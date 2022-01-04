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После пожара в Подмосковье, где погибли три человека, возбудили дело
После пожара в Подмосковье, где погибли три человека, возбудили дело - РИА Новости, 04.01.2022
После пожара в Подмосковье, где погибли три человека, возбудили дело
Уголовное дело возбудили по факту гибели троих человек при пожаре в многоквартирном доме в поселке в подмосковном Красногорске, сообщила помощник руководителя... РИА Новости, 04.01.2022
2022-01-04T18:07
2022-01-04T18:07
2022-01-04T18:08
происшествия
московская область (подмосковье)
красногорск
следственный комитет россии (ск рф)
ольга врадий
жилье
россия
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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Уголовное дело возбудили по факту гибели троих человек при пожаре в многоквартирном доме в поселке в подмосковном Красногорске, сообщила помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.По данным следствия, 4 января в многоквартирном доме в поселке Светлые горы в Красногорске произошло возгорание. При тушении пожара были обнаружены тела трех человек: двоих мужчин и женщины.Она добавила, что на данный момент на месте происшествия проводится осмотр. По предварительным данным, причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем. Планируется назначение ряда экспертиз, в том числе пожарно-технической и судебно-медицинских.
https://ria.ru/20220104/pozhar-1766519713.html
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происшествия, московская область (подмосковье), красногорск, следственный комитет россии (ск рф), ольга врадий, жилье, россия
18:07 04.01.2022 (обновлено: 18:08 04.01.2022)
После пожара в Подмосковье, где погибли три человека, возбудили дело
Уголовное дело возбудили после пожара в жилом доме в Подмосковье, где погибли три человека