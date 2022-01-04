20:20 04.01.2022 (обновлено: 22:00 04.01.2022)
"Путин всегда начеку". Французы ответили на угрозы Байдена в адрес России
Читатели Franceinfo прокомментировали слова президента Байдена об ответе России
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит совместное заседание Государственного Совета РФ и президентского Совета по науке и образованию
МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Читатели сайта радиостанции Franceinfo прокомментировали слова президента США Джо Байдена о недопустимости "российского вторжения" на Украину.
По словам пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, глава Белого дома заверил украинского коллегу Владимира Зеленского, что США "ответят решительно", если Россия в дальнейшем "вторгнется на Украину".
Французы осудили желание США вмешиваться в дела Европейского континента.
"Все не так просто. Путин всегда начеку", — прокомментировал один из пользователей.
"И что Байден собирается делать? Вторгнется в Россию? Это смешно", — сыронизировал в ответ другой.
"А если бы русские или китайцы проводили бы антиамериканскую политику в Южной Америке, например, то Байден бы назвал это вмешательством", — добавил один из комментаторов.
В последнее время киевские власти и Запад постоянно обвиняют Россию в том, что она якобы готовит вторжение на Украину. В Кремле эти обвинения неоднократно опровергали, подчеркивая, что не вынашивают никаких агрессивных планов и не собираются ни на кого нападать, а перемещение войск по территории России не должно никого волновать.
В ночь на 31 декабря состоялся телефонный разговор президентов России и США. По информации Кремля, Байден пригрозил "масштабными санкциями" из-за ситуации с Украиной. Владимир Путин ответил, что это было бы крупной ошибкой: в таком случае может последовать полный разрыв отношений.
14 декабря 2021, 13:07Зеленский заявил, что угрозы Байдена о санкциях против России не работают