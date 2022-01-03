Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220103/koronavirus-1766489420.html
В КНДР тест на COVID-19 прошли около 50 тысяч человек
В КНДР тест на COVID-19 прошли около 50 тысяч человек - РИА Новости, 03.01.2022
В КНДР тест на COVID-19 прошли около 50 тысяч человек
Около 50 тысяч человек прошли тестирование на коронавирус в КНДР по состоянию на конец 2021 года, все тесты дали отрицательный результат, следует из... РИА Новости, 03.01.2022
2022-01-03T16:02
2022-01-03T16:02
распространение коронавируса
в мире
кндр (северная корея)
китай
воз
корейский полуостров
юго-восточная азия
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153024/92/1530249250_0:111:3250:1939_1920x0_80_0_0_5bb51c4e1882abfd30b3602b0941cdee.jpg
МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Около 50 тысяч человек прошли тестирование на коронавирус в КНДР по состоянию на конец 2021 года, все тесты дали отрицательный результат, следует из регионального отчета Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ)."В целом был протестирован 49 941 человек при помощи ПЦР с обратной транскрипцией с интервалом в 10 дней (всего образцов собрано 99 608, все они оказались отрицательными на COVID-19)", - говорится в еженедельном отчете ВОЗ по странам Юго-Восточной Азии.Отмечается, что во второй половине декабря в КНДР тестирование прошли как люди с симптомами "гриппоподобных заболеваний или острых респираторных инфекций", так и медработники. По состоянию на 23 декабря 2021 года, в КНДР не выявлено ни одного случая заражения коронавирусом, отмечает ВОЗ.Газета Wall Street Journal минувшей осенью сообщила, что Северная Корея отказалась принять порядка трех миллионов доз вакцины от COVID-19 компании Sinovac и призвала отправить препарат серьезно пострадавшим от пандемии странам.Северная Корея до сих пор не сообщала о выявлении в стране случаев заражения коронавирусом. Однако западные эксперты сомневаются, что в стране действительно не было случаев COVID-19, поскольку у КНДР огромные связи с Китаем, где была зафиксирована первая вспышка COVID.На крупных публичных мероприятиях, согласно публикуемым кадрам, люди присутствуют в масках. Так, во время празднования Нового года все зрители были в медицинских или тряпичных масках.
https://ria.ru/20211231/kitay-1766334237.html
кндр (северная корея)
китай
корейский полуостров
юго-восточная азия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153024/92/1530249250_260:0:2991:2048_1920x0_80_0_0_f5d39d053092631916415d9d7829d8e0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, кндр (северная корея), китай, воз, корейский полуостров, юго-восточная азия, коронавирус covid-19
16:02 03.01.2022
 
В КНДР тест на COVID-19 прошли около 50 тысяч человек

В КНДР тест на COVID-19 прошли около 50 тысяч человек, все оказались отрицательными

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЗдание железнодорожного вокзала Пхеньяна
Здание железнодорожного вокзала Пхеньяна - РИА Новости, 1920, 03.01.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Здание железнодорожного вокзала Пхеньяна. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Около 50 тысяч человек прошли тестирование на коронавирус в КНДР по состоянию на конец 2021 года, все тесты дали отрицательный результат, следует из регионального отчета Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
"В целом был протестирован 49 941 человек при помощи ПЦР с обратной транскрипцией с интервалом в 10 дней (всего образцов собрано 99 608, все они оказались отрицательными на COVID-19)", - говорится в еженедельном отчете ВОЗ по странам Юго-Восточной Азии.
Отмечается, что во второй половине декабря в КНДР тестирование прошли как люди с симптомами "гриппоподобных заболеваний или острых респираторных инфекций", так и медработники. По состоянию на 23 декабря 2021 года, в КНДР не выявлено ни одного случая заражения коронавирусом, отмечает ВОЗ.
Газета Wall Street Journal минувшей осенью сообщила, что Северная Корея отказалась принять порядка трех миллионов доз вакцины от COVID-19 компании Sinovac и призвала отправить препарат серьезно пострадавшим от пандемии странам.
Центральная площадь имени основателя КНДР Ким Ир Сена в Пхеньяне, КНДР - РИА Новости, 1920, 31.12.2021
31 декабря 2021, 23:50
КНДР встретила Новый год праздничным концертом и салютом
Северная Корея до сих пор не сообщала о выявлении в стране случаев заражения коронавирусом. Однако западные эксперты сомневаются, что в стране действительно не было случаев COVID-19, поскольку у КНДР огромные связи с Китаем, где была зафиксирована первая вспышка COVID.
На крупных публичных мероприятиях, согласно публикуемым кадрам, люди присутствуют в масках. Так, во время празднования Нового года все зрители были в медицинских или тряпичных масках.
 
Распространение коронавирусаВ миреКНДР (Северная Корея)КитайВОЗКорейский полуостровЮго-Восточная АзияКоронавирус COVID-19
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:05Пушков назвал условие для конца транзита газа через Украину
00:34Захарова объяснила отъезд Цимбалюка из России "синдромом Бабченко-Гордона"
00:24Кипр ужесточил правила въезда для туристов
00:00Православные отмечают день святой покровительницы заключенных
23:55Генсек ООН приветствовал совместное заявление "ядерной пятерки"
23:29При обстреле в провинции Хама погиб сирийский военный
23:25Суд в США перенес слушания по делу против российского бизнесмена Клюшина
23:00Один человек погиб при столкновении двух автомобилей в Свердловской области
22:50Источник: водитель, врезавшийся в маршрутку под Саратовом, ехал без прав
22:49Блинкен обсудил с главами МИД "Бухарестской девятки" ситуацию на Украине
22:44В США обязали владельцев оружия иметь сейф
22:31Председатель ГА ООН назвал заявление "ядерной пятерки" верным сигналом миру
22:26Глава МИД Словакии рассказал, почему он ценит США
22:04Блинкен обсудил с Чавушоглу ситуацию на российско-украинской границе
21:53В Сургуте задержали мужчину, напавшего на девушку в лифте
21:49Apple стала первой компанией с капитализацией в три триллиона долларов
21:32Местные власти на западе Казахстана обратились к демонстрантам
21:31Системы ПВО Саудовской Аравии отразили воздушную атаку
21:26Министр обороны Эстонии назвал Россию "угрозой для континента"
20:58"Призраки или цари". Иностранцев восхитило видео из России
Лента новостейМолния
Пушков назвал условие для конца транзита газа через УкраинуЗахарова объяснила отъезд Цимбалюка из России "синдромом Бабченко-Гордона"Кипр ужесточил правила въезда для туристовПравославные отмечают день святой покровительницы заключенныхГенсек ООН приветствовал совместное заявление "ядерной пятерки"При обстреле в провинции Хама погиб сирийский военныйСуд в США перенес слушания по делу против российского бизнесмена Клюшина Один человек погиб при столкновении двух автомобилей в Свердловской областиИсточник: водитель, врезавшийся в маршрутку под Саратовом, ехал без правБлинкен обсудил с главами МИД "Бухарестской девятки" ситуацию на УкраинеВ США обязали владельцев оружия иметь сейфПредседатель ГА ООН назвал заявление "ядерной пятерки" верным сигналом мируГлава МИД Словакии рассказал, почему он ценит СШАБлинкен обсудил с Чавушоглу ситуацию на российско-украинской границеВ Сургуте задержали мужчину, напавшего на девушку в лифтеApple стала первой компанией с капитализацией в три триллиона долларов Местные власти на западе Казахстана обратились к демонстрантамСистемы ПВО Саудовской Аравии отразили воздушную атакуМинистр обороны Эстонии назвал Россию "угрозой для континента""Призраки или цари". Иностранцев восхитило видео из России