https://ria.ru/20220104/bloger-1766585988.html

Знаменитый российский блогер попал в жуткую аварию

Блогер-миллионник Орехов попал в ДТП - РИА Новости, 04.01.2022

Знаменитый российский блогер попал в жуткую аварию

Российский блогер-миллионник Виталий Орехов попал в ДТП в Челябинской области. Об этом сам сообщил в инстаграме. РИА Новости, 04.01.2022

2022-01-04T22:17

2022-01-04T22:17

2022-01-04T22:17

происшествия

дтп

блогер

челябинская область

россия

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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Российский блогер-миллионник Виталий Орехов попал в ДТП в Челябинской области. Об этом сам сообщил в инстаграме."У брата перелом ноги, ушибы, сотрясения. У жены брата еще глубокое рассечение над глазом и поврежден позвоночник", — написал он.Также, по словам мужчины, в машине, которой управлял его брат, находилась девушка по имени Елена. Ее оперируют уже более шести часов, следует из сообщения блогера.Орехов также отметил, что авария произошла из-за плохой видимости в ночное время.Сам блогер не пострадал.

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2022

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происшествия, дтп, блогер, челябинская область, россия