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В Оренбургской области потушили пожар в церкви
В Оренбургской области потушили пожар в церкви - РИА Новости, 03.01.2022
В Оренбургской области потушили пожар в церкви
Пожар в церкви в Оренбургской области, который начался еще вечером в воскресенье, потушен, сообщает пресс-служба МЧС РФ. РИА Новости, 03.01.2022
2022-01-03T05:21
2022-01-03T05:21
2022-01-03T05:21
происшествия
оренбургская область
оренбургский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Пожар в церкви в Оренбургской области, который начался еще вечером в воскресенье, потушен, сообщает пресс-служба МЧС РФ.Сообщение о возгорании в здании церкви Покрова пресвятой Богородицы по адресу: Оренбургский район, с. Подгородняя Покровка, ул. Почтовая поступило 2 января в 20:10 в оперативно-дежурную смену центра управления в кризисных ситуациях."В 5:00 пожар ликвидирован", - говорится в сообщении.Ранее МЧС сообщило, что погибших и пострадавших нет, к тушению привлекались 34 человека и 12 единиц техники.
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происшествия, оренбургская область, оренбургский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Оренбургской области потушили пожар в церкви
В Оренбургской области спустя девять часов потушили пожар в церкви