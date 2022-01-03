https://ria.ru/20220103/moshenniki-1766449660.html

Особые дни: схемы мошенничества в новогодние праздники

Эксперт назвал возможные схемы мошенничества в новогодние праздники - РИА Новости, 03.01.2022

Особые дни: схемы мошенничества в новогодние праздники

С какими видами мошенничества могут столкнуться россияне в новогодние праздники, рассказал в интервью радио Sputnik начальник отдела по противодействию... РИА Новости, 03.01.2022

2022-01-03T02:15

2022-01-03T02:15

2022-01-03T02:17

новый год — 2022

общество

технологии

дед мороз

новый год

снегурочка

мошенничество

инфосистемы джет

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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. С какими видами мошенничества могут столкнуться россияне в новогодние праздники, рассказал в интервью радио Sputnik начальник отдела по противодействию мошенничеству компании "Инфосистемы Джет" Алексей Сизов.Период новогодних праздников — время, когда мошенники особенно активны: они создают фишинговые сайты, похищают средства с банковских счетов, выдают себя за Дедов Морозов и Снегурочек. Поддельные онлайн-площадки для продажи подарков эксперт назвал "классической" схемой злоумышленников.Пользуясь тем, что россияне в праздничные дни совершают большое количество покупок, получают много СМС-уведомлений о транзакциях и теряют бдительность, мошенники чаще атакуют счета клиентов банков, продолжил эксперт."В праздники некоторые СМС-уведомления (о состоянии банковского счета. — Прим. ред.) с учетом того, что совершается большое количество покупок, могут быть пропущены, люди менее бдительны. Поэтому в новогоднее время мошенники не отдыхают, а увеличивают активность, атакуя конкретных клиентов (банков. — Прим. ред.)", — считает Сизов.По его словам, в новогодние праздники злоумышленники также выдают себя за Дедов Морозов и Снегурочек, чтобы совершать квартирные кражи."Подставные Деды Морозы наверняка будут, это неизбежное зло. Но сегодня достаточное количество сервисов в крупных городах, которые позволяют при необходимости найти Деда Мороза с хорошими рекомендациями. Поскольку эти сайты существуют не один год, они заботятся о своей репутации и стараются отсекать потенциальных мошенников", — отметил Сизов.

https://ria.ru/20211229/moshennichestvo-1765966779.html

https://ria.ru/20211230/dengi-1766129714.html

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общество, технологии, дед мороз, новый год, снегурочка, мошенничество, инфосистемы джет, алексей сизов