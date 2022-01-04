"Контры с Россией убили украинскую государственность"

15:53 04.01.2022 (обновлено: 16:21 04.01.2022)
На Украине назвали главный признак развала страны
Политолог Романенко: вражда с Россией развалила украинскую государственность
Флаг Украины над Киевом
МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Украинская государственность держалась на экономической модели, которая разваливается из-за антироссийских действий Киева. Об этом в эфире канала "Politeka" заявил политолог Юрий Романенко.
По словам эксперта, в настоящее время наблюдается переход к зеленой экономике. Крупные украинские компании последние несколько лет не вкладывали в добычу природных ископаемых и не имеют собственных запасов.
"Россия вкладывала, и у нее есть газ, а мы с ней находимся в контрах", — отметил он.
Специалист считает, что Украина лишилась практически всех базовых факторов, некогда поддерживающих ее существование. В частности, речь идет о газопроводе, который "обеспечивал влияние Киева на Европу и Россию".
Коме того, некомпетентность украинских властей сделала из Турции и Германии конкурентов Украины, добавил Романенко.
"Когда мы говорим Берлину не брать российский газ, мы, по сути, просим Германию перестать быть газовым хабом в ущерб своим интересам".
В 2015 году Украина прекратила напрямую закупать голубое топливо из России и заменила его так называемым виртуальным реверсом. Он предполагает отбор украинскими потребителями части транзитного газа, который "Газпром" направляет в Европу. Физически топливо не пересекает западные границы страны, но оформляется как импортированное из ЕС.
В 2019 году Москва и Киев подписали контракт на пять лет. Согласно документу, "Газпром" гарантирует прокачку 65 миллиардов кубометров газа в первый год и по 40 миллиардов в следующие четыре.