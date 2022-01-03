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"Петя не спит, он в Польше". Украинцы перепутали собаку Зеленского с Порошенко
Украинцы перепутали собаку Зеленского с Порошенко - РИА Новости, 03.01.2022
"Петя не спит, он в Польше". Украинцы перепутали собаку Зеленского с Порошенко
Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал в Instagram фото из спортзала, которое вызвало бурную реакцию со стороны его подписчиков. РИА Новости, 03.01.2022
2022-01-03T13:07
2022-01-03T13:45
в мире
украина
владимир зеленский
петр порошенко
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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал в Instagram фото из спортзала, которое вызвало бурную реакцию со стороны его подписчиков.На снимке украинский лидер сидит на тренажере в окружении двух собак."Гантели стоят, Петя спит, Нора зевает. Так выглядит первая тренировка после Нового года. Всем бодрого утра!" — написал он.Некоторые пользователи задались вопросом, почему одну из собак зовут Петя. Другие предположили, что это в честь бывшего президента Петра Порошенко."Петя… Петр Порошенко?" — спрашивает kondratiyk_85."Я не про того Петю подумала", — призналась anutadeineko."Жаль, что Петя не сидит", — отметил yurii__smirnov."Петр Алексеевич, что с ним стало…" — шутит godfather__007.В декабре Порошенко отправился в дипломатическое турне, в ходе которого запланированы визиты в Турцию и Польшу. На Украине тем временем его заподозрили в государственной измене и финансировании терроризма. Речь идет о поставках угля из самопровозглашенных республик Донбасса.Сам бывший президент пообещал вернуться на родину в середине января и ответить на все обвинения. По его словам, на Украине против него возбудили 130 уголовных дел, но 40 из них уже закрыли.
https://ria.ru/20211228/poroshenko-1765916999.html
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в мире, украина, владимир зеленский, петр порошенко
13:07 03.01.2022 (обновлено: 13:45 03.01.2022)
 
Украинцы перепутали собаку Зеленского с Порошенко

Фотография президента Украины Зеленского с псом Петей вызвала бурную реакцию подписчиков

© Фото : @zelenskiy_official/InstagramПрезидент Украины Владимир Зеленский со своими собаками
Президент Украины Владимир Зеленский со своими собаками - РИА Новости, 1920, 03.01.2022
© Фото : @zelenskiy_official/Instagram
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал в Instagram фото из спортзала, которое вызвало бурную реакцию со стороны его подписчиков.
На снимке украинский лидер сидит на тренажере в окружении двух собак.
"Гантели стоят, Петя спит, Нора зевает. Так выглядит первая тренировка после Нового года. Всем бодрого утра!" — написал он.
Некоторые пользователи задались вопросом, почему одну из собак зовут Петя. Другие предположили, что это в честь бывшего президента Петра Порошенко.

"Уровень троллинга, который мы заслужили", — написала volatile95stindl.

"Петя… Петр Порошенко?" — спрашивает kondratiyk_85.
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"Я не про того Петю подумала", — призналась anutadeineko.

"Петя не спит, он в Польше", — добавил ditkovskiy.

"Жаль, что Петя не сидит", — отметил yurii__smirnov.
"Петр Алексеевич, что с ним стало…" — шутит godfather__007.
В декабре Порошенко отправился в дипломатическое турне, в ходе которого запланированы визиты в Турцию и Польшу. На Украине тем временем его заподозрили в государственной измене и финансировании терроризма. Речь идет о поставках угля из самопровозглашенных республик Донбасса.
Сам бывший президент пообещал вернуться на родину в середине января и ответить на все обвинения. По его словам, на Украине против него возбудили 130 уголовных дел, но 40 из них уже закрыли.
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