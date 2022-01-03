https://ria.ru/20220103/zayavlenie-1766499705.html

Политологи рассказали, как Путин повлиял на заявление "ядерной пятерки"

Политологи рассказали, как Путин повлиял на заявление "ядерной пятерки" - РИА Новости, 03.01.2022

Политологи рассказали, как Путин повлиял на заявление "ядерной пятерки"

Заявление "пятерки" ядерных держав о недопущении войны между странами, обладающими ядерным вооружением, можно считать реальным воплощением заявлений российской... РИА Новости, 03.01.2022

2022-01-03T18:16

2022-01-03T18:16

2022-01-03T18:25

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алексей мартынов (политолог)

марат баширов

россия

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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Заявление "пятерки" ядерных держав о недопущении войны между странами, обладающими ядерным вооружением, можно считать реальным воплощением заявлений российской стороны в адрес президента США Джо Байдена о создании новой мировой системы безопасности, однако только Россия действует в общих интересах, а не из личной выгоды, заявили опрошенные РИА Новости политологи.Ранее на сайте Кремля было опубликовано сообщение о том, что лидеры КНР, РФ, Британии, США и Франции выступили с заявлением о предотвращении ядерной войны и недопущении войны между странами, обладающими ядерным оружием. Так, согласно заявлению, стороны намерены укреплять меры по предотвращению непреднамеренного применения ядерных вооружений, заниматься поиском дипломатических подходов, чтобы избегать военной конфронтации, повышать уровень взаимного доверия и предотвращать гонку вооружений, а также заявили, что в ядерной войне не может быть победителей, она никогда не должна быть развязана."Это заявление в рамках того переговорного процесса, который начинает складываться после тех предложений, которые внесла российская сторона в адрес президента Байдена о создании новой мировой системы безопасности. Понятно, что краеугольным камнем в этой системе лежит ядерная безопасность. Поэтому, эти заявления, это на самом деле к тому, что в конечно итоге такое соглашение появится или договор, и что прежде чем обсуждать, например, как мы предлагаем, в частности передвижение НАТО к нашим границам, недопущение размещения ударных вооружений на территории Украины, вот эти пять лидеров заявляют, что надо начинать с ядерной безопасности",- сказал политолог Марат Баширов.Так, по его словам, это крайне важное обращение, потому что даже при подобном соглашении об обычных видах вооружений, это будет "полумерой" и лишь десятой частью от важности подобного решения по ядерному вооружению.Баширов также подчеркнул, что стороны должны поблагодарить президента России Владимира Путина за его настойчивость, благодаря которой такие вопросы не откладываются в долгий ящик, "они не могут забалтываться, они должны получить чёткий, ясный ответ", добавил эксперт.Политолог, директор института новейших государств Алексей Мартынов также подчеркнул, что именно российская сторона стала инициатором процесса, и только Россия исходит из безопасности для всех, а не из личных целей."Это то, чего, собственно, добивался президент России Владимир Путин. Насколько я себе представляю. Он своего добился. Удивительная вещь - каждый из подписантов, кроме России, которая инициировала этот документ, руководствуется собственными гешефтами и какой-то выгодой для себя, а Россия исходит из безопасности для всех",- добавил Мартынов.

https://ria.ru/20220103/mid-1766491712.html

https://ria.ru/20220103/gosduma-1766496938.html

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в мире, сша, франция, джо байден, нато, алексей мартынов (политолог), марат баширов, россия