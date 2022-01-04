https://ria.ru/20220104/arsenal-1766524254.html

В МИД Китая заявили, что продления Россией и США СНВ-3 недостаточно

В МИД Китая заявили, что продления Россией и США СНВ-3 недостаточно - РИА Новости, 04.01.2022

В МИД Китая заявили, что продления Россией и США СНВ-3 недостаточно

Китай считает крайне важным продление российско-американского договора СНВ-3, однако полагает, что этого недостаточно, заявил на брифинге директор департамента... РИА Новости, 04.01.2022

2022-01-04T07:17

2022-01-04T07:17

2022-01-04T12:42

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ПЕКИН, 4 янв — РИА Новости. Китай считает крайне важным продление российско-американского договора СНВ-3, однако полагает, что этого недостаточно, заявил на брифинге директор департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Фу Цун.Дипломат подчеркнул, что международный консенсус по-прежнему заключается в том, что Москва и Вашингтон должны продолжить сокращать ядерные арсеналы необратимым и юридически обязывающим способом.По его словам, если две ядерные супердержавы доведут их до уровня Китая, Пекин будет рад присоединиться к переговорам."Мы говорили это много раз, это наша позиция", — заключил Фу Цун.Договор СНВ-3 вступил в силу 5 февраля 2011 года. По его условиям США и Россия должны сократить свои ядерные арсеналы так, чтобы они не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиках, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок.Стороны достигли этой цели и сейчас поддерживают арсеналы на оговоренных уровнях. Предыдущая администрация США до последнего тянула с продлением СНВ-3, что грозило развалом всей системы стратегической стабильности, но в начале 2021 года, вскоре после прихода к власти администрации Джо Байдена, договор продлили без изменений еще на пять лет.

https://ria.ru/20211226/krizis-1765484691.html

https://ria.ru/20211204/peregovory-1762206593.html

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в мире, сша, пекин, москва, джо байден, мид кнр, россия, фу цун