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Знаменитый российский блогер попал в жуткую аварию
Блогер-миллионник Орехов попал в ДТП - РИА Новости, 04.01.2022
Знаменитый российский блогер попал в жуткую аварию
Российский блогер-миллионник Виталий Орехов попал в ДТП в Челябинской области. Об этом сам сообщил в инстаграме. РИА Новости, 04.01.2022
2022-01-04T22:17
2022-01-04T22:17
2022-01-04T22:17
происшествия
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челябинская область
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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Российский блогер-миллионник Виталий Орехов попал в ДТП в Челябинской области. Об этом сам сообщил в инстаграме."У брата перелом ноги, ушибы, сотрясения. У жены брата еще глубокое рассечение над глазом и поврежден позвоночник", — написал он.Также, по словам мужчины, в машине, которой управлял его брат, находилась девушка по имени Елена. Ее оперируют уже более шести часов, следует из сообщения блогера.Орехов также отметил, что авария произошла из-за плохой видимости в ночное время.Сам блогер не пострадал.
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происшествия, дтп, блогер, челябинская область, россия
Блогер-миллионник Орехов попал в ДТП
Блогер-миллионник Орехов попал в ДТП в Челябинской области