https://ria.ru/20220103/ubezhische-1766504539.html

Мексика готова предоставить убежище Ассанжу

Мексика готова предоставить убежище Ассанжу - РИА Новости, 03.01.2022

Мексика готова предоставить убежище Ассанжу

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор снова предложил убежище австралийскому активисту, основателю портала WikiLeaks Джулиану Ассанжу, который... РИА Новости, 03.01.2022

2022-01-03T19:07

2022-01-03T19:07

2022-01-03T19:08

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МЕХИКО, 3 янв - РИА Новости. Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор снова предложил убежище австралийскому активисту, основателю портала WikiLeaks Джулиану Ассанжу, который находится под стражей в Великобритании и готовится к экстрадиции в Соединенные Штаты по обвинению в шпионаже.Заявление мексиканского политика прозвучало спустя год после того, как он попросил МИД страны обратиться к Великобритании с ходатайством об освобождении и политическом убежище для австралийца.Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж в конце декабря подал прошение об обжаловании в Верховном суде решения по его экстрадиции в США.Высокий суд Лондона 10 декабря удовлетворил апелляцию США об экстрадиции Ассанжа. Слушание было ограничено вопросом о том, была ли судья Центрального уголовного суда неправа в суждениях, что возможная экстрадиция не соответствует психическому состоянию Ассанжа. Суд удовлетворил апелляцию и постановил, что дело должно быть передано в Вестминстерский магистратский суд с указанием, чтобы окружной судья направил дело государственному министру, который примет решение, следует ли экстрадировать Ассанжа в США. При этом Ассанж остается под стражей.Ассанж, обвиненный в Швеции в 2010 году в сексуальных домогательствах и изнасиловании, скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции. Утром 11 апреля 2019 года его задержали по запросу США. Слушания по вопросу об экстрадиции начались 2 мая 2019 года. Вскоре после этого власти США объявили, что предъявили Ассанжу новые обвинения в 17 эпизодах нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации. В случае выдачи в США Ассанжу грозит тюремное заключение сроком до 175 лет.

https://ria.ru/20211222/pomilovanie-1765008383.html

https://ria.ru/20211213/assanzh-1763427488.html

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лондон

эквадор

великобритания

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