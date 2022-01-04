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В МИД Китая заявили, что продления Россией и США СНВ-3 недостаточно
В МИД Китая заявили, что продления Россией и США СНВ-3 недостаточно - РИА Новости, 04.01.2022
В МИД Китая заявили, что продления Россией и США СНВ-3 недостаточно
Китай считает крайне важным продление российско-американского договора СНВ-3, однако полагает, что этого недостаточно, заявил на брифинге директор департамента... РИА Новости, 04.01.2022
2022-01-04T07:17
2022-01-04T12:42
в мире
сша
пекин
москва
джо байден
мид кнр
россия
фу цун
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ПЕКИН, 4 янв — РИА Новости. Китай считает крайне важным продление российско-американского договора СНВ-3, однако полагает, что этого недостаточно, заявил на брифинге директор департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Фу Цун.Дипломат подчеркнул, что международный консенсус по-прежнему заключается в том, что Москва и Вашингтон должны продолжить сокращать ядерные арсеналы необратимым и юридически обязывающим способом.По его словам, если две ядерные супердержавы доведут их до уровня Китая, Пекин будет рад присоединиться к переговорам."Мы говорили это много раз, это наша позиция", — заключил Фу Цун.Договор СНВ-3 вступил в силу 5 февраля 2011 года. По его условиям США и Россия должны сократить свои ядерные арсеналы так, чтобы они не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиках, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок.Стороны достигли этой цели и сейчас поддерживают арсеналы на оговоренных уровнях. Предыдущая администрация США до последнего тянула с продлением СНВ-3, что грозило развалом всей системы стратегической стабильности, но в начале 2021 года, вскоре после прихода к власти администрации Джо Байдена, договор продлили без изменений еще на пять лет.
https://ria.ru/20211226/krizis-1765484691.html
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сша
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в мире, сша, пекин, москва, джо байден, мид кнр, россия, фу цун
07:17 04.01.2022 (обновлено: 12:42 04.01.2022)
 
В МИД Китая заявили, что продления Россией и США СНВ-3 недостаточно

Представитель МИД Китая Фу Цун считает, что продления Россией и США СНВ-3 недостаточно

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкРоссийский ракетный комплекс "Тополь"
Российский ракетный комплекс Тополь - РИА Новости, 1920, 04.01.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Российский ракетный комплекс "Тополь". Архивное фото
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ПЕКИН, 4 янв — РИА Новости. Китай считает крайне важным продление российско-американского договора СНВ-3, однако полагает, что этого недостаточно, заявил на брифинге директор департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Фу Цун.

"Мы обратили внимание, что Россия и США ведут стратегический диалог. Во-первых, хотел бы сказать, что Китай приветствует продление СНВ-3, что стало крайне важным шагом, которому США при администрации Дональда Трампа противились. Во-вторых, мы не считаем, что этого достаточно, потому что даже после продления СНВ-3 США и Россия в совокупности обладают более чем 90 процентами существующего на Земле ядерного оружия", — сказал он.

Дипломат подчеркнул, что международный консенсус по-прежнему заключается в том, что Москва и Вашингтон должны продолжить сокращать ядерные арсеналы необратимым и юридически обязывающим способом.
По его словам, если две ядерные супердержавы доведут их до уровня Китая, Пекин будет рад присоединиться к переговорам.
"Мы говорили это много раз, это наша позиция", — заключил Фу Цун.
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Договор СНВ-3 вступил в силу 5 февраля 2011 года. По его условиям США и Россия должны сократить свои ядерные арсеналы так, чтобы они не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиках, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок.
Стороны достигли этой цели и сейчас поддерживают арсеналы на оговоренных уровнях. Предыдущая администрация США до последнего тянула с продлением СНВ-3, что грозило развалом всей системы стратегической стабильности, но в начале 2021 года, вскоре после прихода к власти администрации Джо Байдена, договор продлили без изменений еще на пять лет.
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В миреСШАПекинМоскваДжо БайденМИД КНРРоссияФу Цун
 
 
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