https://ria.ru/20220104/delo-1766568965.html

После пожара в Подмосковье, где погибли три человека, возбудили дело

После пожара в Подмосковье, где погибли три человека, возбудили дело - РИА Новости, 04.01.2022

После пожара в Подмосковье, где погибли три человека, возбудили дело

Уголовное дело возбудили по факту гибели троих человек при пожаре в многоквартирном доме в поселке в подмосковном Красногорске, сообщила помощник руководителя... РИА Новости, 04.01.2022

2022-01-04T18:07

2022-01-04T18:07

2022-01-04T18:08

происшествия

московская область (подмосковье)

красногорск

следственный комитет россии (ск рф)

ольга врадий

жилье

россия

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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Уголовное дело возбудили по факту гибели троих человек при пожаре в многоквартирном доме в поселке в подмосковном Красногорске, сообщила помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.По данным следствия, 4 января в многоквартирном доме в поселке Светлые горы в Красногорске произошло возгорание. При тушении пожара были обнаружены тела трех человек: двоих мужчин и женщины.Она добавила, что на данный момент на месте происшествия проводится осмотр. По предварительным данным, причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем. Планируется назначение ряда экспертиз, в том числе пожарно-технической и судебно-медицинских.

https://ria.ru/20220104/pozhar-1766519713.html

московская область (подмосковье)

красногорск

россия

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происшествия, московская область (подмосковье), красногорск, следственный комитет россии (ск рф), ольга врадий, жилье, россия