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В Госдуме назвали заявление "ядерной пятерки" важным для стратстабильности
В Госдуме назвали заявление "ядерной пятерки" важным для стратстабильности - РИА Новости, 03.01.2022
В Госдуме назвали заявление "ядерной пятерки" важным для стратстабильности
Председатель комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий назвал архиважным для поддержания стратегической стабильности заявление лидеров стран... РИА Новости, 03.01.2022
2022-01-03T19:19
2022-01-03T19:19
2022-01-03T19:19
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дональд трамп
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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Председатель комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий назвал архиважным для поддержания стратегической стабильности заявление лидеров стран "ядерной пятерки" о мировой безопасности.Лидеры России, Китая, Великобритании, Франции и США выступили с совместным заявлением о недопущении войны между странами, обладающими ядерным оружием, текст документа в понедельник был опубликован на сайте Кремля. Главы стран "ядерной пятерки" также заявили о решимости вести диалог на основе взаимного уважения и признания интересов друг друга. МИД РФ отмечал, что заявление "ядерной пятерки" было подготовлено по российской инициативе."Заявление КНР, России, Великобритании, США и Франции о недопущении гонки вооружений и предотвращении ядерной войны архиважно для укрепления стратегической стабильности", - написал Слуцкий в своём Telegram-канале."Россия неоднократно предлагала переподтвердить формулу Горбачёв-Рейган ещё предыдущей администрации США во главе с Дональдом Трампом, но тогда должной реакции не последовало. И то, что сейчас заявление подписано всеми странами-членами "ядерной пятёрки", стало очень серьёзным вкладом в плане обеспечения мировой безопасности", - добавил он.
https://ria.ru/20220103/zayavlenie-1766499705.html
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в мире, сша, госдума рф, дональд трамп, леонид слуцкий (политик), россия
В Госдуме назвали заявление "ядерной пятерки" важным для стратстабильности
Депутат Слуцкий назвал заявление "ядерной пятерки" важным для стратегической стабильности