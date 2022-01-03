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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220103/vystavki-1766503255.html
В Москве открыли две фотовыставки комплекса городского хозяйства столицы
В Москве открыли две фотовыставки комплекса городского хозяйства столицы - РИА Новости, 03.01.2022
В Москве открыли две фотовыставки комплекса городского хозяйства столицы
Две новогодние фотовыставки комплекса городского хозяйства открыты в Москве, сообщает комплекс городского хозяйства столицы в своём Telegram-канале. РИА Новости, 03.01.2022
2022-01-03T19:00
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культура
москва
новый год
музеон
выставки
городское хозяйство москвы
новости культуры
россия
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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Две новогодние фотовыставки комплекса городского хозяйства открыты в Москве, сообщает комплекс городского хозяйства столицы в своём Telegram-канале."На Тверском бульваре разместили сказочные кадры праздничного убранства Москвы. В середине декабря столица традиционно преображается: в этом году к Новому году и Рождеству во всех районах установили более 4 тысяч декоративных световых конструкций и более тысячи елей", - говорится в сообщении.Уточняется, что на фото – знаменитые световые арки и тоннели, "Звездное небо", ажурные маски, танцующие фигуры, волшебные жар-птицы, новогодние деревья и многое другое.Вторая выставка открылась в парке искусств МУЗЕОН."В парке искусств МУЗЕОН рассказываем о работе столичного топливно-энергетического комплекса. Хотите увидеть старейшую действующую электростанцию России или заглянуть в коммуникационный коллектор, куда запрещен вход посторонним? Тогда обязательно приходите на нашу выставку под открытым небом", - говорится в материале.В комплексе уточнили, что обе выставки продлятся до конца января.
https://ria.ru/20220103/kommunalschiki-1766489727.html
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москва, новый год, музеон, выставки, городское хозяйство москвы, новости культуры, россия
19:00 03.01.2022
 
В Москве открыли две фотовыставки комплекса городского хозяйства столицы

Две фотовыставки комплекса городского хозяйства Москвы открыли в столице

© Фото : Городское хозяйство Москвы/TelegramФотовыставка комплекса городского хозяйства Москвы на Тверском бульваре
Фотовыставка комплекса городского хозяйства Москвы на Тверском бульваре - РИА Новости, 1920, 03.01.2022
© Фото : Городское хозяйство Москвы/Telegram
Фотовыставка комплекса городского хозяйства Москвы на Тверском бульваре
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Две новогодние фотовыставки комплекса городского хозяйства открыты в Москве, сообщает комплекс городского хозяйства столицы в своём Telegram-канале.
"На Тверском бульваре разместили сказочные кадры праздничного убранства Москвы. В середине декабря столица традиционно преображается: в этом году к Новому году и Рождеству во всех районах установили более 4 тысяч декоративных световых конструкций и более тысячи елей", - говорится в сообщении.
Уточняется, что на фото – знаменитые световые арки и тоннели, "Звездное небо", ажурные маски, танцующие фигуры, волшебные жар-птицы, новогодние деревья и многое другое.
Вторая выставка открылась в парке искусств МУЗЕОН.
"В парке искусств МУЗЕОН рассказываем о работе столичного топливно-энергетического комплекса. Хотите увидеть старейшую действующую электростанцию России или заглянуть в коммуникационный коллектор, куда запрещен вход посторонним? Тогда обязательно приходите на нашу выставку под открытым небом", - говорится в материале.
В комплексе уточнили, что обе выставки продлятся до конца января.
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КультураМоскваНовый годМузеонВыставкиГородское хозяйство МосквыНовости культурыРоссия
 
 
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