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В Саратовской области два человека погибли при пожаре в частном доме
В Саратовской области два человека погибли при пожаре в частном доме - РИА Новости, 03.01.2022
В Саратовской области два человека погибли при пожаре в частном доме
Частный дом сгорел в ночь на понедельник в Вольском районе Саратовской области, в результате погибли два человека, следователи начали проверку, сообщило... РИА Новости, 03.01.2022
2022-01-03T10:34
2022-01-03T10:34
2022-01-03T13:06
происшествия
саратовская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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САРАТОВ, 3 янв - РИА Новости. Частный дом сгорел в ночь на понедельник в Вольском районе Саратовской области, в результате погибли два человека, следователи начали проверку, сообщило региональное управление СК РФ."После тушения огня в ходе разбора конструкций сгоревшего деревянного дома были обнаружены останки тел 72-летнего мужчины и 65-летней женщины. Следователем СК проведен осмотр места происшествия. Огнем полностью уничтожено жилище. По предварительным данным, возможной причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем", - говорится в сообщении.По данным областного главка МЧС, сообщение о пожаре в доме по улице Лесная в поселке Тепловка поступило в ведомство в 00.14 понедельника (23.14 мск воскресенья), огонь удалось потушить только спустя два с половиной часа. Дом горел по всей площади - 65 квадратных метров.
https://ria.ru/20220102/pozhar-1766444987.html
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происшествия, саратовская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф), россия
10:34 03.01.2022 (обновлено: 13:06 03.01.2022)
В Саратовской области два человека погибли при пожаре в частном доме
Два человека погибли при пожаре в частном доме в Саратовской области