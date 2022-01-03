19:07 03.01.2022 (обновлено: 19:08 03.01.2022)
Мексика готова предоставить убежище Ассанжу
Президент Мексики Обрадор вновь предложил убежище основателю портала WikiLeaks Ассанжу
© РИА Новости / Алекс МакБрайд / Перейти в фотобанкПлакат сторонников основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа
Плакат сторонников основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа
МЕХИКО, 3 янв - РИА Новости. Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор снова предложил убежище австралийскому активисту, основателю портала WikiLeaks Джулиану Ассанжу, который находится под стражей в Великобритании и готовится к экстрадиции в Соединенные Штаты по обвинению в шпионаже.
"Мы готовы предложить убежище (Джулиану) Ассанжу. Мы считаем, что правительство США должно действовать гуманистически. Ассанж болен, и было бы проявлением солидарности, братства - позволить ему получить убежище в стране, в которой Ассанж решит жить, в том числе и в Мексике", - сказал политик в ходе пресс-конференции, опубликованной на канале правительства в YouTube.
Заявление мексиканского политика прозвучало спустя год после того, как он попросил МИД страны обратиться к Великобритании с ходатайством об освобождении и политическом убежище для австралийца.
Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж в конце декабря подал прошение об обжаловании в Верховном суде решения по его экстрадиции в США.
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Высокий суд Лондона 10 декабря удовлетворил апелляцию США об экстрадиции Ассанжа. Слушание было ограничено вопросом о том, была ли судья Центрального уголовного суда неправа в суждениях, что возможная экстрадиция не соответствует психическому состоянию Ассанжа. Суд удовлетворил апелляцию и постановил, что дело должно быть передано в Вестминстерский магистратский суд с указанием, чтобы окружной судья направил дело государственному министру, который примет решение, следует ли экстрадировать Ассанжа в США. При этом Ассанж остается под стражей.
Ассанж, обвиненный в Швеции в 2010 году в сексуальных домогательствах и изнасиловании, скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции. Утром 11 апреля 2019 года его задержали по запросу США. Слушания по вопросу об экстрадиции начались 2 мая 2019 года. Вскоре после этого власти США объявили, что предъявили Ассанжу новые обвинения в 17 эпизодах нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации. В случае выдачи в США Ассанжу грозит тюремное заключение сроком до 175 лет.
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