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На территории России в начале января можно будет увидеть парад планет
На территории России в начале января можно будет увидеть парад планет - РИА Новости, 03.01.2022
На территории России в начале января можно будет увидеть парад планет
Хорошие условия для наблюдения сразу нескольких планет в вечернем небе сложились в начале января на территории России и всей Земли, сказал РИА Новости крымский... РИА Новости, 03.01.2022
2022-01-03T13:06
2022-01-03T13:06
марс
александр якушечкин
земля
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 янв – РИА Новости. Хорошие условия для наблюдения сразу нескольких планет в вечернем небе сложились в начале января на территории России и всей Земли, сказал РИА Новости крымский астроном Александр Якушечкин."В начале января на небе можно будет наблюдать все планеты, кроме Марса. Практически, семь планет выстроятся в ряд. Если перечислить их расположение на небе с юга к западу, то это: Уран и Нептун (будут видны только в телескоп). Далее, Венера, Сатурн и Юпитер будут хорошо видны невооружённым взглядом на вечернем небе, постепенно уходя за горизонт один за другим. Меркурий, находящийся между Сатурном и Венерой, к сожалению, в силу своей низкой яркости, не будет виден в вечерней заре", - сказал Якушечкин.Неподалеку от Венеры и Меркурия расположится Плутон, который в силу своего малого блеска и угловой близости к Солнцу не будет наблюдаем даже в телескопы, добавил собеседник агентства. Впечатляющую картину на небе украсит тонкий серп молодой Луны, отметил эксперт."После своего новолуния к этому параду присоединится и молодая Луна. 2 января, в день Новолуния, Луна находилась возле Венеры, 4 января молодой серп спутника Земли будет возле Меркурия и Сатурна, 6 января рядом с Юпитером, 7 января – рядом с Нептуном, 11- с Ураном", - добавил Якушечкин.Астроном напомнил, что на ближайшую ночь приходится пик активности самого известного метеорного потока января - Квадрантиды (QUA). В 2022 году сложились идеальные условия для наблюдения потока, так как новолуние полностью исключает засветку неба Луной на протяжении всей ночи.Скорость входа в атмосферу частиц потока - 41 километр в секунду, родительское тело – астероид (196256) 2003 EH1, рассказал собеседник агентства. Свое название поток получил по месту нахождения своего радианта – в созвездии Настенного Квадранта (Quadrans Muralis), название которого было предложено французским астрономом Жозефом Лаландом в 1795 году. По легенде, в этом созвездии астроном хотел увековечить знаменитый астрономический инструмент Тихо Браге – гигантский квадрант — астрономический инструмент, применявшийся тогда для измерения высоты светила над горизонтом.Помимо Квардрантид – самого мощного потока января, в этом месяце в ночном небе можно увидеть пролеты частиц еще 11 метеорных потоков, которые, однако, сильно уступают в активности и зрелищности Квадратнтидам, но наблюдения которых интересны в научных целях, добавил эксперт.
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марс, александр якушечкин, земля, россия
13:06 03.01.2022
 
На территории России в начале января можно будет увидеть парад планет

Астроном Якушечкин: в начале января в небе России можно будет наблюдать парад планет

© PSI/Pamela L. Gay Художественное представление планеты TIC 172900988b, вращающейся вокруг двух звезд
Художественное представление планеты TIC 172900988b, вращающейся вокруг двух звезд
© PSI/Pamela L. Gay
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 янв – РИА Новости. Хорошие условия для наблюдения сразу нескольких планет в вечернем небе сложились в начале января на территории России и всей Земли, сказал РИА Новости крымский астроном Александр Якушечкин.
"В начале января на небе можно будет наблюдать все планеты, кроме Марса. Практически, семь планет выстроятся в ряд. Если перечислить их расположение на небе с юга к западу, то это: Уран и Нептун (будут видны только в телескоп). Далее, Венера, Сатурн и Юпитер будут хорошо видны невооружённым взглядом на вечернем небе, постепенно уходя за горизонт один за другим. Меркурий, находящийся между Сатурном и Венерой, к сожалению, в силу своей низкой яркости, не будет виден в вечерней заре", - сказал Якушечкин.
Неподалеку от Венеры и Меркурия расположится Плутон, который в силу своего малого блеска и угловой близости к Солнцу не будет наблюдаем даже в телескопы, добавил собеседник агентства. Впечатляющую картину на небе украсит тонкий серп молодой Луны, отметил эксперт.
"После своего новолуния к этому параду присоединится и молодая Луна. 2 января, в день Новолуния, Луна находилась возле Венеры, 4 января молодой серп спутника Земли будет возле Меркурия и Сатурна, 6 января рядом с Юпитером, 7 января – рядом с Нептуном, 11- с Ураном", - добавил Якушечкин.
Художественное изображение межзвездной планеты
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Астроном напомнил, что на ближайшую ночь приходится пик активности самого известного метеорного потока января - Квадрантиды (QUA). В 2022 году сложились идеальные условия для наблюдения потока, так как новолуние полностью исключает засветку неба Луной на протяжении всей ночи.
Скорость входа в атмосферу частиц потока - 41 километр в секунду, родительское тело – астероид (196256) 2003 EH1, рассказал собеседник агентства. Свое название поток получил по месту нахождения своего радианта – в созвездии Настенного Квадранта (Quadrans Muralis), название которого было предложено французским астрономом Жозефом Лаландом в 1795 году. По легенде, в этом созвездии астроном хотел увековечить знаменитый астрономический инструмент Тихо Браге – гигантский квадрант — астрономический инструмент, применявшийся тогда для измерения высоты светила над горизонтом.
Помимо Квардрантид – самого мощного потока января, в этом месяце в ночном небе можно увидеть пролеты частиц еще 11 метеорных потоков, которые, однако, сильно уступают в активности и зрелищности Квадратнтидам, но наблюдения которых интересны в научных целях, добавил эксперт.
 
МарсАлександр ЯкушечкинЗемляРоссия
 
 
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