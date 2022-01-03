https://ria.ru/20220103/vystavki-1766503255.html

В Москве открыли две фотовыставки комплекса городского хозяйства столицы

В Москве открыли две фотовыставки комплекса городского хозяйства столицы - РИА Новости, 03.01.2022

В Москве открыли две фотовыставки комплекса городского хозяйства столицы

Две новогодние фотовыставки комплекса городского хозяйства открыты в Москве, сообщает комплекс городского хозяйства столицы в своём Telegram-канале. РИА Новости, 03.01.2022

2022-01-03T19:00

2022-01-03T19:00

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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Две новогодние фотовыставки комплекса городского хозяйства открыты в Москве, сообщает комплекс городского хозяйства столицы в своём Telegram-канале."На Тверском бульваре разместили сказочные кадры праздничного убранства Москвы. В середине декабря столица традиционно преображается: в этом году к Новому году и Рождеству во всех районах установили более 4 тысяч декоративных световых конструкций и более тысячи елей", - говорится в сообщении.Уточняется, что на фото – знаменитые световые арки и тоннели, "Звездное небо", ажурные маски, танцующие фигуры, волшебные жар-птицы, новогодние деревья и многое другое.Вторая выставка открылась в парке искусств МУЗЕОН."В парке искусств МУЗЕОН рассказываем о работе столичного топливно-энергетического комплекса. Хотите увидеть старейшую действующую электростанцию России или заглянуть в коммуникационный коллектор, куда запрещен вход посторонним? Тогда обязательно приходите на нашу выставку под открытым небом", - говорится в материале.В комплексе уточнили, что обе выставки продлятся до конца января.

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москва, новый год, музеон, выставки, городское хозяйство москвы, новости культуры, россия