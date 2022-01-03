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Путин поручил достроить центр подготовки шахтеров в Новокузнецке
Путин поручил достроить центр подготовки шахтеров в Новокузнецке - РИА Новости, 03.01.2022
Путин поручил достроить центр подготовки шахтеров в Новокузнецке
Президент РФ Владимир Путин поручил не позднее 2024 года обеспечить завершение строительства аэромобильного центра подготовки шахтеров и горноспасателей в... РИА Новости, 03.01.2022
2022-01-03T14:07
2022-01-03T14:07
2022-01-03T14:07
кемеровская область
новокузнецк
владимир путин
михаил мишустин
сергей цивилев
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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил не позднее 2024 года обеспечить завершение строительства аэромобильного центра подготовки шахтеров и горноспасателей в Новокузнецке, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации совместно с Правительством Кемеровской области – Кузбасса обеспечить не позднее 2024 года завершение строительства национального аэромобильного центра подготовки шахтеров и горноспасателей в городе Новокузнецке, предусмотрев необходимое софинансирование за счет средств федерального бюджета", - говорится в поручении президента.Отмечается, что срок выполнения поручения - 31 декабря 2023 года. Ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин и губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.
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кемеровская область, новокузнецк, владимир путин, михаил мишустин, сергей цивилев, россия
Путин поручил достроить центр подготовки шахтеров в Новокузнецке
Президент Путин поручил завершить строительство центра подготовки шахтеров в Новокузнецке