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Новый год — 2022
https://ria.ru/20220103/moshenniki-1766449660.html
Особые дни: схемы мошенничества в новогодние праздники
Эксперт назвал возможные схемы мошенничества в новогодние праздники - РИА Новости, 03.01.2022
Особые дни: схемы мошенничества в новогодние праздники
С какими видами мошенничества могут столкнуться россияне в новогодние праздники, рассказал в интервью радио Sputnik начальник отдела по противодействию... РИА Новости, 03.01.2022
2022-01-03T02:15
2022-01-03T02:17
новый год — 2022
общество
технологии
дед мороз
новый год
снегурочка
мошенничество
инфосистемы джет
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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. С какими видами мошенничества могут столкнуться россияне в новогодние праздники, рассказал в интервью радио Sputnik начальник отдела по противодействию мошенничеству компании "Инфосистемы Джет" Алексей Сизов.Период новогодних праздников — время, когда мошенники особенно активны: они создают фишинговые сайты, похищают средства с банковских счетов, выдают себя за Дедов Морозов и Снегурочек. Поддельные онлайн-площадки для продажи подарков эксперт назвал "классической" схемой злоумышленников.Пользуясь тем, что россияне в праздничные дни совершают большое количество покупок, получают много СМС-уведомлений о транзакциях и теряют бдительность, мошенники чаще атакуют счета клиентов банков, продолжил эксперт."В праздники некоторые СМС-уведомления (о состоянии банковского счета. — Прим. ред.) с учетом того, что совершается большое количество покупок, могут быть пропущены, люди менее бдительны. Поэтому в новогоднее время мошенники не отдыхают, а увеличивают активность, атакуя конкретных клиентов (банков. — Прим. ред.)", — считает Сизов.По его словам, в новогодние праздники злоумышленники также выдают себя за Дедов Морозов и Снегурочек, чтобы совершать квартирные кражи."Подставные Деды Морозы наверняка будут, это неизбежное зло. Но сегодня достаточное количество сервисов в крупных городах, которые позволяют при необходимости найти Деда Мороза с хорошими рекомендациями. Поскольку эти сайты существуют не один год, они заботятся о своей репутации и стараются отсекать потенциальных мошенников", — отметил Сизов.
https://ria.ru/20211229/moshennichestvo-1765966779.html
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общество, технологии, дед мороз, новый год, снегурочка, мошенничество, инфосистемы джет, алексей сизов
02:15 03.01.2022 (обновлено: 02:17 03.01.2022)
 
Эксперт назвал возможные схемы мошенничества в новогодние праздники

Эксперт Сизов: фишинговые сайты — классический тип мошенничества в новогодние праздники

© Depositphotos / itchaz.gmail.comДевушка со смартфоном и банковской картой
Девушка со смартфоном и банковской картой - РИА Новости, 1920, 03.01.2022
© Depositphotos / itchaz.gmail.com
Девушка со смартфоном и банковской картой. Архивное фото
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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. С какими видами мошенничества могут столкнуться россияне в новогодние праздники, рассказал в интервью радио Sputnik начальник отдела по противодействию мошенничеству компании "Инфосистемы Джет" Алексей Сизов.
Период новогодних праздников — время, когда мошенники особенно активны: они создают фишинговые сайты, похищают средства с банковских счетов, выдают себя за Дедов Морозов и Снегурочек. Поддельные онлайн-площадки для продажи подарков эксперт назвал "классической" схемой злоумышленников.
"На новогодних праздниках классический вариант мошенничества — это фишинговые сайты, копирующие оригинальные сайты, на которых люди предпочитают покупать подарки. Также это большое количество сайтов, предлагающих покупать электронику и другие дорогостоящие товары по новогодним акциям, целью которых является обман: товары не доставляются, а денежные средства просто переводятся на счета, подконтрольные мошенникам", — сказал Сизов.
Пользуясь тем, что россияне в праздничные дни совершают большое количество покупок, получают много СМС-уведомлений о транзакциях и теряют бдительность, мошенники чаще атакуют счета клиентов банков, продолжил эксперт.
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"В праздники некоторые СМС-уведомления (о состоянии банковского счета. — Прим. ред.) с учетом того, что совершается большое количество покупок, могут быть пропущены, люди менее бдительны. Поэтому в новогоднее время мошенники не отдыхают, а увеличивают активность, атакуя конкретных клиентов (банков. — Прим. ред.)", — считает Сизов.
По его словам, в новогодние праздники злоумышленники также выдают себя за Дедов Морозов и Снегурочек, чтобы совершать квартирные кражи.
"Подставные Деды Морозы наверняка будут, это неизбежное зло. Но сегодня достаточное количество сервисов в крупных городах, которые позволяют при необходимости найти Деда Мороза с хорошими рекомендациями. Поскольку эти сайты существуют не один год, они заботятся о своей репутации и стараются отсекать потенциальных мошенников", — отметил Сизов.
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Новый год — 2022ОбществоТехнологииДед МорозНовый годСнегурочкаМошенничествоИнфосистемы ДжетАлексей Сизов
 
 
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