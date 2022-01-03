https://ria.ru/20220103/proizvodstvo-1766481923.html
В России на опасных производственных объектах установят видеорегистраторы
В России на опасных производственных объектах установят видеорегистраторы - РИА Новости, 03.01.2022
В России на опасных производственных объектах установят видеорегистраторы
Президент РФ Владимир Путин поручил поручил к 1 апреля обеспечить установку видеорегистраторов при госнадзоре на опасных производственных объектах,... РИА Новости, 03.01.2022
2022-01-03T14:25
2022-01-03T14:25
2022-01-03T14:25
общество
владимир путин
михаил мишустин
россия
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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил поручил к 1 апреля обеспечить установку видеорегистраторов при госнадзоре на опасных производственных объектах, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации обеспечить использование средств видеофиксации (видеорегистраторов) при осуществлении федерального государственного надзора в области промышленной безопасности в отношении опасных производственных объектов I и II классов опасности в целях достоверного подтверждения состояния объектов в период проведения проверки, фактов нарушений обязательных требований, а также представления при необходимости результатов видеофиксации в правоохранительные органы или в суд", - говорится в поручении президента.Отмечается, что срок выполнения поручения - 1 апреля 2022 года. Ответственным назначен премьер-министр Михаил Мишустин.
https://ria.ru/20220103/putin-1766480879.html
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общество, владимир путин, михаил мишустин, россия
В России на опасных производственных объектах установят видеорегистраторы
Президент Путин поручил установить видеорегистраторы на опасных производственных объектах