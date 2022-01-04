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"Путин всегда начеку". Французы ответили на угрозы Байдена в адрес России
"Путин всегда начеку". Французы ответили на угрозы Байдена в адрес России - РИА Новости, 04.01.2022
"Путин всегда начеку". Французы ответили на угрозы Байдена в адрес России
Читатели сайта радиостанции Franceinfo прокомментировали слова президента США Джо Байдена о недопустимости "российского вторжения" на Украину. РИА Новости, 04.01.2022
2022-01-04T20:20
2022-01-04T22:00
в мире
украина
сша
владимир путин
джо байден
владимир зеленский
нато
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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Читатели сайта радиостанции Franceinfo прокомментировали слова президента США Джо Байдена о недопустимости "российского вторжения" на Украину.По словам пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, глава Белого дома заверил украинского коллегу Владимира Зеленского, что США "ответят решительно", если Россия в дальнейшем "вторгнется на Украину".Французы осудили желание США вмешиваться в дела Европейского континента."Все не так просто. Путин всегда начеку", — прокомментировал один из пользователей."И что Байден собирается делать? Вторгнется в Россию? Это смешно", — сыронизировал в ответ другой."Европе угрожает опасность из-за США и НАТО. А еще это огромный бизнес для Америки. Посмотрите на количество F35, проданных европейским странам для совместимости со стандартами альянса", — отметил француз."А если бы русские или китайцы проводили бы антиамериканскую политику в Южной Америке, например, то Байден бы назвал это вмешательством", — добавил один из комментаторов.В последнее время киевские власти и Запад постоянно обвиняют Россию в том, что она якобы готовит вторжение на Украину. В Кремле эти обвинения неоднократно опровергали, подчеркивая, что не вынашивают никаких агрессивных планов и не собираются ни на кого нападать, а перемещение войск по территории России не должно никого волновать.В ночь на 31 декабря состоялся телефонный разговор президентов России и США. По информации Кремля, Байден пригрозил "масштабными санкциями" из-за ситуации с Украиной. Владимир Путин ответил, что это было бы крупной ошибкой: в таком случае может последовать полный разрыв отношений.
https://ria.ru/20220104/amerika-1766559426.html
https://ria.ru/20220104/ukraina-1766572146.html
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в мире, украина, сша, владимир путин, джо байден, владимир зеленский, нато, россия
20:20 04.01.2022 (обновлено: 22:00 04.01.2022)
 
"Путин всегда начеку". Французы ответили на угрозы Байдена в адрес России

Читатели Franceinfo прокомментировали слова президента Байдена об ответе России

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит совместное заседание Государственного Совета РФ и президентского Совета по науке и образованию
Президент РФ Владимир Путин проводит совместное заседание Государственного Совета РФ и президентского Совета по науке и образованию - РИА Новости, 1920, 04.01.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Читатели сайта радиостанции Franceinfo прокомментировали слова президента США Джо Байдена о недопустимости "российского вторжения" на Украину.
По словам пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, глава Белого дома заверил украинского коллегу Владимира Зеленского, что США "ответят решительно", если Россия в дальнейшем "вторгнется на Украину".
Капитолий - РИА Новости, 1920, 04.01.2022
16:06
Пятеро на одного. В США придумали "оригинальный формат" встречи с Путиным
Французы осудили желание США вмешиваться в дела Европейского континента.
"Все не так просто. Путин всегда начеку", — прокомментировал один из пользователей.
"И что Байден собирается делать? Вторгнется в Россию? Это смешно", — сыронизировал в ответ другой.
Военнослужащий на тактических учениях Три меча-2021 (Three swords-2021) с участием вооружённых сил Украины и стран НАТО на Яворовском полигоне во Львовской области - РИА Новости, 1920, 04.01.2022
18:51
В США назвали стратегию по Украине ошибкой
"Европе угрожает опасность из-за США и НАТО. А еще это огромный бизнес для Америки. Посмотрите на количество F35, проданных европейским странам для совместимости со стандартами альянса", — отметил француз.
"А если бы русские или китайцы проводили бы антиамериканскую политику в Южной Америке, например, то Байден бы назвал это вмешательством", — добавил один из комментаторов.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден во время встречи в Женеве на вилле Ла Гранж - РИА Новости, 1920, 03.01.2022
Вчера, 18:39
Бывший советник Пентагона рассказал, как Путин "раскусил" Байдена
В последнее время киевские власти и Запад постоянно обвиняют Россию в том, что она якобы готовит вторжение на Украину. В Кремле эти обвинения неоднократно опровергали, подчеркивая, что не вынашивают никаких агрессивных планов и не собираются ни на кого нападать, а перемещение войск по территории России не должно никого волновать.
В ночь на 31 декабря состоялся телефонный разговор президентов России и США. По информации Кремля, Байден пригрозил "масштабными санкциями" из-за ситуации с Украиной. Владимир Путин ответил, что это было бы крупной ошибкой: в таком случае может последовать полный разрыв отношений.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 14.12.2021
14 декабря 2021, 13:07
Зеленский заявил, что угрозы Байдена о санкциях против России не работают
 
В миреУкраинаСШАВладимир ПутинДжо БайденВладимир ЗеленскийНАТОРоссия
 
 
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