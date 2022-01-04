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В МИД Китая назвали темы, которые следует обсудить "ядерной пятерке"

В МИД Китая назвали темы, которые следует обсудить "ядерной пятерке" - РИА Новости, 04.01.2022

В МИД Китая назвали темы, которые следует обсудить "ядерной пятерке"

"Ядерная пятерка" не должна ограничиваться обсуждением вопросов, связанных с ядерными вооружениями, на повестке также должны быть новейшие технологии,... РИА Новости, 04.01.2022

2022-01-04T10:46

2022-01-04T10:46

2022-01-04T10:46

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ПЕКИН, 4 янв -РИА Новости. "Ядерная пятерка" не должна ограничиваться обсуждением вопросов, связанных с ядерными вооружениями, на повестке также должны быть новейшие технологии, противоракетная оборона, космос и искусственный интеллект, заявил на брифинге во вторник директор департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Фу Цун.Ранее лидеры пяти ядерных держав (РФ, США, Китай, Великобритания, Франция) выступили с заявлением о предотвращении ядерной войны и недопущении гонки вооружений. Так, согласно заявлению, стороны намерены укреплять меры по предотвращению непреднамеренного применения ядерных вооружений, заниматься поиском дипломатических подходов, чтобы избегать военной конфронтации, повышать уровень взаимного доверия и предотвращать гонку вооружений, а также заявили, что в ядерной войне не может быть победителей, она никогда не должна быть развязана.Именно поэтому, указал Фу Цун, все эти вопросы следует включить в повестку обсуждений процесса "ядерной пятерки"."Наша идея в том, чтобы расширить тематику процесса "ядерной пятерки", чтобы мы могли обсуждать не только ядерные вопросы, но и другие вопросы, связанные со стратегической стабильностью, включая космос, противоракетную обороны, даже искусственный интеллект, а также другие новейшие технологии", - отметил он.

https://ria.ru/20220104/snimki-1766524410.html

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в мире, сша, франция, великобритания, мид кнр, космос - риа наука, россия