https://ria.ru/20220103/zayavlenie-1766500226.html

Китай прокомментировал заявление "ядерной пятерки"

Китай прокомментировал заявление "ядерной пятерки" - РИА Новости, 03.01.2022

Китай прокомментировал заявление "ядерной пятерки"

Совместное заявление лидеров пяти государств, обладающих ядерным оружием, о предотвращении ядерной войны и недопущении гонки вооружений поможет укрепить... РИА Новости, 03.01.2022

2022-01-03T18:22

2022-01-03T18:22

2022-01-03T18:30

в мире

сша

германия

франция

великобритания

мид кнр

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156339/70/1563397002_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_582004614ddf32c153d8376e52a08a63.jpg

ПЕКИН, 3 янв – РИА Новости. Совместное заявление лидеров пяти государств, обладающих ядерным оружием, о предотвращении ядерной войны и недопущении гонки вооружений поможет укрепить взаимное доверие между крупными державами, заявил в понедельник замглавы МИД Китая Ма Чжаосюй.В понедельник было опубликовано совместное заявление лидеров пяти государств, обладающих ядерным оружием. Как отмечалось в заявлении, текст которого был опубликован на сайте Кремля, Китайская Народная Республика, Российская Федерация, Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Соединённые Штаты Америки и Французская Республика считают своей первоочередной ответственностью "недопущение войны между государствами, обладающими ядерным оружием, и снижение стратегических рисков"."Совместное заявление лидеров пяти ядерных держав способствует укреплению взаимного доверия и замене конкуренции между крупными державами на координацию и сотрудничество. Оно также имеет позитивное значение для построения стабильных и гармоничных отношений между крупными державами", - приводит слова Ма Чжаосюя официальный сайт МИД КНР.Замглавы внешнеполитического ведомства отметил, что пять стран должны рассматривать совместное заявление в качестве "новой отправной точки", укреплять взаимное доверие и сотрудничество, а также играть активную роль в построении прочного мира и всеобщей безопасности.

https://ria.ru/20220103/zayavlenie-1766499705.html

https://ria.ru/20220103/mid-1766491712.html

сша

германия

франция

великобритания

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, германия, франция, великобритания, мид кнр, россия