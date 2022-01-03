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В Госдуме назвали заявление "ядерной пятерки" важным для стратстабильности
В Госдуме назвали заявление "ядерной пятерки" важным для стратстабильности - РИА Новости, 03.01.2022
В Госдуме назвали заявление "ядерной пятерки" важным для стратстабильности
Председатель комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий назвал архиважным для поддержания стратегической стабильности заявление лидеров стран... РИА Новости, 03.01.2022
2022-01-03T19:19
2022-01-03T19:19
в мире
сша
госдума рф
дональд трамп
леонид слуцкий (политик)
россия
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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Председатель комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий назвал архиважным для поддержания стратегической стабильности заявление лидеров стран "ядерной пятерки" о мировой безопасности.Лидеры России, Китая, Великобритании, Франции и США выступили с совместным заявлением о недопущении войны между странами, обладающими ядерным оружием, текст документа в понедельник был опубликован на сайте Кремля. Главы стран "ядерной пятерки" также заявили о решимости вести диалог на основе взаимного уважения и признания интересов друг друга. МИД РФ отмечал, что заявление "ядерной пятерки" было подготовлено по российской инициативе."Заявление КНР, России, Великобритании, США и Франции о недопущении гонки вооружений и предотвращении ядерной войны архиважно для укрепления стратегической стабильности", - написал Слуцкий в своём Telegram-канале."Россия неоднократно предлагала переподтвердить формулу Горбачёв-Рейган ещё предыдущей администрации США во главе с Дональдом Трампом, но тогда должной реакции не последовало. И то, что сейчас заявление подписано всеми странами-членами "ядерной пятёрки", стало очень серьёзным вкладом в плане обеспечения мировой безопасности", - добавил он.
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в мире, сша, госдума рф, дональд трамп, леонид слуцкий (политик), россия
19:19 03.01.2022
 
В Госдуме назвали заявление "ядерной пятерки" важным для стратстабильности

Депутат Слуцкий назвал заявление "ядерной пятерки" важным для стратегической стабильности

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗдание Государственной думы РФ
Здание Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 03.01.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Председатель комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий назвал архиважным для поддержания стратегической стабильности заявление лидеров стран "ядерной пятерки" о мировой безопасности.
Лидеры России, Китая, Великобритании, Франции и США выступили с совместным заявлением о недопущении войны между странами, обладающими ядерным оружием, текст документа в понедельник был опубликован на сайте Кремля. Главы стран "ядерной пятерки" также заявили о решимости вести диалог на основе взаимного уважения и признания интересов друг друга. МИД РФ отмечал, что заявление "ядерной пятерки" было подготовлено по российской инициативе.
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"Заявление КНР, России, Великобритании, США и Франции о недопущении гонки вооружений и предотвращении ядерной войны архиважно для укрепления стратегической стабильности", - написал Слуцкий в своём Telegram-канале.
"Россия неоднократно предлагала переподтвердить формулу Горбачёв-Рейган ещё предыдущей администрации США во главе с Дональдом Трампом, но тогда должной реакции не последовало. И то, что сейчас заявление подписано всеми странами-членами "ядерной пятёрки", стало очень серьёзным вкладом в плане обеспечения мировой безопасности", - добавил он.
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В миреСШАГосдума РФДональд ТрампЛеонид Слуцкий (политик)Россия
 
 
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