https://ria.ru/20220103/koronavirus-1766489420.html
В КНДР тест на COVID-19 прошли около 50 тысяч человек
В КНДР тест на COVID-19 прошли около 50 тысяч человек - РИА Новости, 03.01.2022
В КНДР тест на COVID-19 прошли около 50 тысяч человек
Около 50 тысяч человек прошли тестирование на коронавирус в КНДР по состоянию на конец 2021 года, все тесты дали отрицательный результат, следует из... РИА Новости, 03.01.2022
2022-01-03T16:02
2022-01-03T16:02
2022-01-03T16:02
распространение коронавируса
в мире
кндр (северная корея)
китай
воз
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юго-восточная азия
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Около 50 тысяч человек прошли тестирование на коронавирус в КНДР по состоянию на конец 2021 года, все тесты дали отрицательный результат, следует из регионального отчета Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ)."В целом был протестирован 49 941 человек при помощи ПЦР с обратной транскрипцией с интервалом в 10 дней (всего образцов собрано 99 608, все они оказались отрицательными на COVID-19)", - говорится в еженедельном отчете ВОЗ по странам Юго-Восточной Азии.Отмечается, что во второй половине декабря в КНДР тестирование прошли как люди с симптомами "гриппоподобных заболеваний или острых респираторных инфекций", так и медработники. По состоянию на 23 декабря 2021 года, в КНДР не выявлено ни одного случая заражения коронавирусом, отмечает ВОЗ.Газета Wall Street Journal минувшей осенью сообщила, что Северная Корея отказалась принять порядка трех миллионов доз вакцины от COVID-19 компании Sinovac и призвала отправить препарат серьезно пострадавшим от пандемии странам.Северная Корея до сих пор не сообщала о выявлении в стране случаев заражения коронавирусом. Однако западные эксперты сомневаются, что в стране действительно не было случаев COVID-19, поскольку у КНДР огромные связи с Китаем, где была зафиксирована первая вспышка COVID.На крупных публичных мероприятиях, согласно публикуемым кадрам, люди присутствуют в масках. Так, во время празднования Нового года все зрители были в медицинских или тряпичных масках.
https://ria.ru/20211231/kitay-1766334237.html
кндр (северная корея)
китай
корейский полуостров
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в мире, кндр (северная корея), китай, воз, корейский полуостров, юго-восточная азия, коронавирус covid-19
В КНДР тест на COVID-19 прошли около 50 тысяч человек
В КНДР тест на COVID-19 прошли около 50 тысяч человек, все оказались отрицательными