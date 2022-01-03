Рабочая группа Госдумы рассмотрит поручения Путина по угольной отрасли
Депутат Нилов: рабочая группа Госдумы рассмотрит поручения Путина по угольной отрасли
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкСтатуя Георгия Победоносца на Манежной площади и здание Государственной Думы РФ
Статуя Георгия Победоносца на Манежной площади и здание Государственной Думы РФ
МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Все поручения президента России правительству страны совместно с Госдумой по ситуации в угольной отрасли могут быть рассмотрены в рамках рабочей группы, созданной после ЧП в Кузбассе, рассказал РИА Новости председатель комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
"В отношении поручений президента могу сказать, что в прошлом году в Госдуме была создана рабочая группа, которую возглавляет (Александр) Жуков, первый зампредседателя Госдумы, после ситуации в Кемеровской области. Полагаю, все эти вопросы могут быть рассмотрены в рамках работы этой группы", - подчеркнул Нилов.
Политик приветствовал предложения президента, отметив, что всецело их поддерживает.
Президент РФ Владимир Путин дал поручения по итогам совещания о ситуации в угольной отрасли Кузбасса, которое состоялось 2 декабря. Соответствующий документ был опубликован в понедельник на сайте Кремля. Так, правительство и Госдума должны внести изменения в КоАП, которые позволят приостанавливать деятельность шахт, не соблюдающих требования к проведению дегазации. Помимо этого, в КоАП должны прописать ответственность за невыдачу или несвоевременную выдачу предписания устранить нарушения на шахтах. Предусматривается также усиление ответственности работодателей за нарушение обязательств по охране труда шахтеров.
Путин также поручил внести изменения в законы по уточнению полномочий Роструда по контролю за соглашениями по оплате труда в угольной промышленности, а также создать финансовые механизмы, гарантирующие выполнение работ по ликвидации, консервации горных выработок.