https://ria.ru/20220103/peregovory-1766465696.html

Американский политик нашел врагов для США в новом году

Американский политик назвал Россию и Иран главными проблемами США - РИА Новости, 03.01.2022

Американский политик нашел врагов для США в новом году

Отношения с Россией и Ираном станут главными проблемами для США в новом году, поэтому предстоящие переговоры с руководством этих стран будут иметь решающее... РИА Новости, 03.01.2022

2022-01-03T11:11

2022-01-03T11:11

2022-01-03T14:33

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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Отношения с Россией и Ираном станут главными проблемами для США в новом году, поэтому предстоящие переговоры с руководством этих стран будут иметь решающее значение для будущего Америки, Европы и Ближнего Востока.Об этом пишет бывший сенатор от штата Коннектикут Джозеф Либерман в статье для газеты The Wall Street Journal.По мнению политика, Москва и Тегеран "проверяют на прочность" внешнюю политику нынешней администрации Белого дома, которая в первый год президентства Джо Байдена демонстрировала скорее свою принципиальность, чем силу.Так, по его мнению, теперь Россия "готовит вторжение на Украину", а Иран увеличивает объемы обогащения урана, чтобы создать ядерное оружие.Кроме того, только Вашингтон может предъявлять требования к Москве и Тегерану, а не наоборот, считает автор статьи.Переговоры будут проходить по трем основным направлениям — в Женеве (Россия — США), Вене (ОБСЕ) и Брюсселе (НАТО).Ранее секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что сообщения о стягивании российских войск к границе с Украиной не соответствуют реальности.Президенты России и США в ночь на 31 декабря провели телефонный разговор. По данным Кремля, Джо Байден пригрозил "масштабными санкциями" из-за ситуации с Украиной. Владимир Путин в ответ заявил, что это было бы крупной ошибкой: в таком случае может последовать полный разрыв отношений.Западные СМИ регулярно обвиняют Россию в подготовке "нападения" на Украину. В Кремле убеждены, что подобные выпады используются в качестве предлога для размещения у российских границ большего количества сил НАТО. В Москве неоднократно подчеркивали, что страна никому не угрожает, а перемещение войск по собственной территории не должно никого волновать.

https://ria.ru/20211231/smi-1766286839.html

https://ria.ru/20220103/evropa-1766461234.html

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