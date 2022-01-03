https://ria.ru/20220103/pkhuket-1766479640.html

Генконсул РФ рассказал, что не все россияне на Пхукете соблюдают правила

Генконсул РФ рассказал, что не все россияне на Пхукете соблюдают правила - РИА Новости, 03.01.2022

Генконсул РФ рассказал, что не все россияне на Пхукете соблюдают правила

Россия остается на первом месте среди стран мира по количеству туристов, прибывающих на остров Пхукет, однако не все россияне соблюдают правила въезда, и... РИА Новости, 03.01.2022

2022-01-03T15:45

2022-01-03T15:45

2022-01-03T15:45

туризм

таиланд

пхукет (остров)

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туристы

владимир соснов

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БАНГКОК, 3 янв – РИА Новости. Россия остается на первом месте среди стран мира по количеству туристов, прибывающих на остров Пхукет, однако не все россияне соблюдают правила въезда, и таиландские власти готовы ужесточить отношение к нарушителям, сообщил РИА Новости генеральный консул РФ в столице островной провинции Владимир Соснов.Некоторые россияне непонятным образом умудряются прилетать на Пхукет либо без обязательных результатов ПЦР-теста, который по правилам надо делать в последние 72 часа перед вылетом в Таиланд, либо без обязательной предоплаты ПЦР-теста по прибытии, а некоторые не имеют даже разрешения на въезд в страну, которое необходимо получить через приложение Thailand Pass, сообщил генконсул РФ на Пхукете."Как это происходит – по злому умыслу или в результате разгильдяйства, это здесь вопрос второй. Главное – это нарушения правил, действующих в рамках местного законодательства. В Таиланде еще с 26 марта 2020 года действует режим чрезвычайного положения в связи с пандемией COVID-19, и вместе с ним – самые строгие положения Закона о распространении опасных инфекционных заболеваний, который, вместе с иммиграционным законодательством, предполагает не только штрафы и депортацию для нарушителей-иностранцев, но и уголовную ответственность за некоторые нарушения", - пояснил Соснов.Нарушители в зависимости от каждого конкретного случая могут быть подвержены принудительной госпитализации, денежному штрафу, депортации, тюремному заключению, продолжил он."Ни в случае приезда без результатов ПЦР-теста, ни в случае отсутствия таиландского разрешения на въезд по системе Thailand Pass мы, как российские дипломаты, работающие на Пхукете, к сожалению, никак и ничем не можем помочь россиянам, нарушившим местные правила въезда, потому что вопросы въезда иностранцев находятся исключительно в сфере ответственности принимающей стороны. Возникают иногда проблемы и после получения положительного результата ПЦР-теста по прибытии: по правилам, турист, у которого получен положительный результат теста, немедленно госпитализируется", - сказал он, пояснив, что в тех случаях, когда у человека при положительном тесте на COVID-19 нет симптомов, он изолируется либо в больнице, либо в специальном отеле, который в Таиланде называется "hospitel", то есть нечто среднее между отелем и больницей.Консул порекомендовал туристам оформлять медицинские страховки с покрытием, в том числе, и лечения бессимптомного течения ковида во избежание ситуации, при которой им придется оплачивать такое лечение за свой счет.Для иностранцев, в том числе россиян, не успевших подать заявки на разрешение на въезд в Таиланд до 22 декабря 2021 года, аэропорт Пхукета остается единственными бескарантинными "воротами" для въезда в страну. Приложение Thailand Pass, в котором с 22 декабря до особого распоряжения приостановлен прием заявок на бескарантинный въезд в Таиланд через другие аэропорты, продолжает оформлять разрешения по заявкам на посещение Пхукета. Прием бескарантинных заявок на все ранее разрешенные направления, кроме Пхукета, был приостановлен таиландскими властями в связи с распространением в мире омикрон-штамма коронавируса. Все лица, подавшие заявки до 22 декабря 2021 года, и получившие разрешения, могут въехать в страну на условиях, действовавших до приостановки приема заявок, через те аэропорты, через которые они изначально планировали прибыть в Таиланд.

https://ria.ru/20211230/tailand-1766162153.html

https://ria.ru/20211208/tailand-1762079204.html

таиланд

пхукет (остров)

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таиланд, пхукет (остров), новости - туризм, туристы, владимир соснов