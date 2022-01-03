Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220103/zayavlenie-1766499705.html
Политологи рассказали, как Путин повлиял на заявление "ядерной пятерки"
Политологи рассказали, как Путин повлиял на заявление "ядерной пятерки" - РИА Новости, 03.01.2022
Политологи рассказали, как Путин повлиял на заявление "ядерной пятерки"
Заявление "пятерки" ядерных держав о недопущении войны между странами, обладающими ядерным вооружением, можно считать реальным воплощением заявлений российской... РИА Новости, 03.01.2022
2022-01-03T18:16
2022-01-03T18:25
в мире
сша
франция
джо байден
нато
алексей мартынов (политолог)
марат баширов
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/08/1736153203_0:146:2416:1505_1920x0_80_0_0_e4aeafb0b000137a07626a2dc0aa3aed.jpg
МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Заявление "пятерки" ядерных держав о недопущении войны между странами, обладающими ядерным вооружением, можно считать реальным воплощением заявлений российской стороны в адрес президента США Джо Байдена о создании новой мировой системы безопасности, однако только Россия действует в общих интересах, а не из личной выгоды, заявили опрошенные РИА Новости политологи.Ранее на сайте Кремля было опубликовано сообщение о том, что лидеры КНР, РФ, Британии, США и Франции выступили с заявлением о предотвращении ядерной войны и недопущении войны между странами, обладающими ядерным оружием. Так, согласно заявлению, стороны намерены укреплять меры по предотвращению непреднамеренного применения ядерных вооружений, заниматься поиском дипломатических подходов, чтобы избегать военной конфронтации, повышать уровень взаимного доверия и предотвращать гонку вооружений, а также заявили, что в ядерной войне не может быть победителей, она никогда не должна быть развязана."Это заявление в рамках того переговорного процесса, который начинает складываться после тех предложений, которые внесла российская сторона в адрес президента Байдена о создании новой мировой системы безопасности. Понятно, что краеугольным камнем в этой системе лежит ядерная безопасность. Поэтому, эти заявления, это на самом деле к тому, что в конечно итоге такое соглашение появится или договор, и что прежде чем обсуждать, например, как мы предлагаем, в частности передвижение НАТО к нашим границам, недопущение размещения ударных вооружений на территории Украины, вот эти пять лидеров заявляют, что надо начинать с ядерной безопасности",- сказал политолог Марат Баширов.Так, по его словам, это крайне важное обращение, потому что даже при подобном соглашении об обычных видах вооружений, это будет "полумерой" и лишь десятой частью от важности подобного решения по ядерному вооружению.Баширов также подчеркнул, что стороны должны поблагодарить президента России Владимира Путина за его настойчивость, благодаря которой такие вопросы не откладываются в долгий ящик, "они не могут забалтываться, они должны получить чёткий, ясный ответ", добавил эксперт.Политолог, директор института новейших государств Алексей Мартынов также подчеркнул, что именно российская сторона стала инициатором процесса, и только Россия исходит из безопасности для всех, а не из личных целей."Это то, чего, собственно, добивался президент России Владимир Путин. Насколько я себе представляю. Он своего добился. Удивительная вещь - каждый из подписантов, кроме России, которая инициировала этот документ, руководствуется собственными гешефтами и какой-то выгодой для себя, а Россия исходит из безопасности для всех",- добавил Мартынов.
https://ria.ru/20220103/mid-1766491712.html
https://ria.ru/20220103/gosduma-1766496938.html
сша
франция
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/08/1736153203_0:0:2677:2008_1920x0_80_0_0_05379b8045797d0b5177869ab96db569.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, франция, джо байден, нато, алексей мартынов (политолог), марат баширов, россия
18:16 03.01.2022 (обновлено: 18:25 03.01.2022)
 
Политологи рассказали, как Путин повлиял на заявление "ядерной пятерки"

Политологи считают заявление "ядерной пятерки" следствием переговоров Путина и Байдена

© РИА Новости / Сергей Ильин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 03.01.2022
© РИА Новости / Сергей Ильин
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Заявление "пятерки" ядерных держав о недопущении войны между странами, обладающими ядерным вооружением, можно считать реальным воплощением заявлений российской стороны в адрес президента США Джо Байдена о создании новой мировой системы безопасности, однако только Россия действует в общих интересах, а не из личной выгоды, заявили опрошенные РИА Новости политологи.
Ранее на сайте Кремля было опубликовано сообщение о том, что лидеры КНР, РФ, Британии, США и Франции выступили с заявлением о предотвращении ядерной войны и недопущении войны между странами, обладающими ядерным оружием. Так, согласно заявлению, стороны намерены укреплять меры по предотвращению непреднамеренного применения ядерных вооружений, заниматься поиском дипломатических подходов, чтобы избегать военной конфронтации, повышать уровень взаимного доверия и предотвращать гонку вооружений, а также заявили, что в ядерной войне не может быть победителей, она никогда не должна быть развязана.
Московский Кремль и здание МИД России - РИА Новости, 1920, 03.01.2022
16:26
МИД прокомментировал совместное заявление стран "ядерной пятерки"
"Это заявление в рамках того переговорного процесса, который начинает складываться после тех предложений, которые внесла российская сторона в адрес президента Байдена о создании новой мировой системы безопасности. Понятно, что краеугольным камнем в этой системе лежит ядерная безопасность. Поэтому, эти заявления, это на самом деле к тому, что в конечно итоге такое соглашение появится или договор, и что прежде чем обсуждать, например, как мы предлагаем, в частности передвижение НАТО к нашим границам, недопущение размещения ударных вооружений на территории Украины, вот эти пять лидеров заявляют, что надо начинать с ядерной безопасности",- сказал политолог Марат Баширов.
Так, по его словам, это крайне важное обращение, потому что даже при подобном соглашении об обычных видах вооружений, это будет "полумерой" и лишь десятой частью от важности подобного решения по ядерному вооружению.
Баширов также подчеркнул, что стороны должны поблагодарить президента России Владимира Путина за его настойчивость, благодаря которой такие вопросы не откладываются в долгий ящик, "они не могут забалтываться, они должны получить чёткий, ясный ответ", добавил эксперт.
Депутат Госдумы Адальби Шхагошев
17:26
Депутат назвал заявление "ядерной пятерки" политической клятвой Гиппократа
Политолог, директор института новейших государств Алексей Мартынов также подчеркнул, что именно российская сторона стала инициатором процесса, и только Россия исходит из безопасности для всех, а не из личных целей.
"Это то, чего, собственно, добивался президент России Владимир Путин. Насколько я себе представляю. Он своего добился. Удивительная вещь - каждый из подписантов, кроме России, которая инициировала этот документ, руководствуется собственными гешефтами и какой-то выгодой для себя, а Россия исходит из безопасности для всех",- добавил Мартынов.
 
В миреСШАФранцияДжо БайденНАТОАлексей Мартынов (политолог)Марат БашировРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:36"Хенде хох!" Порошенко опубликовал фото с угрозой Зеленскому
01:05Пушков назвал условие для конца транзита газа через Украину
00:34Захарова объяснила отъезд Цимбалюка из России "синдромом Бабченко-Гордона"
00:24Кипр ужесточил правила въезда для туристов
00:00Православные отмечают день святой покровительницы заключенных
23:55Генсек ООН приветствовал совместное заявление "ядерной пятерки"
23:29При обстреле в провинции Хама погиб сирийский военный
23:25Суд в США перенес слушания по делу против российского бизнесмена Клюшина
23:00Один человек погиб при столкновении двух автомобилей в Свердловской области
22:50Источник: водитель, врезавшийся в маршрутку под Саратовом, ехал без прав
22:49Блинкен обсудил с главами МИД "Бухарестской девятки" ситуацию на Украине
22:44В США обязали владельцев оружия иметь сейф
22:31Председатель ГА ООН назвал заявление "ядерной пятерки" верным сигналом миру
22:26Глава МИД Словакии рассказал, почему он ценит США
22:04Блинкен обсудил с Чавушоглу ситуацию на российско-украинской границе
21:53В Сургуте задержали мужчину, напавшего на девушку в лифте
21:49Apple стала первой компанией с капитализацией в три триллиона долларов
21:32Местные власти на западе Казахстана обратились к демонстрантам
21:31Системы ПВО Саудовской Аравии отразили воздушную атаку
21:26Министр обороны Эстонии назвал Россию "угрозой для континента"
Лента новостейМолния
"Хенде хох!" Порошенко опубликовал фото с угрозой ЗеленскомуПушков назвал условие для конца транзита газа через УкраинуЗахарова объяснила отъезд Цимбалюка из России "синдромом Бабченко-Гордона"Кипр ужесточил правила въезда для туристовПравославные отмечают день святой покровительницы заключенныхГенсек ООН приветствовал совместное заявление "ядерной пятерки"При обстреле в провинции Хама погиб сирийский военныйСуд в США перенес слушания по делу против российского бизнесмена Клюшина Один человек погиб при столкновении двух автомобилей в Свердловской областиИсточник: водитель, врезавшийся в маршрутку под Саратовом, ехал без правБлинкен обсудил с главами МИД "Бухарестской девятки" ситуацию на УкраинеВ США обязали владельцев оружия иметь сейфПредседатель ГА ООН назвал заявление "ядерной пятерки" верным сигналом мируГлава МИД Словакии рассказал, почему он ценит СШАБлинкен обсудил с Чавушоглу ситуацию на российско-украинской границеВ Сургуте задержали мужчину, напавшего на девушку в лифтеApple стала первой компанией с капитализацией в три триллиона долларов Местные власти на западе Казахстана обратились к демонстрантамСистемы ПВО Саудовской Аравии отразили воздушную атакуМинистр обороны Эстонии назвал Россию "угрозой для континента"