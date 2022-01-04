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Мясников открыл "тайну" COVID-19
Мясников развеял главное заблуждение о COVID-19 - РИА Новости, 04.01.2022
Мясников открыл "тайну" COVID-19
Основное отличие COVID-19 от других вирусных заболеваний заключается в характере его распространения. Об этом в своем Telegram-канале рассказал врач и... РИА Новости, 04.01.2022
2022-01-04T10:47
2022-01-04T10:47
2022-01-04T15:27
распространение коронавируса
общество
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
александр мясников (врач)
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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Основное отличие COVID-19 от других вирусных заболеваний заключается в характере его распространения. Об этом в своем Telegram-канале рассказал врач и телеведущий Александр Мясников.Прежде всего медик призвал не квалифицировать COVID-19 как новую болезнь.По его словам, возбудителями ОРВИ и вирусной пневмонии всегда были вирусы гриппа типа А и Б, человеческие коронавирусы (CoV-229E, CoV-NL63, CoV-OC43, CoV-HKU1), рино- и аденовирусы, респираторно-синцитиальный вирус и другие.В свою очередь, вирус SARS-CoV-2 просто пополнил этот список, пояснил специалист.Мясников заключил, что главная проблема COVID-19 вызвана его массовостью, тогда как показатели смертности составляют 0,1-0,09% при должном уровне вакцинации населения.Во всем мире, по данным ВОЗ, насчитывается более 281 миллиона инфицированных, 5,4 миллиона из них спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии, Бразилии и Великобритании. Россия занимает в этом списке пятое место.
https://ria.ru/20220104/shtamm-1766520648.html
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общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, александр мясников (врач)
10:47 04.01.2022 (обновлено: 15:27 04.01.2022)
Мясников развеял главное заблуждение о COVID-19
Врач Мясников: массовость COVID-19 позволила ему превзойти других возбудителей ОРВИ