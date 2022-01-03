Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220103/peregovory-1766465696.html
Американский политик нашел врагов для США в новом году
Американский политик назвал Россию и Иран главными проблемами США - РИА Новости, 03.01.2022
Американский политик нашел врагов для США в новом году
Отношения с Россией и Ираном станут главными проблемами для США в новом году, поэтому предстоящие переговоры с руководством этих стран будут иметь решающее... РИА Новости, 03.01.2022
2022-01-03T11:11
2022-01-03T14:33
в мире
украина
сша
иран
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0d/1728016491_0:98:3078:1829_1920x0_80_0_0_29480d392803c6b52c73d8de79e14b12.jpg
МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Отношения с Россией и Ираном станут главными проблемами для США в новом году, поэтому предстоящие переговоры с руководством этих стран будут иметь решающее значение для будущего Америки, Европы и Ближнего Востока.Об этом пишет бывший сенатор от штата Коннектикут Джозеф Либерман в статье для газеты The Wall Street Journal.По мнению политика, Москва и Тегеран "проверяют на прочность" внешнюю политику нынешней администрации Белого дома, которая в первый год президентства Джо Байдена демонстрировала скорее свою принципиальность, чем силу.Так, по его мнению, теперь Россия "готовит вторжение на Украину", а Иран увеличивает объемы обогащения урана, чтобы создать ядерное оружие.Кроме того, только Вашингтон может предъявлять требования к Москве и Тегерану, а не наоборот, считает автор статьи.Переговоры будут проходить по трем основным направлениям — в Женеве (Россия — США), Вене (ОБСЕ) и Брюсселе (НАТО).Ранее секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что сообщения о стягивании российских войск к границе с Украиной не соответствуют реальности.Президенты России и США в ночь на 31 декабря провели телефонный разговор. По данным Кремля, Джо Байден пригрозил "масштабными санкциями" из-за ситуации с Украиной. Владимир Путин в ответ заявил, что это было бы крупной ошибкой: в таком случае может последовать полный разрыв отношений.Западные СМИ регулярно обвиняют Россию в подготовке "нападения" на Украину. В Кремле убеждены, что подобные выпады используются в качестве предлога для размещения у российских границ большего количества сил НАТО. В Москве неоднократно подчеркивали, что страна никому не угрожает, а перемещение войск по собственной территории не должно никого волновать.
https://ria.ru/20211231/smi-1766286839.html
https://ria.ru/20220103/evropa-1766461234.html
украина
сша
иран
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0d/1728016491_254:0:2985:2048_1920x0_80_0_0_3349eb858232b2b00b8f0b2cff484b9d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, сша, иран, россия
11:11 03.01.2022 (обновлено: 14:33 03.01.2022)
 
Американский политик назвал Россию и Иран главными проблемами США

Бывший сенатор Либерман назвал Россию и Иран главными проблемами США

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкГосударственные флаги России и США
Государственные флаги России и США - РИА Новости, 1920, 03.01.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Отношения с Россией и Ираном станут главными проблемами для США в новом году, поэтому предстоящие переговоры с руководством этих стран будут иметь решающее значение для будущего Америки, Европы и Ближнего Востока.
Об этом пишет бывший сенатор от штата Коннектикут Джозеф Либерман в статье для газеты The Wall Street Journal.
По мнению политика, Москва и Тегеран "проверяют на прочность" внешнюю политику нынешней администрации Белого дома, которая в первый год президентства Джо Байдена демонстрировала скорее свою принципиальность, чем силу.

"Унизительный вывод войск из Афганистана вселил в союзников по всему миру неуверенность в США, а Россию и Иран превратил в оппортунистов", — считает Либерман.

Так, по его мнению, теперь Россия "готовит вторжение на Украину", а Иран увеличивает объемы обогащения урана, чтобы создать ядерное оружие.
Президент РФ Владимир Путин перед началом совещания по санитарно-эпидемиологической ситуации в России в режиме видеоконференции - РИА Новости, 1920, 31.12.2021
31 декабря 2021, 12:32
Путин действует с позиции силы: в СМИ оценили разговор глав России и США
Кроме того, только Вашингтон может предъявлять требования к Москве и Тегерану, а не наоборот, считает автор статьи.

"Мы должны начать с требования об отводе российских войск от границы с Украиной, а также о сворачивании Ираном программы ядерных разработок", — пишет он.

Переговоры будут проходить по трем основным направлениям — в Женеве (Россия — США), Вене (ОБСЕ) и Брюсселе (НАТО).
Ранее секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что сообщения о стягивании российских войск к границе с Украиной не соответствуют реальности.
Президент США Джо Байден во время разговора с президентом России Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 03.01.2022
09:52
Европейцы оказались недовольны форматом переговоров Путина и Байдена
Президенты России и США в ночь на 31 декабря провели телефонный разговор. По данным Кремля, Джо Байден пригрозил "масштабными санкциями" из-за ситуации с Украиной. Владимир Путин в ответ заявил, что это было бы крупной ошибкой: в таком случае может последовать полный разрыв отношений.
Западные СМИ регулярно обвиняют Россию в подготовке "нападения" на Украину. В Кремле убеждены, что подобные выпады используются в качестве предлога для размещения у российских границ большего количества сил НАТО. В Москве неоднократно подчеркивали, что страна никому не угрожает, а перемещение войск по собственной территории не должно никого волновать.
 
В миреУкраинаСШАИранРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:05Пушков назвал условие для конца транзита газа через Украину
00:34Захарова объяснила отъезд Цимбалюка из России "синдромом Бабченко-Гордона"
00:24Кипр ужесточил правила въезда для туристов
00:00Православные отмечают день святой покровительницы заключенных
23:55Генсек ООН приветствовал совместное заявление "ядерной пятерки"
23:29При обстреле в провинции Хама погиб сирийский военный
23:25Суд в США перенес слушания по делу против российского бизнесмена Клюшина
23:00Один человек погиб при столкновении двух автомобилей в Свердловской области
22:50Источник: водитель, врезавшийся в маршрутку под Саратовом, ехал без прав
22:49Блинкен обсудил с главами МИД "Бухарестской девятки" ситуацию на Украине
22:44В США обязали владельцев оружия иметь сейф
22:31Председатель ГА ООН назвал заявление "ядерной пятерки" верным сигналом миру
22:26Глава МИД Словакии рассказал, почему он ценит США
22:04Блинкен обсудил с Чавушоглу ситуацию на российско-украинской границе
21:53В Сургуте задержали мужчину, напавшего на девушку в лифте
21:49Apple стала первой компанией с капитализацией в три триллиона долларов
21:32Местные власти на западе Казахстана обратились к демонстрантам
21:31Системы ПВО Саудовской Аравии отразили воздушную атаку
21:26Министр обороны Эстонии назвал Россию "угрозой для континента"
20:58"Призраки или цари". Иностранцев восхитило видео из России
Лента новостейМолния
Пушков назвал условие для конца транзита газа через УкраинуЗахарова объяснила отъезд Цимбалюка из России "синдромом Бабченко-Гордона"Кипр ужесточил правила въезда для туристовПравославные отмечают день святой покровительницы заключенныхГенсек ООН приветствовал совместное заявление "ядерной пятерки"При обстреле в провинции Хама погиб сирийский военныйСуд в США перенес слушания по делу против российского бизнесмена Клюшина Один человек погиб при столкновении двух автомобилей в Свердловской областиИсточник: водитель, врезавшийся в маршрутку под Саратовом, ехал без правБлинкен обсудил с главами МИД "Бухарестской девятки" ситуацию на УкраинеВ США обязали владельцев оружия иметь сейфПредседатель ГА ООН назвал заявление "ядерной пятерки" верным сигналом мируГлава МИД Словакии рассказал, почему он ценит СШАБлинкен обсудил с Чавушоглу ситуацию на российско-украинской границеВ Сургуте задержали мужчину, напавшего на девушку в лифтеApple стала первой компанией с капитализацией в три триллиона долларов Местные власти на западе Казахстана обратились к демонстрантамСистемы ПВО Саудовской Аравии отразили воздушную атакуМинистр обороны Эстонии назвал Россию "угрозой для континента""Призраки или цари". Иностранцев восхитило видео из России