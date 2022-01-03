https://ria.ru/20220103/pozhar-1766455780.html

В Оренбургской области потушили пожар в церкви

В Оренбургской области потушили пожар в церкви - РИА Новости, 03.01.2022

В Оренбургской области потушили пожар в церкви

Пожар в церкви в Оренбургской области, который начался еще вечером в воскресенье, потушен, сообщает пресс-служба МЧС РФ. РИА Новости, 03.01.2022

2022-01-03T05:21

2022-01-03T05:21

2022-01-03T05:21

происшествия

оренбургская область

оренбургский район

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Пожар в церкви в Оренбургской области, который начался еще вечером в воскресенье, потушен, сообщает пресс-служба МЧС РФ.Сообщение о возгорании в здании церкви Покрова пресвятой Богородицы по адресу: Оренбургский район, с. Подгородняя Покровка, ул. Почтовая поступило 2 января в 20:10 в оперативно-дежурную смену центра управления в кризисных ситуациях."В 5:00 пожар ликвидирован", - говорится в сообщении.Ранее МЧС сообщило, что погибших и пострадавших нет, к тушению привлекались 34 человека и 12 единиц техники.

https://ria.ru/20220102/pozhar-1766446199.html

оренбургская область

оренбургский район

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происшествия, оренбургская область, оренбургский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)