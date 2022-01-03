Особые дни: схемы мошенничества в новогодние праздники

02:15 03.01.2022 (обновлено: 02:17 03.01.2022)
Эксперт назвал возможные схемы мошенничества в новогодние праздники
Эксперт Сизов: фишинговые сайты — классический тип мошенничества в новогодние праздники
Девушка со смартфоном и банковской картой. Архивное фото
МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. С какими видами мошенничества могут столкнуться россияне в новогодние праздники, рассказал в интервью радио Sputnik начальник отдела по противодействию мошенничеству компании "Инфосистемы Джет" Алексей Сизов.
Период новогодних праздников — время, когда мошенники особенно активны: они создают фишинговые сайты, похищают средства с банковских счетов, выдают себя за Дедов Морозов и Снегурочек. Поддельные онлайн-площадки для продажи подарков эксперт назвал "классической" схемой злоумышленников.
"На новогодних праздниках классический вариант мошенничества — это фишинговые сайты, копирующие оригинальные сайты, на которых люди предпочитают покупать подарки. Также это большое количество сайтов, предлагающих покупать электронику и другие дорогостоящие товары по новогодним акциям, целью которых является обман: товары не доставляются, а денежные средства просто переводятся на счета, подконтрольные мошенникам", — сказал Сизов.
Пользуясь тем, что россияне в праздничные дни совершают большое количество покупок, получают много СМС-уведомлений о транзакциях и теряют бдительность, мошенники чаще атакуют счета клиентов банков, продолжил эксперт.
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"В праздники некоторые СМС-уведомления (о состоянии банковского счета. — Прим. ред.) с учетом того, что совершается большое количество покупок, могут быть пропущены, люди менее бдительны. Поэтому в новогоднее время мошенники не отдыхают, а увеличивают активность, атакуя конкретных клиентов (банков. — Прим. ред.)", — считает Сизов.
По его словам, в новогодние праздники злоумышленники также выдают себя за Дедов Морозов и Снегурочек, чтобы совершать квартирные кражи.
"Подставные Деды Морозы наверняка будут, это неизбежное зло. Но сегодня достаточное количество сервисов в крупных городах, которые позволяют при необходимости найти Деда Мороза с хорошими рекомендациями. Поскольку эти сайты существуют не один год, они заботятся о своей репутации и стараются отсекать потенциальных мошенников", — отметил Сизов.
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