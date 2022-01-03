https://ria.ru/20220103/moskva-1766461132.html
Москвичам рассказали о погоде в понедельник
Москвичам рассказали о погоде в понедельник - РИА Новости, 03.01.2022
Москвичам рассказали о погоде в понедельник
Москвичей ждёт облачная погода, местами небольшой снег и до минус 7 градусов в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос"... РИА Новости, 03.01.2022
2022-01-03T09:51
2022-01-03T09:51
2022-01-03T09:51
общество
московская область (подмосковье)
новый год
александр синенков
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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Москвичей ждёт облачная погода, местами небольшой снег и до минус 7 градусов в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков."Сегодня будет облачно, местами возможен небольшой снег - преимущественно на юго-западе Московской области. Максимальная температура в столице минус 7-9 градусов, по области - минус 5-10 градусов. Ветер восточный 3-9 метров в секунду. Атмосферное давление понизится к вечеру до 733 миллиметров ртутного столба", - рассказал Синенков.
https://ria.ru/20220102/pogoda-1766439910.html
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общество, московская область (подмосковье), новый год, александр синенков
Москвичам рассказали о погоде в понедельник
Центр "Фобос": в понедельник москвичей ждёт облачная погода и до минус семи градусов