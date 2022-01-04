https://ria.ru/20220104/gosudarstvennost-1766558563.html

"Контры с Россией убили украинскую государственность"

На Украине назвали главный признак развала страны - РИА Новости, 04.01.2022

"Контры с Россией убили украинскую государственность"

Украинская государственность держалась на экономической модели, которая разваливается из-за антироссийских действий Киева. Об этом в эфире канала "Politeka"... РИА Новости, 04.01.2022

2022-01-04T15:53

2022-01-04T15:53

2022-01-04T16:21

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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Украинская государственность держалась на экономической модели, которая разваливается из-за антироссийских действий Киева. Об этом в эфире канала "Politeka" заявил политолог Юрий Романенко.По словам эксперта, в настоящее время наблюдается переход к зеленой экономике. Крупные украинские компании последние несколько лет не вкладывали в добычу природных ископаемых и не имеют собственных запасов.Специалист считает, что Украина лишилась практически всех базовых факторов, некогда поддерживающих ее существование. В частности, речь идет о газопроводе, который "обеспечивал влияние Киева на Европу и Россию".Коме того, некомпетентность украинских властей сделала из Турции и Германии конкурентов Украины, добавил Романенко.В 2015 году Украина прекратила напрямую закупать голубое топливо из России и заменила его так называемым виртуальным реверсом. Он предполагает отбор украинскими потребителями части транзитного газа, который "Газпром" направляет в Европу. Физически топливо не пересекает западные границы страны, но оформляется как импортированное из ЕС.В 2019 году Москва и Киев подписали контракт на пять лет. Согласно документу, "Газпром" гарантирует прокачку 65 миллиардов кубометров газа в первый год и по 40 миллиардов в следующие четыре.

https://ria.ru/20220104/igra-1766534486.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220101/azov-1766364096.html

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