https://ria.ru/20220103/shakhty-1766480485.html

Путин поручил достроить центр подготовки шахтеров в Новокузнецке

Путин поручил достроить центр подготовки шахтеров в Новокузнецке - РИА Новости, 03.01.2022

Путин поручил достроить центр подготовки шахтеров в Новокузнецке

Президент РФ Владимир Путин поручил не позднее 2024 года обеспечить завершение строительства аэромобильного центра подготовки шахтеров и горноспасателей в... РИА Новости, 03.01.2022

2022-01-03T14:07

2022-01-03T14:07

2022-01-03T14:07

кемеровская область

новокузнецк

владимир путин

михаил мишустин

сергей цивилев

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/17/1729714759_0:265:3112:2016_1920x0_80_0_0_47541744f2e6f2d4c4fd786b9fa991d8.jpg

МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил не позднее 2024 года обеспечить завершение строительства аэромобильного центра подготовки шахтеров и горноспасателей в Новокузнецке, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации совместно с Правительством Кемеровской области – Кузбасса обеспечить не позднее 2024 года завершение строительства национального аэромобильного центра подготовки шахтеров и горноспасателей в городе Новокузнецке, предусмотрев необходимое софинансирование за счет средств федерального бюджета", - говорится в поручении президента.Отмечается, что срок выполнения поручения - 31 декабря 2023 года. Ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин и губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.

https://ria.ru/20220103/ugol-1766478097.html

кемеровская область

новокузнецк

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

кемеровская область, новокузнецк, владимир путин, михаил мишустин, сергей цивилев, россия