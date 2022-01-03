https://ria.ru/20220103/peregovory-1766465696.html
Американский политик нашел врагов для США в новом году
Американский политик назвал Россию и Иран главными проблемами США - РИА Новости, 03.01.2022
Американский политик нашел врагов для США в новом году
Отношения с Россией и Ираном станут главными проблемами для США в новом году, поэтому предстоящие переговоры с руководством этих стран будут иметь решающее... РИА Новости, 03.01.2022
2022-01-03T11:11
2022-01-03T11:11
2022-01-03T14:33
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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Отношения с Россией и Ираном станут главными проблемами для США в новом году, поэтому предстоящие переговоры с руководством этих стран будут иметь решающее значение для будущего Америки, Европы и Ближнего Востока.Об этом пишет бывший сенатор от штата Коннектикут Джозеф Либерман в статье для газеты The Wall Street Journal.По мнению политика, Москва и Тегеран "проверяют на прочность" внешнюю политику нынешней администрации Белого дома, которая в первый год президентства Джо Байдена демонстрировала скорее свою принципиальность, чем силу.Так, по его мнению, теперь Россия "готовит вторжение на Украину", а Иран увеличивает объемы обогащения урана, чтобы создать ядерное оружие.Кроме того, только Вашингтон может предъявлять требования к Москве и Тегерану, а не наоборот, считает автор статьи.Переговоры будут проходить по трем основным направлениям — в Женеве (Россия — США), Вене (ОБСЕ) и Брюсселе (НАТО).Ранее секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что сообщения о стягивании российских войск к границе с Украиной не соответствуют реальности.Президенты России и США в ночь на 31 декабря провели телефонный разговор. По данным Кремля, Джо Байден пригрозил "масштабными санкциями" из-за ситуации с Украиной. Владимир Путин в ответ заявил, что это было бы крупной ошибкой: в таком случае может последовать полный разрыв отношений.Западные СМИ регулярно обвиняют Россию в подготовке "нападения" на Украину. В Кремле убеждены, что подобные выпады используются в качестве предлога для размещения у российских границ большего количества сил НАТО. В Москве неоднократно подчеркивали, что страна никому не угрожает, а перемещение войск по собственной территории не должно никого волновать.
https://ria.ru/20211231/smi-1766286839.html
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в мире, украина, сша, иран, россия
11:11 03.01.2022 (обновлено: 14:33 03.01.2022)
Американский политик назвал Россию и Иран главными проблемами США
Бывший сенатор Либерман назвал Россию и Иран главными проблемами США
МОСКВА, 3 янв — РИА Новости.
Отношения с Россией и Ираном станут главными проблемами для США в новом году, поэтому предстоящие переговоры с руководством этих стран будут иметь решающее значение для будущего Америки
, Европы и Ближнего Востока
.
Об этом пишет бывший сенатор от штата Коннектикут Джозеф Либерман в статье для газеты The Wall Street Journal.
По мнению политика, Москва и Тегеран "проверяют на прочность" внешнюю политику нынешней администрации Белого дома, которая в первый год президентства Джо Байдена
демонстрировала скорее свою принципиальность, чем силу.
"Унизительный вывод войск из Афганистана вселил в союзников по всему миру неуверенность в США, а Россию и Иран превратил в оппортунистов", — считает Либерман.
Так, по его мнению, теперь Россия "готовит вторжение на Украину", а Иран увеличивает объемы обогащения урана, чтобы создать ядерное оружие.
Кроме того, только Вашингтон может предъявлять требования к Москве и Тегерану, а не наоборот, считает автор статьи.
"Мы должны начать с требования об отводе российских войск от границы с Украиной, а также о сворачивании Ираном программы ядерных разработок", — пишет он.
Переговоры будут проходить по трем основным направлениям — в Женеве (Россия — США), Вене (ОБСЕ)
и Брюсселе (НАТО).
Ранее секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что сообщения о стягивании российских войск к границе с Украиной не соответствуют реальности.
Президенты России и США в ночь на 31 декабря провели телефонный разговор. По данным Кремля, Джо Байден пригрозил "масштабными санкциями" из-за ситуации с Украиной. Владимир Путин в ответ заявил, что это было бы крупной ошибкой: в таком случае может последовать полный разрыв отношений.
Западные СМИ регулярно обвиняют Россию в подготовке "нападения" на Украину. В Кремле убеждены, что подобные выпады используются в качестве предлога для размещения у российских границ большего количества сил НАТО. В Москве неоднократно подчеркивали, что страна никому не угрожает, а перемещение войск по собственной территории не должно никого волновать.