https://ria.ru/20220103/problema-1766496749.html

Депутат назвал самую большую проблему Зеленского

Депутат назвал самую большую проблему Зеленского - РИА Новости, 03.01.2022

Депутат назвал самую большую проблему Зеленского

Разговор президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского был не про содержание, а про форму поддержки украинской стороны, заявил РИА Новости член... РИА Новости, 03.01.2022

2022-01-03T17:23

2022-01-03T17:23

2022-01-03T17:23

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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Разговор президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского был не про содержание, а про форму поддержки украинской стороны, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев, по мнению которого Киеву в первую очередь искать возможности прямых переговоров с Москвой.Байден и Зеленский провели телефонный разговор, в котором американский лидер заявил о готовности Вашингтона и союзников дать "решительный ответ" в случае ухудшения ситуации на украинской границе, сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки."Этот разговор не про содержание, а про форму. Складывается впечатление, что Украина осознанно и добровольно создаёт замкнутый круг, потому что сегодня, на мой взгляд, после разговора Путина и Байдена, кажется, Байден ещё больше убедился в том, что Россия не собирается нападать на Украину", - подчеркнул Шхагошев.Политик считает, что "самая большая проблема Зеленского - это не военная эскалация на границах с Украиной, а националистические настроения", с которыми в Киеве не могут справиться.Отвечая на вопрос, почему в Вашингтоне продолжают санкционную риторику в отношении России даже накануне встреч с США и НАТО, парламентарий заявил, что это лишь "разговоры", продолжающиеся только потому, что Байден уже когда-то сказал об этом и вынужден продолжать говорить в таком ключе."Байден не хочет войти в историю как человек, который разорвал отношения с РФ, они не пойдут на это - ради Украины тем более, но они не могут перестать говорить про санкции потому, что однажды это было сказано", - констатировал Шхагошев.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы. Однако и после соглашений о перемирии продолжаются перестрелки, в ДНР заявляли об обстрелах украинской тяжелой артиллерией жилых районов. Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта.В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава Вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.

https://ria.ru/20220103/ukraina-1766494196.html

https://ria.ru/20220103/zelenskiy-1766486401.html

https://ria.ru/20220103/peregovory-1766486720.html

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