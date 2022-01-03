https://ria.ru/20220103/koronavirus-1766468816.html

В России за сутки выписали 24 037 человек после COVID-19

В России за сутки выписали 24 037 человек после COVID-19 - РИА Новости, 03.01.2022

В России за сутки выписали 24 037 человек после COVID-19

За сутки в России выписаны 24 037 человек после COVID-19, за все время выздоровели 9 548 076 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 03.01.2022

2022-01-03T11:38

2022-01-03T11:38

2022-01-03T11:38

распространение коронавируса

общество

самарская область

москва

здоровье - общество

россия

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. За сутки в России выписаны 24 037 человек после COVID-19, за все время выздоровели 9 548 076 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 24 037 человек... За весь период выписано по выздоровлении по России – 9 548 076", - говорится в сообщении.В частности, в Москве за сутки выписан 2291 человек, в Воронежской области - 1342, в Самарской области - 1342.

https://ria.ru/20220103/koronavirus-1766468286.html

самарская область

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общество, самарская область, москва, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19