https://ria.ru/20220103/porucheniya-1766492097.html

Рабочая группа Госдумы рассмотрит поручения Путина по угольной отрасли

Рабочая группа Госдумы рассмотрит поручения Путина по угольной отрасли - РИА Новости, 03.01.2022

Рабочая группа Госдумы рассмотрит поручения Путина по угольной отрасли

Все поручения президента России правительству страны совместно с Госдумой по ситуации в угольной отрасли могут быть рассмотрены в рамках рабочей группы,... РИА Новости, 03.01.2022

2022-01-03T16:27

2022-01-03T16:27

2022-01-03T16:27

экономика

промышленность

кемеровская область

владимир путин

госдума рф

федеральная служба по труду и занятости (роструд)

ярослав нилов

россия

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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Все поручения президента России правительству страны совместно с Госдумой по ситуации в угольной отрасли могут быть рассмотрены в рамках рабочей группы, созданной после ЧП в Кузбассе, рассказал РИА Новости председатель комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов."В отношении поручений президента могу сказать, что в прошлом году в Госдуме была создана рабочая группа, которую возглавляет (Александр) Жуков, первый зампредседателя Госдумы, после ситуации в Кемеровской области. Полагаю, все эти вопросы могут быть рассмотрены в рамках работы этой группы", - подчеркнул Нилов.Политик приветствовал предложения президента, отметив, что всецело их поддерживает.Президент РФ Владимир Путин дал поручения по итогам совещания о ситуации в угольной отрасли Кузбасса, которое состоялось 2 декабря. Соответствующий документ был опубликован в понедельник на сайте Кремля. Так, правительство и Госдума должны внести изменения в КоАП, которые позволят приостанавливать деятельность шахт, не соблюдающих требования к проведению дегазации. Помимо этого, в КоАП должны прописать ответственность за невыдачу или несвоевременную выдачу предписания устранить нарушения на шахтах. Предусматривается также усиление ответственности работодателей за нарушение обязательств по охране труда шахтеров.Путин также поручил внести изменения в законы по уточнению полномочий Роструда по контролю за соглашениями по оплате труда в угольной промышленности, а также создать финансовые механизмы, гарантирующие выполнение работ по ликвидации, консервации горных выработок.

https://ria.ru/20220103/proizvodstvo-1766481923.html

https://ria.ru/20220103/analiz-1766485258.html

кемеровская область

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экономика, промышленность, кемеровская область, владимир путин, госдума рф, федеральная служба по труду и занятости (роструд), ярослав нилов, россия