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Всемирный день азбуки Брайля
Всемирный день азбуки Брайля - РИА Новости, 04.01.2022
Всемирный день азбуки Брайля
Ежегодно 4 января в мире отмечается Всемирный день азбуки Брайля (World Braille Day). Он был провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН в 2018 году и проводится с... РИА Новости, 04.01.2022
2022-01-04T02:00
2022-01-04T02:00
в мире
справки
всемирный день азбуки брайля
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Ежегодно 4 января в мире отмечается Всемирный день азбуки Брайля (World Braille Day). Он был провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН в 2018 году и проводится с 2019 года в день рождения создателя азбуки для слепых Луи Брайля (1809-1852) в целях повышения осведомленности о значении этого рельефно-точечного шрифта как одного из средств общения для полной реализации прав человека слепых и слабовидящих людей. Луи Брайль родился 4 января 1809 года в городке Кувр (Франция). В три года он ослеп в результате несчастного случая. Феноменальная память дала ему возможность обучаться в школе, а в 1819 году он продолжил образование в парижском Королевском институте для слепых детей. Здесь Луи Брайль овладевал грамматикой и другими науками с помощью рельефно-линейной системы Валентина Гаюи, его шрифт представлял собой выпуклые изображения букв алфавита. В 1821 году новый вариант обучения рельефному письму предложил француз Шарль Барбье. Этот шрифт был принят в Институте для обучения параллельно с линейно-рельефной системой Гаюи. Шрифт Барбье представлял собой фонетическое письмо, где каждый звук изображен знаком, образованным комбинацией из 12-ти точек, сгруппированных в двух вертикальных колонках. Большим неудобством этой системы было то, что каждый отдельно взятый знак из-за большого числа точек не помещался под подушечкой пальца. Каждый знак надо было прочитывать движением пальца сверху вниз.В 1828 году Луи Брайль, окончив институт, стал преподавать там же географию, алгебру, а затем и музыку, работая одновременно органистом в парижской церкви. В это же время он завершил работу над собственной системой рельефно-точечного письма. В 1829 году его труд "Способ написания слов, музыки и песнопений при помощи точек" был издан в Париже отдельной брошюрой. Ее второе издание вышло в 1837 году.Азбука Брайля является тактильным представлением буквенных и цифровых символов с помощью шести точек, позволяющих передать все буквы и цифры и даже музыкальные, математические и научные символы.Шеститочие в высоту имеет около шести миллиметров, расстояние между точками – два миллиметра. Система предусматривает 64 возможные комбинации. Одно шеститочие соответствует одному знаку. В 1837 году была издана первая книга по системе Брайля под названием "История Франции". В 1838 году вышел учебник арифметики для слепых.В 1850 году система Брайля была официально введена в программу обучения грамоте учащихся Парижского института для слепых детей. В 1878 году она получила официальное признание во Франции на Международном конгрессе тифлопедагогов. В 1861 году в России рельефно-точечный алфавит по системе Брайля на русском языке составил князь Денис Оболенский, но дальнейшего распространения он не получил. В 1881 году русский алфавит на основе рельефного шеститочия был разработан в Санкт-Петербурге преподавателем Екатериной Трумберг. Им до сих пор пользуются незрячие люди в России. Первая книга на русском языке по системе Брайля была издана в 1885 году Анной Адлер "Сборник статей для детского чтения, изданный и посвященный слепым детям Анною Адлер". Книга явилась, по сути, первой азбукой для слепых детей. В СССР издание книг по системе "шести точек" было предпринято в 1924 году при подготовке собрания сочинений Владимира Ленина.Шрифт Брайля адаптирован под множество языков мира, на нем напечатаны тысячи книг в разных странах мира. Несмотря на повсеместную компьютеризацию шрифт Брайля остается основой грамотности незрячих людей. В 1960-х годах в США была разработана система для хранение брайлевского текста в простом цифровом формате – Braille ASCII ("Североамериканский ASCII код для представления шрифта Брайля"). Существует уникальная версия шрифта Брайля специально для математики и естественных наук – код Немета. Согласно статье 2 Конвенции о правах инвалидов (принята резолюцией ГА ООН от 13 декабря 2006 года), азбука Брайля является средством общения слепых и имеет большое значение в контексте образования, осуществления права на свободу выражения мнения и убеждений, доступа к информации и общения в письменном формате, а также при социальной интеграции слепых людей. В мире по меньшей мере 2,2 миллиарда человек страдают нарушениями зрения. В России количество незрячих и слабовидящих составляет свыше 210 тысяч человек. Ежегодно около 45 тысяч человек становятся инвалидами из-за проблем со зрением. По неофициальной статистике, лишь 7-10% слепых и слабовидящих людей знают шрифт Брайля из-за недостаточного распространения инструкций и обучения в раннем возрасте. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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РИА Новости
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4.7
96
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в мире, справки, всемирный день азбуки брайля
02:00 04.01.2022
 

Всемирный день азбуки Брайля

© AFP 2021 / Mirza BaihaqieЖенщина читает текст, написанный шрифтом Брайля
Женщина читает текст, написанный шрифтом Брайля - РИА Новости, 1920, 04.01.2022
© AFP 2021 / Mirza Baihaqie
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Ежегодно 4 января в мире отмечается Всемирный день азбуки Брайля (World Braille Day). Он был провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН в 2018 году и проводится с 2019 года в день рождения создателя азбуки для слепых Луи Брайля (1809-1852) в целях повышения осведомленности о значении этого рельефно-точечного шрифта как одного из средств общения для полной реализации прав человека слепых и слабовидящих людей.
Луи Брайль родился 4 января 1809 года в городке Кувр (Франция). В три года он ослеп в результате несчастного случая. Феноменальная память дала ему возможность обучаться в школе, а в 1819 году он продолжил образование в парижском Королевском институте для слепых детей. Здесь Луи Брайль овладевал грамматикой и другими науками с помощью рельефно-линейной системы Валентина Гаюи, его шрифт представлял собой выпуклые изображения букв алфавита.
В 1821 году новый вариант обучения рельефному письму предложил француз Шарль Барбье. Этот шрифт был принят в Институте для обучения параллельно с линейно-рельефной системой Гаюи. Шрифт Барбье представлял собой фонетическое письмо, где каждый звук изображен знаком, образованным комбинацией из 12-ти точек, сгруппированных в двух вертикальных колонках. Большим неудобством этой системы было то, что каждый отдельно взятый знак из-за большого числа точек не помещался под подушечкой пальца. Каждый знак надо было прочитывать движением пальца сверху вниз.
В 1828 году Луи Брайль, окончив институт, стал преподавать там же географию, алгебру, а затем и музыку, работая одновременно органистом в парижской церкви.
В это же время он завершил работу над собственной системой рельефно-точечного письма. В 1829 году его труд "Способ написания слов, музыки и песнопений при помощи точек" был издан в Париже отдельной брошюрой. Ее второе издание вышло в 1837 году.
Азбука Брайля является тактильным представлением буквенных и цифровых символов с помощью шести точек, позволяющих передать все буквы и цифры и даже музыкальные, математические и научные символы.
Шеститочие в высоту имеет около шести миллиметров, расстояние между точками – два миллиметра. Система предусматривает 64 возможные комбинации. Одно шеститочие соответствует одному знаку.
В 1837 году была издана первая книга по системе Брайля под названием "История Франции". В 1838 году вышел учебник арифметики для слепых.
В 1850 году система Брайля была официально введена в программу обучения грамоте учащихся Парижского института для слепых детей. В 1878 году она получила официальное признание во Франции на Международном конгрессе тифлопедагогов.
В 1861 году в России рельефно-точечный алфавит по системе Брайля на русском языке составил князь Денис Оболенский, но дальнейшего распространения он не получил.
В 1881 году русский алфавит на основе рельефного шеститочия был разработан в Санкт-Петербурге преподавателем Екатериной Трумберг. Им до сих пор пользуются незрячие люди в России. Первая книга на русском языке по системе Брайля была издана в 1885 году Анной Адлер "Сборник статей для детского чтения, изданный и посвященный слепым детям Анною Адлер". Книга явилась, по сути, первой азбукой для слепых детей. В СССР издание книг по системе "шести точек" было предпринято в 1924 году при подготовке собрания сочинений Владимира Ленина.
Шрифт Брайля адаптирован под множество языков мира, на нем напечатаны тысячи книг в разных странах мира. Несмотря на повсеместную компьютеризацию шрифт Брайля остается основой грамотности незрячих людей.
В 1960-х годах в США была разработана система для хранение брайлевского текста в простом цифровом формате – Braille ASCII ("Североамериканский ASCII код для представления шрифта Брайля"). Существует уникальная версия шрифта Брайля специально для математики и естественных наук – код Немета.
Согласно статье 2 Конвенции о правах инвалидов (принята резолюцией ГА ООН от 13 декабря 2006 года), азбука Брайля является средством общения слепых и имеет большое значение в контексте образования, осуществления права на свободу выражения мнения и убеждений, доступа к информации и общения в письменном формате, а также при социальной интеграции слепых людей.
В мире по меньшей мере 2,2 миллиарда человек страдают нарушениями зрения.
В России количество незрячих и слабовидящих составляет свыше 210 тысяч человек. Ежегодно около 45 тысяч человек становятся инвалидами из-за проблем со зрением.
По неофициальной статистике, лишь 7-10% слепых и слабовидящих людей знают шрифт Брайля из-за недостаточного распространения инструкций и обучения в раннем возрасте.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
В миреСправкиВсемирный день азбуки Брайля
 
 
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