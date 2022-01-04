В МИД Китая назвали темы, которые следует обсудить "ядерной пятерке"
МИД Китая: ПРО, космос и новые технологии нужно включить в обсуждения "ядерной пятерки"
Здание Министерства иностранных дел Китая в Пекине. Архивное фото
ПЕКИН, 4 янв -РИА Новости. "Ядерная пятерка" не должна ограничиваться обсуждением вопросов, связанных с ядерными вооружениями, на повестке также должны быть новейшие технологии, противоракетная оборона, космос и искусственный интеллект, заявил на брифинге во вторник директор департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Фу Цун.
Ранее лидеры пяти ядерных держав (РФ, США, Китай, Великобритания, Франция) выступили с заявлением о предотвращении ядерной войны и недопущении гонки вооружений. Так, согласно заявлению, стороны намерены укреплять меры по предотвращению непреднамеренного применения ядерных вооружений, заниматься поиском дипломатических подходов, чтобы избегать военной конфронтации, повышать уровень взаимного доверия и предотвращать гонку вооружений, а также заявили, что в ядерной войне не может быть победителей, она никогда не должна быть развязана.
"По нашему мнению, стратегическая стабильность не ограничивается ядерным (оружием – ред.); новейшие технологии, противоракетная оборона, космос и искусственный интеллект – все это оказывает непосредственное воздействие на глобальную стратегическую стабильность", - заявил дипломат.
Именно поэтому, указал Фу Цун, все эти вопросы следует включить в повестку обсуждений процесса "ядерной пятерки".
"Наша идея в том, чтобы расширить тематику процесса "ядерной пятерки", чтобы мы могли обсуждать не только ядерные вопросы, но и другие вопросы, связанные со стратегической стабильностью, включая космос, противоракетную обороны, даже искусственный интеллект, а также другие новейшие технологии", - отметил он.