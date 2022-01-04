https://ria.ru/20220104/frantsuzy-1766578203.html

"Путин всегда начеку". Французы ответили на угрозы Байдена в адрес России

"Путин всегда начеку". Французы ответили на угрозы Байдена в адрес России - РИА Новости, 04.01.2022

"Путин всегда начеку". Французы ответили на угрозы Байдена в адрес России

Читатели сайта радиостанции Franceinfo прокомментировали слова президента США Джо Байдена о недопустимости "российского вторжения" на Украину. РИА Новости, 04.01.2022

2022-01-04T20:20

2022-01-04T20:20

2022-01-04T22:00

в мире

украина

сша

владимир путин

джо байден

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нато

россия

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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Читатели сайта радиостанции Franceinfo прокомментировали слова президента США Джо Байдена о недопустимости "российского вторжения" на Украину.По словам пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, глава Белого дома заверил украинского коллегу Владимира Зеленского, что США "ответят решительно", если Россия в дальнейшем "вторгнется на Украину".Французы осудили желание США вмешиваться в дела Европейского континента."Все не так просто. Путин всегда начеку", — прокомментировал один из пользователей."И что Байден собирается делать? Вторгнется в Россию? Это смешно", — сыронизировал в ответ другой."Европе угрожает опасность из-за США и НАТО. А еще это огромный бизнес для Америки. Посмотрите на количество F35, проданных европейским странам для совместимости со стандартами альянса", — отметил француз."А если бы русские или китайцы проводили бы антиамериканскую политику в Южной Америке, например, то Байден бы назвал это вмешательством", — добавил один из комментаторов.В последнее время киевские власти и Запад постоянно обвиняют Россию в том, что она якобы готовит вторжение на Украину. В Кремле эти обвинения неоднократно опровергали, подчеркивая, что не вынашивают никаких агрессивных планов и не собираются ни на кого нападать, а перемещение войск по территории России не должно никого волновать.В ночь на 31 декабря состоялся телефонный разговор президентов России и США. По информации Кремля, Байден пригрозил "масштабными санкциями" из-за ситуации с Украиной. Владимир Путин ответил, что это было бы крупной ошибкой: в таком случае может последовать полный разрыв отношений.

https://ria.ru/20220104/amerika-1766559426.html

https://ria.ru/20220104/ukraina-1766572146.html

https://ria.ru/20220103/bayden-1766501876.html

https://ria.ru/20211214/sanktsii-1763646160.html

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в мире, украина, сша, владимир путин, джо байден, владимир зеленский, нато, россия