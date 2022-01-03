https://ria.ru/20220103/zayavlenie-1766500226.html
Китай прокомментировал заявление "ядерной пятерки"
Китай прокомментировал заявление "ядерной пятерки" - РИА Новости, 03.01.2022
Китай прокомментировал заявление "ядерной пятерки"
Совместное заявление лидеров пяти государств, обладающих ядерным оружием, о предотвращении ядерной войны и недопущении гонки вооружений поможет укрепить... РИА Новости, 03.01.2022
2022-01-03T18:22
2022-01-03T18:22
2022-01-03T18:30
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ПЕКИН, 3 янв – РИА Новости. Совместное заявление лидеров пяти государств, обладающих ядерным оружием, о предотвращении ядерной войны и недопущении гонки вооружений поможет укрепить взаимное доверие между крупными державами, заявил в понедельник замглавы МИД Китая Ма Чжаосюй.В понедельник было опубликовано совместное заявление лидеров пяти государств, обладающих ядерным оружием. Как отмечалось в заявлении, текст которого был опубликован на сайте Кремля, Китайская Народная Республика, Российская Федерация, Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Соединённые Штаты Америки и Французская Республика считают своей первоочередной ответственностью "недопущение войны между государствами, обладающими ядерным оружием, и снижение стратегических рисков"."Совместное заявление лидеров пяти ядерных держав способствует укреплению взаимного доверия и замене конкуренции между крупными державами на координацию и сотрудничество. Оно также имеет позитивное значение для построения стабильных и гармоничных отношений между крупными державами", - приводит слова Ма Чжаосюя официальный сайт МИД КНР.Замглавы внешнеполитического ведомства отметил, что пять стран должны рассматривать совместное заявление в качестве "новой отправной точки", укреплять взаимное доверие и сотрудничество, а также играть активную роль в построении прочного мира и всеобщей безопасности.
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в мире, сша, германия, франция, великобритания, мид кнр, россия
18:22 03.01.2022 (обновлено: 18:30 03.01.2022)
Китай прокомментировал заявление "ядерной пятерки"
МИД Китая: заявление "ядерной пятерки" поможет укрепить взаимное доверие
ПЕКИН, 3 янв – РИА Новости. Совместное заявление лидеров пяти государств, обладающих ядерным оружием, о предотвращении ядерной войны и недопущении гонки вооружений поможет укрепить взаимное доверие между крупными державами, заявил в понедельник замглавы МИД Китая Ма Чжаосюй.
В понедельник было опубликовано совместное заявление лидеров пяти государств, обладающих ядерным оружием. Как отмечалось в заявлении, текст которого был опубликован на сайте Кремля, Китайская Народная Республика, Российская Федерация, Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Соединённые Штаты Америки и Французская Республика считают своей первоочередной ответственностью "недопущение войны между государствами, обладающими ядерным оружием, и снижение стратегических рисков".
"Совместное заявление лидеров пяти ядерных держав способствует укреплению взаимного доверия и замене конкуренции между крупными державами на координацию и сотрудничество. Оно также имеет позитивное значение для построения стабильных и гармоничных отношений между крупными державами", - приводит слова Ма Чжаосюя официальный сайт МИД КНР
.
Замглавы внешнеполитического ведомства отметил, что пять стран должны рассматривать совместное заявление в качестве "новой отправной точки", укреплять взаимное доверие и сотрудничество, а также играть активную роль в построении прочного мира и всеобщей безопасности.