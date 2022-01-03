https://ria.ru/20220103/vystavki-1766503255.html
В Москве открыли две фотовыставки комплекса городского хозяйства столицы
В Москве открыли две фотовыставки комплекса городского хозяйства столицы - РИА Новости, 03.01.2022
В Москве открыли две фотовыставки комплекса городского хозяйства столицы
Две новогодние фотовыставки комплекса городского хозяйства открыты в Москве, сообщает комплекс городского хозяйства столицы в своём Telegram-канале. РИА Новости, 03.01.2022
2022-01-03T19:00
2022-01-03T19:00
2022-01-03T19:00
культура
москва
новый год
музеон
выставки
городское хозяйство москвы
новости культуры
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/03/1766503095_0:88:1280:808_1920x0_80_0_0_39fe3f5893976cdb3f6b51e489c4abaa.jpg
МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Две новогодние фотовыставки комплекса городского хозяйства открыты в Москве, сообщает комплекс городского хозяйства столицы в своём Telegram-канале."На Тверском бульваре разместили сказочные кадры праздничного убранства Москвы. В середине декабря столица традиционно преображается: в этом году к Новому году и Рождеству во всех районах установили более 4 тысяч декоративных световых конструкций и более тысячи елей", - говорится в сообщении.Уточняется, что на фото – знаменитые световые арки и тоннели, "Звездное небо", ажурные маски, танцующие фигуры, волшебные жар-птицы, новогодние деревья и многое другое.Вторая выставка открылась в парке искусств МУЗЕОН."В парке искусств МУЗЕОН рассказываем о работе столичного топливно-энергетического комплекса. Хотите увидеть старейшую действующую электростанцию России или заглянуть в коммуникационный коллектор, куда запрещен вход посторонним? Тогда обязательно приходите на нашу выставку под открытым небом", - говорится в материале.В комплексе уточнили, что обе выставки продлятся до конца января.
https://ria.ru/20220103/kommunalschiki-1766489727.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/03/1766503095_143:0:1280:853_1920x0_80_0_0_75011794286a6db677dee0ac546202a0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, новый год, музеон, выставки, городское хозяйство москвы, новости культуры, россия
В Москве открыли две фотовыставки комплекса городского хозяйства столицы
Две фотовыставки комплекса городского хозяйства Москвы открыли в столице