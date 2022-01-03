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Депутат назвал самую большую проблему Зеленского
Депутат назвал самую большую проблему Зеленского - РИА Новости, 03.01.2022
Депутат назвал самую большую проблему Зеленского
Разговор президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского был не про содержание, а про форму поддержки украинской стороны, заявил РИА Новости член... РИА Новости, 03.01.2022
2022-01-03T17:23
2022-01-03T17:23
в мире
украина
киев
сша
джо байден
владимир зеленский
нато
госдума рф
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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Разговор президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского был не про содержание, а про форму поддержки украинской стороны, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев, по мнению которого Киеву в первую очередь искать возможности прямых переговоров с Москвой.Байден и Зеленский провели телефонный разговор, в котором американский лидер заявил о готовности Вашингтона и союзников дать "решительный ответ" в случае ухудшения ситуации на украинской границе, сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки."Этот разговор не про содержание, а про форму. Складывается впечатление, что Украина осознанно и добровольно создаёт замкнутый круг, потому что сегодня, на мой взгляд, после разговора Путина и Байдена, кажется, Байден ещё больше убедился в том, что Россия не собирается нападать на Украину", - подчеркнул Шхагошев.Политик считает, что "самая большая проблема Зеленского - это не военная эскалация на границах с Украиной, а националистические настроения", с которыми в Киеве не могут справиться.Отвечая на вопрос, почему в Вашингтоне продолжают санкционную риторику в отношении России даже накануне встреч с США и НАТО, парламентарий заявил, что это лишь "разговоры", продолжающиеся только потому, что Байден уже когда-то сказал об этом и вынужден продолжать говорить в таком ключе."Байден не хочет войти в историю как человек, который разорвал отношения с РФ, они не пойдут на это - ради Украины тем более, но они не могут перестать говорить про санкции потому, что однажды это было сказано", - констатировал Шхагошев.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы. Однако и после соглашений о перемирии продолжаются перестрелки, в ДНР заявляли об обстрелах украинской тяжелой артиллерией жилых районов. Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта.В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава Вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.
https://ria.ru/20220103/ukraina-1766494196.html
https://ria.ru/20220103/zelenskiy-1766486401.html
https://ria.ru/20220103/peregovory-1766486720.html
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в мире, украина, киев, сша, джо байден, владимир зеленский, нато, госдума рф, адальби шхагошев, ситуация в днр и лнр, россия
17:23 03.01.2022
 
Депутат назвал самую большую проблему Зеленского

Депутат Шхагошев: национализм, а не военная эскалация представляет проблему для Зеленского

CC BY-SA 4.0 / Офис Президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 03.01.2022
CC BY-SA 4.0 / Офис Президента Украины /
Президент Украины Владимир Зеленский
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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Разговор президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского был не про содержание, а про форму поддержки украинской стороны, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев, по мнению которого Киеву в первую очередь искать возможности прямых переговоров с Москвой.
Байден и Зеленский провели телефонный разговор, в котором американский лидер заявил о готовности Вашингтона и союзников дать "решительный ответ" в случае ухудшения ситуации на украинской границе, сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
Президент США Джо Байден во время телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским - РИА Новости, 1920, 03.01.2022
16:55
Власти на коленях просили Байдена позвонить Зеленскому, заявили на Украине
"Этот разговор не про содержание, а про форму. Складывается впечатление, что Украина осознанно и добровольно создаёт замкнутый круг, потому что сегодня, на мой взгляд, после разговора Путина и Байдена, кажется, Байден ещё больше убедился в том, что Россия не собирается нападать на Украину", - подчеркнул Шхагошев.
Политик считает, что "самая большая проблема Зеленского - это не военная эскалация на границах с Украиной, а националистические настроения", с которыми в Киеве не могут справиться.
"Если Зеленский реально хочет для своей страны стабильности - он должен разговаривать именно с Российской Федерацией, с народом России и непосредственно с Путиным", - добавил он.
Отвечая на вопрос, почему в Вашингтоне продолжают санкционную риторику в отношении России даже накануне встреч с США и НАТО, парламентарий заявил, что это лишь "разговоры", продолжающиеся только потому, что Байден уже когда-то сказал об этом и вынужден продолжать говорить в таком ключе.
"Байден не хочет войти в историю как человек, который разорвал отношения с РФ, они не пойдут на это - ради Украины тем более, но они не могут перестать говорить про санкции потому, что однажды это было сказано", - констатировал Шхагошев.
Новогоднее обращение президента Украины Владимира Зеленского - РИА Новости, 1920, 03.01.2022
15:15
В новогоднем обращении Зеленского разглядели намек на скорую войну
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы. Однако и после соглашений о перемирии продолжаются перестрелки, в ДНР заявляли об обстрелах украинской тяжелой артиллерией жилых районов. Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта.
В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава Вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок - РИА Новости, 1920, 03.01.2022
15:16
Глава МИД Германии обсудит с госсекретарем США Украину и диалог с Россией
 
В миреУкраинаКиевСШАДжо БайденВладимир ЗеленскийНАТОГосдума РФАдальби ШхагошевСитуация в ДНР и ЛНРРоссия
 
 
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