться, — не для них. А вот поездка на Гавайи, где представители этого знака смогут освоить новые виды спорта и поучаствовать в активностях на свежем воздухе, несомненно им понравится. Водолеи предпочитают все необычное и уникальное. В 2022-м году им больше всего подойдет поездка на Килиманджаро — самую высокую гору Африки. Для одухотворенных Рыб лучшим вариантом для следующего отпуска станет Индия. Выбор оптимально остановить на Гоа, Ришикеше или Гималаях.
https://ria.ru/20200115/1563380588.html
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новости - туризм, стиль жизни, астрология, гороскоп, сша, италия, перу, германия, франция, бали (остров)
17:22 04.01.2022
 
Гороскоп: куда поехать в отпуск в 2022 году каждому знаку зодиака

Стало известно, в какое путешествие отправиться в 2022-м каждому знаку зодиака

© Depositphotos / newlightРунные камни и колесо Зодиака
Рунные камни и колесо Зодиака - РИА Новости, 1920, 04.01.2022
© Depositphotos / newlight
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Навин Диттакави, основатель и генеральный директор известного сервиса для путешественников, рассказал, куда отправиться каждому знаку зодиака в 2022 году, сообщает Express.
Вместе с командой и экспертами по астрологии Диттакави изучил черты каждого знака, чтобы определить, куда им отправиться и получить максимум удовольствия от отпуска.
Смелым и амбициозным Овнам в наступившем году оптимально спланировать путешествие на Мачу-Пикчу — древний город, расположенный в Перу, высоко в Андах.
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Тельцы — один из самых чувственных звездных знаков, которые ценят спокойствие и безмятежность. Для них идеальным отдыхом будет поездка во Флоренцию. Там Тельцы смогут расслабиться, насладиться вкусной едой и полюбоваться достопримечательностями.
Близнецы любят суету и постоянно ищут приключения. Все это они найдут в Нью-Йорке — городе, который никогда не спит.
Нежным и чувствительным Ракам нужно такое место, где они поймают дзен. И лучше всего для этого подходит райский остров Бали.
Ярким и горячим Львам в этом году стоит обратить внимание на Дубай, где они смогут насладиться роскошью и похвастаться увиденным в инстаграме.
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Девы постоянно находятся в движении и раздумьях. Поэтому и их путешествие должно быть таким же. Идеальный вариант — Барселона, где сочетаются красивая архитектура, оживленная городская жизнь и пляжи.
Весы обожают знакомиться с новыми людьми и приобщаться к культуре. Поэтому для них лучше всего взять билет в Берлин. Там они утолят свою жажду путешествий.
Скорпионы — одни из самых романтичных знаков. Им больше всего понравится в Париже.
Стрельцы известны своим независимым нравом и любовью к приключениям. Путешествие в Таиланд — идеальный вариант для Стрельцов, чтобы встретить новых друзей и познакомиться с местной культурой и традициями.
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Козероги — амбициозны и чрезвычайно трудолюбивы. Поэтому отдых, где можно расслабиться, — не для них. А вот поездка на Гавайи, где представители этого знака смогут освоить новые виды спорта и поучаствовать в активностях на свежем воздухе, несомненно им понравится.
Водолеи предпочитают все необычное и уникальное. В 2022-м году им больше всего подойдет поездка на Килиманджаро — самую высокую гору Африки.
Для одухотворенных Рыб лучшим вариантом для следующего отпуска станет Индия. Выбор оптимально остановить на Гоа, Ришикеше или Гималаях.
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